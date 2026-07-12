Khu thắng cảnh Trung Quốc tuyển người ngắm mây 220 triệu đồng/tháng

Một thắng cảnh ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc gây chú ý khi tuyển người quan sát biển mây và đăng video ngắn với mức lương 60.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 220 triệu đồng).

Một góc khu thắng cảnh Laojun. Ảnh: @franky_wang_cool.

Theo tờ Global Times đưa tin ngày 11/7, khu thắng cảnh núi Laojun ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, vừa đăng tải một thông báo tuyển dụng phạm vi toàn quốc cho vị trí quan sát biển mây và đăng tải video ngắn. Mức lương 60.000 nhân dân tệ (khoảng 8.800 USD ) cho một tháng.

Thông tin này đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người đã bày tỏ sự mong muốn ứng tuyển. Một tài khoản tên Linshenjianlu bình luận rằng việc tuyển dụng này không chỉ cho phép những người đam mê nhiếp ảnh tham gia và kiếm được thu nhập, mà còn giúp tăng độ nổi tiếng của danh lam thắng cảnh, gọi đó là "một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi".

Đơn vị quản lý khu thắng cảnh xác nhận "thông tin tuyển dụng có thật", bởi tháng 7 và tháng 8 hàng năm là thời điểm biển mây xuất hiện thường xuyên và ngoạn mục nhất.

Khu thắng cảnh muốn ghi lại sự thay đổi của biển mây một cách tốt nhất và chia sẻ những cảnh quan ngoạn mục này với cộng đồng mạng.

Cảnh quan núi Laojun vào mùa nhiều mây tháng 7-8. Ảnh: VCG.

Về yêu cầu công việc, ứng viên phải có sức khỏe tốt và chấp nhận sống trên đỉnh núi trong 30 ngày. Chỗ ở và ăn uống hoàn toàn miễn phí.

Mỗi ngày phải theo dõi sự thay đổi của biển mây, đồng thời tự sản xuất và đăng tải ít nhất một video ngắn về các hình thái của mây trên nền tảng mạng xã hội Douyin lớn bậc nhất Trung Quốc, kèm theo các hashtag liên quan đến việc tuyển dụng người quan sát biển mây trên núi Laojun.

Nhân viên khu thắng cảnh sẽ đánh giá mức độ hoàn thành công việc tốt nhất dựa vào những tiêu chí như tổng lượt thích video, chất lượng toàn diện của nội dung video, phạm vi tiếp cận người xem và độ tuân thủ các quy định của nền tảng mạng xã hội.

Đơn vị cho biết những ứng viên bị phát hiện giả mạo tương tác hoặc can thiệp đến lưu lượng truy cập sẽ bị loại và được thay thế bởi ứng viên khác.

Lịch làm việc trên đỉnh núi từ ngày 16/7 đến ngày 15/8. Thời gian nộp đơn ứng tuyển bắt đầu từ ngày 8/7 đến ngày làm việc chính thức.

Toàn cảnh khu thắng cảnh nhìn từ trên cao. Ảnh: @franky_wang_cool.

Theo tờ The Standard, núi Laojun là danh lam thắng cảnh quốc gia cấp 5A ở Lạc Dương (tỉnh Hà Nam) với độ cao 2.217 m, được biết đến là nơi ẩn tu của Lão Tử. Ngọn núi này nổi tiếng với hiện tượng biển mây vờn ngoạn mục, cùng với phong cảnh núi non và rừng cây tuyệt đẹp.

Trên đỉnh núi là ngôi đền Laojun cổ kính, được bao quanh bởi 3 điện nhỏ tọa lạc trên 3 đỉnh núi nhô cao, xây dựng năm 2013 theo phong cách kiến trúc triều Minh - Thanh. Để lên được đỉnh núi, du khách phải ngồi cáp treo gần 20 phút hoặc leo 10 km đường núi.