Sếp Fairmont Hanoi: 'Du lịch Việt Nam tạo cảm giác đáng tiền'

Theo Phó Tổng Quản lý khách sạn Fairmont Hanoi, con người và bản sắc văn hóa mới là "xa xỉ phẩm" của du lịch hiện đại, tạo lợi thế để Hà Nội khác biệt với Singapore hay Bangkok.

Sau gần 10 tháng sống và làm việc tại Hà Nội, bà Aubrey Ada, Phó Tổng Quản lý khách sạn Fairmont Hanoi, cho rằng điều bà ấn tượng nhất không phải những công trình hay dịch vụ xa hoa, mà là con người và những giá trị văn hóa vẫn được gìn giữ trong đời sống thường nhật.

Theo bà, trong bối cảnh nhiều điểm đến trên thế giới cạnh tranh bằng quy mô hay sự hiện đại, chính sự chân thực mới là "xa xỉ phẩm" mà du khách quốc tế ngày càng tìm kiếm tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, bà Aubrey tin rằng Hà Nội là nơi phù hợp để trở thành điểm hẹn của cả du khách quốc tế lẫn cộng đồng địa phương.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN HÀ NỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Sở Du lịch Hà Nội Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Lượt khách Triệu lượt 0.46 0.68 0.851 0.78 4.06 4.64

Đâu là lợi thế của Hà Nội trước Singapore, Bangkok?

Hà Nội đón 4,6 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo bà, con số này phản ánh điều gì về sức hút của thành phố?

Đây là một con số rất lớn và thực sự ấn tượng. Việt Nam hiện vẫn được xem là một thị trường mới nổi của du lịch, trong khi Thái Lan đã phát triển từ lâu và dần bước vào giai đoạn bão hòa. Chính vì vậy, Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng.

Có thể thấy điều đó qua tốc độ phát triển của các đô thị và ngành khách sạn. Ngày càng nhiều dự án khách sạn được quy hoạch và xây dựng trên khắp cả nước, không chỉ ở Hà Nội, phản ánh niềm tin vào tiềm năng của thị trường du lịch Việt Nam.

Dù vậy, tăng trưởng không nên chỉ được đo bằng số lượng khách hay các dự án mới. Điều quan trọng là phải phát triển theo hướng bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường. Chỉ khi đó, ngành du lịch mới có thể duy trì sức hấp dẫn lâu dài và mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

Bà Aubrey Ada trong buổi chia sẻ với truyền thông. Ảnh: Châu Sa.

Hà Nội cần làm gì để khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn, thay vì chỉ tăng số lượng khách?

Theo tôi, cơ hội lớn nhất nằm ở việc nâng cao chất lượng của mỗi chuyến đi. Khi du khách cảm nhận được giá trị mà điểm đến mang lại, họ sẽ sẵn sàng ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Qua quan sát tại khách sạn của chúng tôi, nhiều du khách đến từ Australia, Mỹ và các quốc gia khác lựa chọn lưu trú tại Hà Nội từ 3-5 đêm trước khi tiếp tục hành trình đến các điểm đến ở miền Bắc, miền Trung hoặc miền Nam. Đây cũng là một trong những thế mạnh của du lịch Việt Nam.

Nếu muốn trải nghiệm một đô thị hiện đại và sôi động, du khách có thể đến TP.HCM. Nếu muốn khám phá văn hóa và di sản, Hà Nội là lựa chọn phù hợp. Còn với nghỉ dưỡng biển, Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng.

Phố cà phê đường tàu, phố đi bộ hồ Gươm, Nhà thờ Lớn, phố cổ Hà Nội thu hút đông du khách. Ảnh: Đinh Hà, Trần Hiền, Châu Sa.

Nếu đặt Hà Nội cạnh tranh với những đô thị du lịch đã thành danh như Singapore, Bangkok (Thái Lan) hay Tokyo (Nhật Bản), đâu là lợi thế mà thành phố đang sở hữu?

Điểm mạnh đầu tiên là giá trị mà du khách nhận được. Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng được nhìn nhận là điểm đến mang lại trải nghiệm xứng đáng với chi phí. Du khách không có cảm giác bị "chặt chém", mà nhận được chất lượng dịch vụ tương xứng với số tiền bỏ ra. Theo tôi, đó là một lợi thế rất lớn.

Tại một số điểm đến khác như Singapore, nhiều người vẫn có cảm giác chi phí khá đắt đỏ. Tokyo cũng từng như vậy. Trong khi đó, Việt Nam duy trì được sự cân bằng giữa mức giá hợp lý và chất lượng dịch vụ, khiến du khách cảm thấy chuyến đi thực sự đáng giá.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM - THÁI LAN TỪ NĂM 2019-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Tổng cục Du lịch Thái Lan Nhãn 2019 2020 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Việt Nam Triệu lượt 19 3.7 0 3.4 12.5 17.6 21.2 Thái Lan

39.9 6.69 0 11.15 28.15 35.4 32.9

Một lợi thế khác là tính mới mẻ. Thái Lan đã phát triển du lịch trong nhiều năm và trở thành điểm đến quen thuộc với nhiều du khách quốc tế. Ngược lại, Việt Nam vẫn còn là một điểm đến mới trên bản đồ du lịch thế giới. Đây là cơ hội để đất nước tận dụng sức hấp dẫn của những trải nghiệm chưa được khám phá hết.

Tôi cảm thấy rất may mắn khi được sống tại Việt Nam để tự mình khám phá điều đó. Việt Nam không chỉ có phở hay bánh mì. Đằng sau những biểu tượng quen thuộc ấy là rất nhiều câu chuyện, giá trị văn hóa và trải nghiệm độc đáo mà truyền hình hay các phương tiện truyền thông chưa thể phản ánh hết.

