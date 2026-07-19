2 tuyến buýt miễn phí xuyên rừng ngập mặn đẹp ngoạn mục ở TP.HCM

Không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí đi lại, 2 tuyến xe buýt số 75 và 90 còn đưa hành khách băng qua rừng ngập mặn Cần Giờ - cung đường hiếm có giữa TP.HCM.

Đường Rừng Sác đi xuyên qua khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hàng loạt tuyến xe buýt tại TP.HCM đang được miễn phí vé đến hết ngày 31/12, mở ra thêm lựa chọn di chuyển tiết kiệm cho người dân và du khách. Không chỉ kết nối trung tâm với các khu vực lân cận, nhiều tuyến còn đưa hành khách đến các điểm du lịch nổi tiếng.

Trong đó, tuyến số 75 và 90 được nhiều người quan tâm bởi cung đường chạy xuyên rừng ngập mặn Cần Giờ - trải nghiệm hiếm có ngay trong lòng TP.HCM.

Đây là 2 trong 134 tuyến xe buýt được áp dụng chính sách miễn phí vé cho toàn bộ hành khách từ ngày 1/7 đến 31/12.

Nếu muốn xuất phát từ trung tâm thành phố, hành khách có thể chọn tuyến số 75. Xe khởi hành từ Công viên 23/9, đi qua các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Trần Hưng Đạo, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, Huỳnh Tấn Phát trước khi vào đường Rừng Sác, Duyên Hải và đến trung tâm Cần Giờ.

Trong khi đó, tuyến số 90 phù hợp với những người đã qua phà Bình Khánh. Xe chạy theo lộ trình Phà Bình Khánh, Rừng Sác, Duyên Hải, Đào Cử và dừng ở Bến xe Cần Thạnh.

Khu Dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ nhìn từ trên cao. Ảnh: Linh Huỳnh.

Điểm đặc biệt của cả 2 tuyến là đoạn đường dài men theo tuyến Rừng Sác. Qua khung cửa xe, hành khách có thể ngắm những mảng rừng đước, hệ thống kênh rạch đan xen và khung cảnh đặc trưng của khu dự trữ sinh quyển duy nhất của TP.HCM. Với nhiều người, đây cũng là một trong những cung đường xe buýt có cảnh quan đẹp và khác biệt nhất thành phố.

Không chỉ có “view” đẹp, du khách có thể lựa chọn 2 tuyến buýt này nếu muốn ghé tới tham quan và trải nghiệm tại Khu Dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ. Đây là khu dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận vào năm 2000. Nơi này là hệ sinh thái rừng ngập mặn có diện tích hơn 75.000 ha, nơi sinh sống của hàng trăm loài động, thực vật đặc trưng.

Du khách trải nghiệm chèo SUP giữa rừng đước. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo Ban Quản lý, khu vực này hiện phát triển nhiều sản phẩm du lịch sinh thái như tham quan rừng bằng ca nô, khám phá Đầm Dơi, khu bảo tồn chim, câu cá sấu, tìm hiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn và Di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác. Đây cũng là điểm đến phù hợp với những du khách yêu thiên nhiên, muốn tạm rời không gian đô thị để trải nghiệm bầu không khí trong lành và hệ sinh thái đặc trưng của vùng cửa sông.

Ngoài Rừng Sác, từ 2 tuyến xe buýt này, hành khách cũng có thể tiếp tục khám phá nhiều điểm đến nổi tiếng khác của Cần Giờ như biển 30/4, chợ Hàng Dương, đảo Thạnh An hay thưởng thức hải sản tươi sống tại xã Cần Giờ. Với chính sách miễn phí vé đến cuối năm, đây được xem là một trong những lựa chọn vừa tiết kiệm chi phí, vừa mang đến trải nghiệm ngắm cảnh hiếm có ngay trên xe buýt ở TP.HCM.