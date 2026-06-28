Huế lưu ý du khách đảm bảo sức khỏe khi du lịch hè

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa phát đi thông báo cho du khách về việc chủ động bảo vệ sức khỏe khi tham quan các di tích tại thành phố vào cao điểm hè.

Đại nội Huế nhìn từ trên cao. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, những ngày qua trên địa bàn xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-39 độ C, một số nơi trên 39 độ C. Dự báo cho thấy từ ngày 28/6, nhiệt độ có xu hướng giảm dần, nhưng vẫn còn nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C.

Trong bối cảnh cao điểm hè đông đúc, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đưa ra một số lưu ý để hành trình khám phá các điểm di sản được thoải mái và an toàn hơn.

Uống đủ nước, bổ sung nước thường xuyên trong suốt quá trình tham quan.

Ưu tiên tham quan vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng.

Lựa chọn trang phục thoáng mát, sử dụng mũ, nón, kính râm để bảo vệ sức khỏe khi di chuyển ngoài trời.

Mang theo ô, quạt cầm tay, khăn ướt và các vật dụng cá nhân cần thiết.

Đoàn khách quốc tế tham quan Đại nội Huế. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Huế là vùng đất được mệnh danh "xứ sở của di sản". Quần thể di tích Cố đô Huế chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1993. Đây cũng là di sản thế giới đầu tiên của Việt Nam được vinh danh trong danh mục của UNESCO.

Hiện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý 13 di tích, gồm Đại nội Huế, lăng Khải Định, lăng Gia Long, Cung An Định, Điện Hòn Chén, Đàn Nam Giao, Hải Vân Quan...

Về du lịch địa bàn thành phố, trong 5 tháng đầu năm, Huế đón gần 3,6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt khoảng 8.300 tỷ đồng , tăng gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Sức hút của cố đô được thể hiện qua những hình ảnh đông đúc lan truyền trên mạng xã hội, đến mức nhiều du khách liên tục ví von "một nửa Việt Nam đang ở Huế".

Du khách tham quan di tích Huế vào kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua. Ảnh: Quốc Anh.

Năm 2025, Huế cũng đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, tăng 61,5% so với năm trước. Thành công này được tạo đà từ các hoạt động bứt phá trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia.

Hiện Huế duy trì tần suất sự kiện dày đặc, từ các chương trình thuộc Festival Huế đến những hoạt động văn hóa, nghệ thuật quanh năm.

Mục tiêu đến năm 2030, Sở Du lịch và UBND TP Huế sẽ đưa địa phương lọt nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số Phát triển du lịch cấp tỉnh.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống dữ liệu du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.