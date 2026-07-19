'Hươu thần' Nhật Bản tăng kỷ lục vì khách cho ăn quá nhiều

Đàn hươu tại công viên Nara, điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản, đạt mức cao kỷ lục 1.687 con sau khi nhiều du khách cho chúng ăn rau, thức ăn thừa thay vì loại bánh chuyên dụng.

"Hươu thần" ở công viên Nara, thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản, ngày 16/7. Ảnh: Kyodo News.

Kyodo News cho biết số lượng hươu tại công viên Nara, điểm du lịch nổi tiếng ở miền Tây Nhật Bản, tăng lên mức kỷ lục 1.687 con, theo Quỹ Bảo tồn hươu Nara công bố ngày 16/7. Tỷ lệ sinh của đàn hươu tăng sau khi nhiều người cho chúng ăn rau và thức ăn thừa, thay vì bánh quy chuyên dụng không đường dành cho hươu.

Theo đơn vị, ngày càng nhiều người mang rau hoặc đồ ăn thừa cho hươu. Một số cá thể cũng được phát hiện vào các vườn rau của người dân bên ngoài công viên để kiếm thức ăn, gây thiệt hại mùa màng.

Số lượng hươu tăng thêm 222 con so với năm ngoái, thời điểm cũng ghi nhận mức cao nhất trước đó. Quỹ đã tiến hành khảo sát số lượng hươu tại công viên hàng năm từ năm 1953.

Tại công viên Nara, du khách được phép cho những con hươu tự do đi lại ăn bằng loại bánh quy không đường, dễ tiêu hóa, được bán tại các cửa hàng gần khu du lịch. Đàn hươu tại đây được Nhật Bản công nhận là báu vật quốc gia.

Hươu đi ngang qua một ngôi đền lịch sử ở công viên Nara, thành phố Nara, Nhật Bản. Ảnh: Carl Court.

Đợt khảo sát mới nhất được thực hiện trong hai ngày với khoảng 40 người tham gia đếm trực quan. Kết quả cho thấy đàn hươu gồm 411 con đực, 990 con cái và 286 hươu con.

Trong một năm (tính đến cuối tháng 6), có 198 con hươu chết, trong đó 72 con là hươu non, nguyên nhân chủ yếu là tai nạn giao thông. Ông Nobuyuki Yamazaki, Tổng thư ký Quỹ Bảo tồn hươu Nara, kêu gọi người dân và du khách giảm tốc độ khi lái xe qua khu vực công viên do hươu con thường bất ngờ lao ra đường khi chạy theo mẹ.

Công viên Nara nằm dưới chân núi Wakakusa, thuộc thành phố Nara, được thành lập năm 1880 và là một trong những công viên công cộng lâu đời nhất của Nhật Bản. Công viên có diện tích khoảng 502 ha, do chính quyền tỉnh Nara quản lý và được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) công nhận là danh lam thắng cảnh.

Nơi đây nổi tiếng với đàn hươu sao thả tự do, cũng được MEXT xếp hạng là Di sản thiên nhiên của Nhật Bản. Nếu tính cả khuôn viên các di tích lịch sử lân cận như chùa Tōdai-ji, chùa Kōfuku-ji và đền Kasuga Taisha, quần thể này có diện tích khoảng 660 ha.

Đàn hươu tại công viên Nara ở thành phố Nara, Nhật Bản, năm 2025. Ảnh: Reuters.