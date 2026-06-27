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Cảnh báo du khách đi Phú Quý đầu tháng 7

  • Thứ bảy, 27/6/2026 18:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dự báo những ngày đầu tháng 7, đảo Phú Quý có thể xuất hiện gió mạnh, sóng cao và mưa, ảnh hưởng đến hành trình trên biển cũng như các hoạt động tham quan ngoài trời.

Du khách Giáp Thị Thanh Huyền mặc áo mưa chụp ảnh tại cây cô đơn trên đảo Phú Quý hồi cuối tháng 5. Ảnh: NVCC.

Theo thông tin dự báo trên ứng dụng thời tiết Windy, khu vực đảo Phú Quý (đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) trong những ngày đầu tháng 7 có thể xuất hiện thời tiết không thuận lợi. Gió trên biển được dự báo ở mức cấp 7-8, kèm mưa và sóng cao khoảng 2,1-2,5 m.

Với điều kiện gió mạnh và sóng lớn, hành trình bằng tàu ra đảo có thể rung lắc nhiều hơn bình thường, ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách, đặc biệt là những người dễ say sóng. Cùng với đó, mưa cũng có thể tác động đến các hoạt động tham quan, tắm biển, chụp ảnh hay khám phá ngoài trời.

Hiện tuyến vận tải hành khách từ Phan Thiết ra đảo Phú Quý có thời gian di chuyển khoảng 2,5 giờ. Tùy diễn biến thực tế của thời tiết trên biển, các đơn vị vận hành tàu sẽ theo dõi và đưa ra thông báo tạm dừng hoặc điều chỉnh lịch chạy trước khoảng 1-2 ngày nếu điều kiện không đảm bảo an toàn.

Vì vậy, du khách có kế hoạch đến Phú Quý trong thời gian này nên chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, cập nhật thông báo từ đơn vị vận hành tàu và cân nhắc điều chỉnh lịch trình nếu điều kiện biển diễn biến xấu nhằm đảm bảo an toàn.

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Phú Quý nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, yên bình. Ảnh: Quỳnh Danh.

Từng có chuyến du lịch đúng vào đợt mưa tại đảo Phú Quý cuối tháng 5, Giáp Thị Thanh Huyền (27 tuổi, ngụ Hà Nội) cho biết nhiều kế hoạch của nhóm buộc phải thay đổi.

"Nhóm của tôi muốn đi lặn và sang Hòn Tranh chụp ảnh nhưng cuối cùng đều phải hủy vì mưa", cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo Huyền, ngay từ khi tàu đi được khoảng 2/3 quãng đường, trời bắt đầu đổ mưa lớn. Lúc đó, cả nhóm đã linh cảm chuyến đi sẽ không gặp thời tiết thuận lợi và thực tế đúng như vậy. Trong những ngày đầu ở đảo, mưa gần như kéo dài liên tục, chỉ đôi lúc tạnh và hửng nắng trong thời gian ngắn rồi lại xuất hiện giông vào buổi chiều.

Dù vẫn mặc áo mưa để khám phá một số địa điểm trên đảo, trải nghiệm không còn trọn vẹn như kỳ vọng. Theo nữ du khách, vẻ đẹp của Phú Quý gắn liền với màu nước biển trong xanh và bầu trời nắng đẹp. Khi trời mưa, khung cảnh trở nên trầm hơn, việc chụp ảnh cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Nhiều điểm check-in chỉ có thể ghé qua trong thời gian ngắn trước khi trời tiếp tục đổ mưa.

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Đảo Phú Quý nhìn từ đỉnh núi Cao Cát. Ảnh: Linh Huỳnh.

Phú Quý, còn gọi là Cù Lao Thu, cách Phan Thiết khoảng 120 km về phía Đông Nam, có diện tích khoảng 18 km2. Ngoài đảo chính, nơi đây còn có các đảo nhỏ như Hòn Tranh, Hòn Đỏ, Hòn Đá Cao và Hòn Hải. Nhịp sống trên đảo khá chậm rãi, phương tiện di chuyển phổ biến là xe máy, phù hợp với những du khách muốn tìm kiếm không gian yên bình.

Đầu năm nay, đảo Phú Quý xuất hiện trong danh sách 10 điểm đến nổi bật Đông Nam Á năm 2026 do Khaosod English (Thái Lan) bình chọn. Tờ báo nhận định đây là lựa chọn phù hợp cho những người muốn tìm một hòn đảo còn giữ được vẻ hoang sơ, yên tĩnh thay vì các điểm đến đã quá đông khách. Từ đất liền, du khách thường đi tàu từ Phan Thiết, mất vài giờ để ra đảo.

Sức hút của Phú Quý cũng thể hiện qua lượng khách tăng mạnh trong mùa đẹp đầu năm. Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4-1/5 vừa qua, đặc khu đón hơn 19.000 lượt khách. Riêng hai ngày 25-26/4, lượng khách đạt khoảng 6.100 lượt. Toàn bộ 69 khách sạn, nhà nghỉ với khoảng 850 phòng cùng hơn 100 homestay trên đảo gần như kín chỗ.

Để đa dạng trải nghiệm cho du khách, ngày 30/4, UBND đặc khu Phú Quý cũng đưa vào hoạt động khu ẩm thực đêm, góp phần bổ sung thêm sản phẩm du lịch bên cạnh các hoạt động khám phá biển đảo vốn được nhiều người yêu thích.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

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