Chính sự mới mẻ ấy tạo nên sức hút riêng của Việt Nam, trong khi với nhiều điểm đến khác, du khách thường đã hình dung khá rõ về những gì sẽ trải nghiệm trước khi đặt chân tới.

Ngoài số lượng khách, theo bà đâu là thước đo quan trọng để đánh giá thành công của một điểm đến?

Bên cạnh số lượng khách, tôi cho rằng mức độ hài lòng mới là thước đo quan trọng phản ánh thành công của một điểm đến. Điều tôi vui nhất là nhiều vị khách nói rằng họ không muốn rời Việt Nam, hoặc vừa kết thúc chuyến đi đã bắt đầu lên kế hoạch quay trở lại.

Điều này cho thấy họ không chỉ đánh giá cao giá trị nhận được so với chi phí bỏ ra, mà còn tìm thấy những trải nghiệm đủ ý nghĩa để muốn quay lại khám phá thêm.

Du khách quốc tế phấn khích khi thấy đoàn tàu chạy qua phố cà phê đường tàu Hà Nội, năm 2025. Ảnh: Châu Sa.

Sự xa xỉ "đậm chất con người"

Bà từng chia sẻ sự xa xỉ ngày nay không còn nằm ở những giá trị vật chất mà là sự kết nối cảm xúc và sự thấu hiểu chân thành. Theo bà, cách tiếp cận này có thể góp phần nâng tầm hình ảnh Hà Nội trong mắt du khách quốc tế như thế nào?

Ngày nay, sự xa xỉ đã trở nên "đậm chất con người" hơn, không chỉ nằm ở những giá trị hữu hình, mà còn ở cảm xúc và khả năng tạo ra sự kết nối. Điều mà du khách tìm kiếm hiện nay là tính chân thực, họ muốn những trải nghiệm thật.

Đó cũng là điều tôi cảm nhận được ở Hà Nội. Con người nơi đây rất chân thành. Tôi đã có dịp trò chuyện với nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân, những người làm âm nhạc và thủ công mỹ nghệ. Điều khiến tôi xúc động là khi tiếp xúc với họ, bạn có thể cảm nhận rõ niềm đam mê dành cho công việc của mình.

Bà Aubrey Ada. Ảnh: Châu Sa.

Khi một thương hiệu khách sạn hạng sang quốc tế hiện diện tại một thành phố giàu bản sắc như Hà Nội, họ sẽ làm gì để tôn vinh bản sắc của thành phố một cách chân thực, thay vì chỉ sử dụng các yếu tố văn hóa như một phần trang trí?

Theo tôi, yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người. Ngày nay, du khách luôn tìm kiếm sự chân thực. Dĩ nhiên, chúng tôi thể hiện bản sắc địa phương thông qua kiến trúc và thiết kế khách sạn, nhưng chính đội ngũ nhân viên mới là những người trực tiếp truyền tải văn hóa Việt Nam đến du khách quốc tế.

Điều này cũng được phản ánh rất rõ trong những phản hồi của khách hàng. Mỗi ngày chúng tôi đều đọc tất cả đánh giá và bình luận của khách lưu trú. Rất nhiều người chia sẻ rằng: "Chúng tôi yêu Việt Nam, chúng tôi muốn quay trở lại vì con người".

Đó là lý do chúng tôi luôn chú trọng giúp mỗi nhân viên thể hiện đúng bản thân mình, để trong từng cuộc trò chuyện và tương tác với khách, họ có thể truyền tải một cách tự nhiên văn hóa và con người Việt Nam.

Không gian Trung thu tại phố cổ Hà Nội năm 2025. Ảnh: Châu Sa.

Ngoài ra, chúng tôi không chỉ giới thiệu văn hóa Việt Nam qua thiết kế hay ẩm thực, mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị ấy theo cách phù hợp với một thương hiệu khách sạn hạng sang.

Đó là cách chúng tôi hiện thực hóa DNA của một trong những thương hiệu cao cấp nhất của tập đoàn Accor. Chúng tôi luôn nói: "Make special happen" - biến những điều đặc biệt thành hiện thực, bằng cách lấy cảm hứng từ di sản, nghề thủ công, ẩm thực, những câu chuyện và sự ấm áp của con người Hà Nội.

Sau gần 10 tháng sống và làm việc tại Hà Nội, điều gì khiến bà hào hứng nhất và đâu là thử thách lớn nhất?

Đối với tôi, thử thách lớn nhất là sống một mình tại Hà Nội. Gia đình tôi, gồm 4 người con, đều ở Philippines. Chúng tôi chỉ có thể liên lạc từ xa và khoảng 3 tháng tôi mới về thăm nhà một lần. Thành thật mà nói, đôi lúc điều đó khiến tôi rất buồn.

May mắn là tôi có những đồng nghiệp luôn đồng hành và chia sẻ trong công việc cũng như cuộc sống. Chúng tôi thường trò chuyện, thỉnh thoảng cùng nhau đi chơi, nhờ vậy tôi dần thích nghi với cuộc sống tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, tôi cũng đang xây dựng những mối quan hệ mới ngoài công việc. Những điều bất ngờ mà Hà Nội mang lại luôn khiến tôi hạnh phúc. Tôi quen biết ngày càng nhiều người hơn và chính điều đó khiến tôi cảm thấy nơi đây thực sự như ngôi nhà thứ 2.

Tháp Rùa nằm giữa trung tâm hồ Gươm, Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.