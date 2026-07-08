Thấy gì khi Hà Nội đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu?

Nữ du khách Tây Ban Nha trở thành vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến Hà Nội trong năm 2026, đánh dấu cột mốc ngành du lịch Thủ đô hoàn thành hơn 50% mục tiêu cả năm sau 7 tháng.

Du khách Tây Ban Nha Piñas Piñas Maria Del Mar và Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang (áo cam) tại sân bay Nội Bài chiều 7/7. Ảnh: Sở Du lịch Hà Nội.

13h55 ngày 7/7, chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airways từ Madrid (Tây Ban Nha), quá cảnh tại Doha, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Du khách Piñas Piñas Maria Del Mar, quốc tịch Tây Ban Nha, được xác định là vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến Hà Nội trong năm nay.

Bà Maria là trưởng đoàn gồm 19 du khách Tây Ban Nha bắt đầu hành trình khám phá Việt Nam kéo dài 16 ngày. Hà Nội là điểm dừng chân đầu tiên trước khi đoàn tiếp tục đến Sa Pa, Ninh Bình, vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Huế, Đà Nẵng, Hội An, TP.HCM và Bến Tre.

"Tôi không ngờ mình lại may mắn trở thành vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến Hà Nội trong năm 2026 và nhận được sự chào đón đặc biệt của ngành du lịch thành phố", nữ du khách nói.

Vị khách quốc tế thứ 5 triệu

Để chào đón vị khách đặc biệt, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức lễ đón tại sảnh quốc tế sân bay Nội Bài. Giám đốc Sở Du lịch Đặng Hương Giang đánh giá cột mốc này là minh chứng cho thông điệp nhất quán của Thủ đô về một điểm đến luôn dành cho du khách sự đón tiếp chu đáo và những trải nghiệm đáng nhớ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu gửi thư chào mừng tới bà Maria và các thành viên trong đoàn. Trong thư, ông nhấn mạnh con số 5 triệu lượt khách quốc tế chỉ sau 7 tháng là dấu mốc ý nghĩa, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ và hội nhập ngày càng sâu rộng của du lịch Thủ đô.

Ông cũng sử dụng câu ngạn ngữ nổi tiếng của người Tây Ban Nha "Mi casa es su casa" (Ngôi nhà của tôi cũng chính là ngôi nhà của bạn) để bày tỏ tình cảm dành cho đoàn khách. Thành phố kỳ vọng những hình ảnh đẹp và sự chân thành của người dân Hà Nội sẽ trở thành cầu nối, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Du khách quốc tế tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), đi xích lô ở phố cổ Hà Nội, xem bóng đá tại phố Tây Bùi Viện (TP.HCM). Ảnh: Đinh Hà, Linh Huỳnh, Quang Thông.

Trước sự đón tiếp ngoài mong đợi, bà Maria bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn tới phía Việt Nam. Nữ trưởng đoàn cho biết nhiều thành viên đã ấp ủ ước mơ đến Việt Nam suốt nhiều năm. Trong chuyến đi lần này, họ mong muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, lịch sử và những nền văn minh còn xa lạ thay vì chỉ tham quan các điểm đến nổi tiếng.

"Bởi món quà lớn nhất mà chúng tôi muốn mang về không phải là vật chất, mà là những kỷ niệm và niềm hạnh phúc sau chuyến đi", bà chia sẻ.

Theo Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu, thành phố đặt mục tiêu đón hơn 9 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Như vậy, đến nay Hà Nội đã hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm.

"Với 19 thành viên và 16 ngày trải nghiệm tại Việt Nam qua nhiều tỉnh, thành, chúng tôi hy vọng cùng với sự đồng hành của các địa phương sẽ mang đến cho đoàn những ấn tượng sâu sắc", ông Hiếu nói.

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng những trải nghiệm về di sản, thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực cũng như chất lượng dịch vụ trong suốt hành trình sẽ để lại dấu ấn tốt đẹp, để du khách tiếp tục lựa chọn và quay trở lại Việt Nam trong thời gian tới.

LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN HÀ NỘI TỪ NĂM 2020 ĐẾN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Sở Du lịch Hà Nội Nhãn Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 6 tháng năm 2026 Lượt khách Triệu lượt 8.65 4 18.7 24 27.86 33.7 18.01

Mục tiêu hơn 9 triệu khách quốc tế

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, thành phố đón khoảng 18,01 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,64 triệu lượt, khách nội địa đạt 13,37 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 74.230 tỷ đồng .

Đơn vị đánh giá khách quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng nổi bật của ngành trong nửa đầu năm nay. Hà Nội cũng tiếp tục được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận, nằm trong nhóm các điểm đến hàng đầu thế giới về du lịch, văn hóa và ẩm thực.

Trong đó, TripAdvisor bình chọn thành phố là điểm đến được yêu thích thứ hai châu Á ở hạng mục Travelers' Choice Best of the Best Destinations.

CƠ CẤU KHÁCH ĐẾN HÀ NỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Sở Du lịch Hà Nội Nhãn Khách quốc tế Khách nội địa Khách du lịch % 25.76 74.24

Ngành du lịch Hà Nội xác định từ nay đến cuối năm là giai đoạn tăng tốc nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển du lịch và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của thành phố. Theo kế hoạch, ngành sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ, đồng thời đẩy mạnh các chương trình kích cầu du lịch nội địa.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện và trình thành phố phê duyệt các đề án lớn, gồm phát triển du lịch với mục tiêu thu hút trên 12 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030; điểm đến Bảo tàng Bia Hà Nội; phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại và thích ứng chuyển đổi số.

Phố cà phê đường tàu, phố đi bộ hồ Gươm, Nhà thờ Lớn, phố cổ Hà Nội thu hút đông du khách. Ảnh: Đinh Hà, Trần Hiền, Châu Sa.

Hà Nội cũng sẽ hoàn thiện và đưa vào khai thác nhiều sản phẩm mới, triển khai 16 chương trình và lễ hội du lịch trọng điểm, tăng cường quảng bá trên các kênh truyền thông trong nước và quốc tế, đồng thời nghiên cứu hợp tác quảng bá với CNN giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến tại các thị trường trọng điểm như: Trung Quốc, Nhật Bản và Vương quốc Anh; xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về du lịch, phát triển website xúc tiến chuyên nghiệp, mở rộng hệ thống vé điện tử tại các khu, điểm du lịch và xây dựng "Bản đồ Ẩm thực Du lịch số Hà Nội" gắn với hệ sinh thái số của thành phố.

"Từ Hồ Gươm, phố cổ đến các khu ẩm thực đường phố, nhiều địa điểm của Hà Nội liên tục xuất hiện trong các nội dung do người hâm mộ trên khắp thế giới tự sản xuất, tạo nên hiệu ứng truyền thông tự nhiên mà các chiến dịch quảng bá truyền thống khó đạt được", đại diện Sở Du lịch nói với Tri Thức - Znews.

Bên trong quán phở Tổng thống Hàn Quốc từng ăn tối tại Hà Nội Chiều 25/4, quán phở trên phố Đinh Liệt (Hà Nội) treo hai tấm ảnh kỷ niệm và một bảng thông báo vị trí ngồi của Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân từng dùng bữa vào tối 23/4.