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Du lịch Địa điểm du lịch

Lộ diện người được trả 220 triệu đồng để ngắm mây 1 tháng ở Trung Quốc

  • Thứ bảy, 18/7/2026 10:12 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Sau khi thu hút hơn 3.500 hồ sơ, khu du lịch núi Trung Quốc đã chọn được người đảm nhận công việc "ngắm biển mây" trong một tháng với mức thù lao 220 triệu đồng.

Biển mây tại khu du lịch núi Laojun ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: WeChat.

Khu du lịch núi Laojun ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đã tuyển được người đảm nhận công việc "quan sát biển mây" với mức lương 60.000 nhân dân tệ (khoảng 220 triệu đồng) cho một tháng làm việc, theo Global Times.

Trong số hơn 3.500 hồ sơ, ban quản lý đã chọn nhà sáng tạo nội dung sở hữu tài khoản Douyin "Xiaozao" trở thành "người quan sát biển mây" đầu tiên của khu du lịch. Các video dự tuyển của người này đã thu hút hơn 80.000 lượt thích. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người được chọn sẽ nhận khoản thù lao 60.000 nhân dân tệ (trước thuế).

Núi Laojun là khu du lịch quốc gia cấp 5A của Trung Quốc, được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Với độ cao 2.217 m, ngọn núi này nổi tiếng với hiện tượng biển mây vờn ngoạn mục, cùng phong cảnh núi non và rừng cây tuyệt đẹp.

Trên đỉnh núi là ngôi đền Laojun cổ kính, được bao quanh bởi 3 điện nhỏ tọa lạc trên 3 đỉnh núi nhô cao, xây dựng năm 2013 theo phong cách kiến trúc triều Minh - Thanh. Để lên được đỉnh núi, du khách phải ngồi cáp treo gần 20 phút hoặc leo 10 km đường núi.

Trung Quốc, núi Laojun ảnh 1

Một góc khu thắng cảnh núi Laojun. Ảnh: @franky_wang_cool.

Điểm đến này từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi đăng tuyển vị trí "quan sát biển mây", yêu cầu ứng viên sống trên đỉnh núi trong một tháng để ghi hình và chia sẻ các video về hiện tượng biển mây nổi tiếng tại đây.

Thông báo tuyển dụng được công bố hôm 8/7. Người trúng tuyển sẽ lưu trú trên đỉnh núi từ ngày 16/7-15/8, thời điểm được đánh giá là mùa biển mây đẹp nhất trong năm. Theo ban quản lý, tháng 7 và tháng 8 hàng năm là giai đoạn hiện tượng biển mây xuất hiện thường xuyên và ngoạn mục nhất.

Để tham gia tuyển chọn, các ứng viên phải đăng tải video ngắn do chính mình thực hiện lên nền tảng Douyin, kèm các hashtag theo yêu cầu liên quan đến chương trình tuyển dụng "quan sát biển mây" của núi Laojun.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

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Đan Châu

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