Yêu cầu không mặc váy ngắn, áo hở vai tham quan di tích Huế

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế yêu cầu du khách mặc trang phục lịch sự khi tham quan, không mặc quần cộc, váy ngắn, áo hở vai tại khu vực nội điện, nơi thờ cúng.

Du khách mặc áo dài, Việt phục, chụp ảnh trước Đại nội Huế dịp lễ 30/4-1/5. Ảnh: Quốc Anh.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa phát đi thông báo về nội quy tham quan các di tích. Theo đó, du khách được yêu cầu mặc trang phục lịch sự, không phản cảm, hở hang như quần cộc, váy ngắn, áo hở vai tại khu vực nội điện và nơi thờ cúng trang nghiêm; không đội mũ, nón khi vào nội điện, đồng thời giữ yên lặng trong các cung điện và không gian tôn nghiêm.

Theo quy định, du khách khi tham quan phải mua vé, xếp hàng theo thứ tự và xuất trình vé tại cổng kiểm soát. Trung tâm cũng đề nghị nâng cao ý thức bảo vệ di tích, không sờ, nằm, ngồi hoặc viết, vẽ lên hiện vật, công trình kiến trúc; không giẫm đạp lên thảm cỏ, hái hoa, bẻ cành.

Về ứng xử, du khách không được phát ngôn thiếu chuẩn mực; phải giữ gìn an ninh trật tự, tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy, không hút thuốc trong khuôn viên di tích; không mang theo vũ khí, hung khí, chất độc, chất nổ, chất dễ cháy hoặc động vật sống vào khu vực di tích.

Du khách cần giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định; không chặt phá cây rừng, đốt rừng hoặc săn bắt động vật trong khu vực di tích.

Du khách chụp ảnh tại Đại nội Huế, cung An Định, điện Kiến Trung. Ảnh: Quỳnh Danh, Quốc Anh, Thiên Minh.

Ngoài ra, Trung tâm cấm sử dụng flycam và không cho phép tự ý tổ chức các hoạt động trình diễn, trải nghiệm, quay phim, ghi hình, vui chơi hoặc ăn uống khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Theo nội quy, khách tham quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với mọi thiệt hại do mình gây ra. Khi phát hiện hành vi vi phạm hoặc hiện tượng tiêu cực, du khách cần thông báo cho lực lượng bảo vệ để kịp thời xử lý.

Đối với người điều khiển phương tiện ra vào di tích để làm việc, đơn vị yêu cầu xuống xe, tắt máy, xuất trình giấy tờ để lực lượng bảo vệ kiểm tra và hướng dẫn.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết lực lượng bảo vệ có quyền chấm dứt chương trình tham quan đối với các trường hợp vi phạm nội quy.

LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN HUẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Sở Du lịch Huế Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Lượt khách Triệu lượt 0.492 0.712 0.693 1 0.687 0.712

Sở Du lịch thành phố Huế cho biết trong 6 tháng đầu năm, địa phương ước đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,5 triệu lượt, khách nội địa gần 2,8 triệu lượt.

Tổng thu từ du lịch ước đạt 10.300 tỷ đồng , tăng 56,2% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, công suất phòng lưu trú trung bình đạt khoảng 99% cho thấy nhu cầu du lịch đến Huế tiếp tục tăng cao.

Thị trường khách nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng khách đến Huế. Trong khi đó, các thị trường khách quốc tế truyền thống như Pháp, Mỹ, Đức, Anh và Australia vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định.

Người dân và du khách tham quan miễn phí Đại nội Huế tối 25/4. Ảnh: Lê Đình Hoàng.

Quần thể Di tích Cố đô Huế, còn gọi là Quần thể kiến trúc Cố đô Huế, là hệ thống di tích lịch sử - văn hóa do triều Nguyễn xây dựng trong hơn một thế kỷ, từ đầu thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX, trên địa bàn kinh đô Huế xưa.

Phần lớn các công trình hiện do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý. Ngày 11/12/1993, quần thể được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, trở thành di sản đầu tiên của Việt Nam được ghi danh. Hiện khu di tích cũng nằm trong danh sách 130 di tích quốc gia đặc biệt quan trọng do Thủ tướng xếp hạng.

Toàn bộ quần thể gồm hai khu vực chính. Trong Kinh thành Huế là Hoàng thành, Tử Cấm thành cùng hệ thống cung điện, miếu thờ. Ngoài Kinh thành là hệ thống lăng tẩm, đền chùa, đàn Nam Giao và nhiều công trình gắn liền với lịch sử triều Nguyễn.

Đại nội Huế xuất hiện trong trailer đầu tiên của 'Hoàng hậu cuối cùng' Phim "Hoàng hậu cuối cùng" giới thiệu tạo hình Nam Phương hoàng hậu của diễn viên Tăng Thanh Hà và các nhân vật, cùng bối cảnh chính tại Đại nội Huế.