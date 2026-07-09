Hơn 100 ngựa vằn, công, sư tử bị lũ cuốn ở Trung Quốc

Trận lũ lịch sử tại Quảng Tây (Trung Quốc) khiến 3 con sư tử chết đuối, hơn 100 động vật thất lạc sau khi nhiều chuồng nuôi của sở thú bị phá hủy.

Một con ngựa vằn xuất hiện tại một ngôi làng gần sở thú Quý Cảnh, Quảng Tây, Trung Quốc sau trận lũ. Ảnh: Weibo.

Lũ lụt tại thành phố Quý Cảng, khu tự trị Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, đã khiến hơn 100 động vật tại sở thú Quý Cảng thất lạc sau khi nhiều chuồng nuôi bị nước lũ phá hủy. Theo thông báo của sở thú ngày 8/7, số động vật mất tích gồm 2 con ngựa vằn, 30 con công, 2 con đà điểu, 9 con hươu cùng nhiều con vẹt, SCMP đưa tin.

Quản lý sở thú Wang Liyuan cho biết khi nước lũ ập đến hôm 6/7, nhân viên đã khóa toàn bộ khu nuôi động vật ăn thịt nhằm ngăn chúng thoát ra ngoài gây nguy hiểm cho cộng đồng. Tuy nhiên, 3 con sư tử đã chết đuối, hơn 20 loài động vật ăn cỏ như hươu sao, lạc đà alpaca, ngựa lùn, thiên nga, công, lợn mini và chuột hải ly (coypu) bị cuốn trôi.

Con ngựa vằn đực của sở thú được xác định đã chết, trong khi con cái được người dân phát hiện còn sống nhưng nhân viên vẫn chưa tìm thấy. Theo các bài đăng trên mạng xã hội, ít nhất một con ngựa vằn từng xuất hiện tại một ngôi làng gần sở thú sau trận lũ.

Các loài thú dữ khác như gấu nâu và sói đều sống sót sau trận lũ, dù trong tình trạng suy kiệt do suýt chết đuối. "Chúng tôi cho chúng ăn thịt lợn nhưng tối qua hầu như chúng không ăn", bà Wang nói với Global Times.

Sở thú Quý Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc bị ngập lụt và nhiều loài động vật đã trốn thoát. Ảnh: SCMP.

Sở thú đang tiếp tục tìm kiếm các động vật mất tích và kêu gọi người dân hỗ trợ. Đơn vị này khuyến cáo không tự tiếp cận nếu phát hiện các con vật, đặc biệt những loài như đà điểu hay gấu mèo vì chúng có thể tấn công khi hoảng sợ. Người dân nên thông báo cho sở thú để lực lượng chuyên trách xử lý an toàn.

Bà Wang ước tính thiệt hại do 3 con sư tử chết, hơn 100 động vật thất lạc cùng cơ sở vật chất bị hư hỏng vượt 4 triệu nhân dân tệ (khoảng 588.000 USD ).

Trong khi đó, tại thành phố Nam Ninh, Bệnh viện Nhân dân Hoành Châu đã được bổ sung khẩn cấp lượng huyết thanh kháng nọc đủ đáp ứng nhu cầu điều trị sau khi khoảng 900 con rắn, trong đó có nhiều rắn hổ mang độc, được cho là đã thoát khỏi một trang trại nuôi rắn bị lũ phá hủy.

Các chuyên gia từ nhiều cơ sở y tế được điều động hỗ trợ điều trị bệnh nhân bị rắn cắn và xử lý các ca nặng. Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, lập các điểm y tế lưu động tại khu vực ngập lụt và kích hoạt "luồng xanh" cấp cứu để rút ngắn thời gian tiếp nhận, điều trị. Một số người dân đã bị rắn cắn và lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục xử lý tình huống.

Rắn sổng chuồng, bơi trong nước lũ tại Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 6/7. Ảnh: Weibo.

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