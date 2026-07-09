Tượng sáp hình Lisa (BlackPink) gây chú ý ở Thái Lan

Hình ảnh Lisa (BlackPink) xuất hiện trên những tác phẩm điêu khắc bằng sáp tại lễ hội truyền thống ở Thái Lan với kỳ vọng thu hút thêm du khách và thế hệ trẻ.

Ngày 6/7, những tác phẩm điêu khắc bằng sáp lấy cảm hứng từ ngôi sao nhạc pop toàn cầu người Thái, Lisa (BlackPink), gây chú ý tại Thái Lan, theo Khaosod English.

Hình ảnh được Lisa đăng tải nhân dịp mừng sinh nhật tuổi 29. Ảnh: @lisa.

Bức tượng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn của Lễ hội Nến Phật giáo Chok Chai 2026, diễn ra tại huyện Chok Chai (tỉnh Nakhon Ratchasima) ở đông bắc Thái Lan. Ban tổ chức hy vọng việc kết hợp văn hóa đại chúng với nghệ thuật điêu khắc nến truyền thống có lịch sử hàng trăm năm sẽ giúp lễ hội thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Hiện các nghệ nhân cùng người dân làng Ban Bing, thuộc tiểu khu Chok Chai đang gấp rút hoàn thiện xe nến để chuẩn bị cho lễ hội, dự kiến khai mạc vào ngày 28/7.

Theo ban tổ chức, đoàn diễu hành năm nay vẫn giữ những chủ đề truyền thống đã làm nên danh tiếng của nghệ thuật điêu khắc nến tại Chok Chai nhiều năm qua.

Điểm khác biệt của mùa lễ hội năm nay là loạt tượng sáp được tạo hình dựa trên hình ảnh Lisa. Với mái tóc đặc trưng, nữ ca sĩ được khắc họa trong nhiều hình tượng khác nhau. Cách thể hiện này được xem là sự kết hợp giữa nghệ thuật Phật giáo truyền thống và hơi thở đương đại.

Các nghệ nhân khéo léo lồng ghép gương mặt Lisa vào những bức tượng sáp truyền thống với kỳ vọng thu hút thêm du khách đến lễ hội. Ảnh: Khaosod English.

Ông Sakchai Khumkratoke, trưởng làng Ban Bing, cho biết các nghệ nhân mong muốn mang đến một diện mạo mới cho lễ hội nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa địa phương.

"Khi nghĩ đến một người Thái được biết đến rộng rãi cả trong nước lẫn quốc tế, Lisa là cái tên đầu tiên xuất hiện trong tâm trí chúng tôi", ông nói.

Theo ông Sakchai, các nghệ nhân đã thống nhất lồng ghép gương mặt của Lisa vào các tác phẩm điêu khắc như thiên thần, tiên nữ, kinnari (nửa người nửa chim) và nakee (nữ thần rắn trong tín ngưỡng Thái Lan). Thiết kế này vừa là lời tri ân dành cho tài năng của nữ ca sĩ, vừa giúp đoàn xe nến trở nên gần gũi hơn với giới trẻ và du khách quốc tế.

Lễ hội Nến Chok Chai sẽ diễn ra trước trụ sở chính quyền tiểu khu Chok Chai vào ngày 28/7. Sau đó, các xe nến sẽ tiếp tục tham gia Lễ hội Nến tỉnh Nakhon Ratchasima, diễn ra ngày 28-30/7.

Bên cạnh những cỗ xe nến được chạm khắc công phu, du khách đến lễ hội năm nay sẽ có dịp tận mắt chiêm ngưỡng bức tượng sáp lấy cảm hứng từ Lisa trong đoàn diễu hành của cộng đồng làng Ban Bing.