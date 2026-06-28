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Du lịch Địa điểm du lịch

Huế lưu ý du khách đảm bảo sức khỏe khi du lịch hè

  • Chủ nhật, 28/6/2026 11:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa phát đi thông báo cho du khách về việc chủ động bảo vệ sức khỏe khi tham quan các di tích tại thành phố vào cao điểm hè.

Đại nội Huế nhìn từ trên cao. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, những ngày qua trên địa bàn xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-39 độ C, một số nơi trên 39 độ C. Dự báo cho thấy từ ngày 28/6, nhiệt độ có xu hướng giảm dần, nhưng vẫn còn nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C.

Trong bối cảnh cao điểm hè đông đúc, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đưa ra một số lưu ý để hành trình khám phá các điểm di sản được thoải mái và an toàn hơn.

  • Uống đủ nước, bổ sung nước thường xuyên trong suốt quá trình tham quan.
  • Ưu tiên tham quan vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng.
  • Lựa chọn trang phục thoáng mát, sử dụng mũ, nón, kính râm để bảo vệ sức khỏe khi di chuyển ngoài trời.
  • Mang theo ô, quạt cầm tay, khăn ướt và các vật dụng cá nhân cần thiết.
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Đoàn khách quốc tế tham quan Đại nội Huế. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Huế là vùng đất được mệnh danh "xứ sở của di sản". Quần thể di tích Cố đô Huế chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1993. Đây cũng là di sản thế giới đầu tiên của Việt Nam được vinh danh trong danh mục của UNESCO.

Hiện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý 13 di tích, gồm Đại nội Huế, lăng Khải Định, lăng Gia Long, Cung An Định, Điện Hòn Chén, Đàn Nam Giao, Hải Vân Quan...

Về du lịch địa bàn thành phố, trong 5 tháng đầu năm, Huế đón gần 3,6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt khoảng 8.300 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Sức hút của cố đô được thể hiện qua những hình ảnh đông đúc lan truyền trên mạng xã hội, đến mức nhiều du khách liên tục ví von "một nửa Việt Nam đang ở Huế".

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Du khách tham quan di tích Huế vào kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua. Ảnh: Quốc Anh.

Năm 2025, Huế cũng đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, tăng 61,5% so với năm trước. Thành công này được tạo đà từ các hoạt động bứt phá trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia.

Hiện Huế duy trì tần suất sự kiện dày đặc, từ các chương trình thuộc Festival Huế đến những hoạt động văn hóa, nghệ thuật quanh năm.

Mục tiêu đến năm 2030, Sở Du lịch và UBND TP Huế sẽ đưa địa phương lọt nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số Phát triển du lịch cấp tỉnh.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống dữ liệu du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

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Phiêu Linh

Huế Thừa Thiên Huế du lịch Huế TP Huế di tích Huế Đại nội Huế Cung An Định du lịch hè nắng nóng Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa

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    De 'mot nua Viet Nam' tiep tuc den Hue hinh anh

    Để 'một nửa Việt Nam' tiếp tục đến Huế

    12:27 17/6/2026 12:27 17/6/2026

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    Hai đợt cao điểm đầu năm với hình ảnh "một nửa Việt Nam ở Huế" cho thấy sức hút ngày càng lớn của cố đô. Tuy nhiên, đằng sau con số tăng trưởng ấn tượng là nỗi lo "rò rỉ giá trị".

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