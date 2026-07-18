Du khách choáng ngợp nhìn con thác đổ trắng xóa giữa núi rừng Lai Châu

Thác Nậm Lúc (Lai Châu) vào mùa đẹp nhất trong năm, được nhiều du khách săn đón nhờ vẻ đẹp nguyên sơ và trải nghiệm trekking giữa rừng già.

Thác Nậm Lúc vào mùa đẹp nhất trong năm Tháng 6 và tháng 7, thác Nậm Lúc (Lai Châu) thu hút du khách đổ về.

Nguyễn Thu Hiền (32 tuổi, TP.HCM) dừng chân tại thác Nậm Lúc (tỉnh Lai Châu) ngày 2/7 trong hành trình xuyên Việt. Sau hơn một giờ băng rừng, trước mắt cô hiện ra một "bức tường" nước khổng lồ đổ từ vách đá dựng đứng. Giữa màu xanh của rừng nguyên sinh, hơi nước trắng xóa phủ kín không gian, tạo nên khung cảnh nguyên sơ hiếm thấy.

"Tôi phải thốt lên thiên nhiên quả thật là một nghệ sĩ vĩ đại", Thu Hiền nói với Tri Thức - Znews.

Các tỉnh vùng núi phía Bắc đang bước vào mùa nước đổ đẹp nhất trong năm, trong đó thác Nậm Lúc thu hút đông đảo du khách tìm đến chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ và ngoạn mục. Nhiều video ghi lại cảnh dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá cao hàng trăm mét thu hút hàng đông đảo lượt xem.

Khung cảnh thác Nậm Lúc được nhiều người ví như "dải lụa trắng" vắt qua sườn núi. Ảnh: Ly A Tang.

Theo Khang Tu Hú, người bản địa thường dẫn đường và làm hướng dẫn viên leo núi tại Lai Châu, thời điểm đẹp nhất để khám phá thác Nậm Lúc kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10. Trong đó, tháng 6-7 có thời tiết ổn định, ít mưa nên thu hút nhiều du khách, còn tháng 8-9 là mùa nước dâng, dòng thác trở nên hùng vĩ hơn nhưng cũng chảy xiết hơn.

"Điều khiến nhiều du khách nhớ nhất không chỉ là con thác, mà còn là cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên, tạm rời Internet, thưởng thức món ăn địa phương và trò chuyện với người dân bản địa. Đó là trải nghiệm rất khác so với những chuyến du lịch thông thường", anh chia sẻ.

Theo anh, để chinh phục thác Nậm Lúc, du khách nên có sức khỏe tốt và đi cùng hướng dẫn viên bản địa thay vì tự tìm đường bằng Google Maps. Không chỉ thông thuộc địa hình, họ còn giúp đảm bảo an toàn, đặc biệt trong mùa mưa khi mực nước thay đổi nhanh, đồng thời hỗ trợ chụp ảnh, quay flycam để lưu lại hành trình.

Du khách TP.HCM đứng giữa khung cảnh hùng vĩ của thác Nậm Lúc, ngày 2/7. Ảnh: Nguyễn Thu Hiền.

Thác Nậm Lúc từ lâu đã được người dân địa phương xem như một "báu vật" của cao nguyên Sìn Hồ.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, giữa vùng cao nguyên quanh năm mây phủ, nổi tiếng với nhiều dược liệu quý, dòng thác này là một trong những thắng cảnh nổi bật nhất.

Thác nằm tại bản Nậm Lúc 2 (xã Sìn Hồ, Lai Châu) được bao bọc bởi rừng nguyên sinh với hệ sinh thái đa dạng. Dòng thác cao hơn 140 m, gồm 3 tầng nối tiếp nhau. Ở tầng dài nhất, nước từ trên cao đổ xuống, xòe rộng như một dải lụa trắng nổi bật giữa màu xanh của núi rừng. Trong khi các tầng phía dưới tạo nên những hồ nước trong vắt và ghềnh đá độc đáo, mang đến khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp ngoạn mục, Nậm Lúc còn được đánh giá là một trong những điểm trekking hấp dẫn của Lai Châu.