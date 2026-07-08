Vị trí đặt vali tệ nhất trong khách sạn, 38% du khách mắc phải

Một thói quen tưởng chừng vô hại khi nhận phòng khách sạn lại có thể vô tình mang vi khuẩn, bụi bẩn và cả rệp giường đến gần hơn với nơi nghỉ ngơi.

Chiếc vali mở sẵn được đặt trên giá để hành lý trong phòng khách sạn. Ảnh: Travel + Leisure.

Dữ liệu do Real Simple công bố cho thấy 38% du khách có thói quen mở và sắp xếp hành lý ngay trên giường khách sạn. Tuy nhiên, theo Travel + Leisure, các chuyên gia về du lịch và sức khỏe cho rằng đây là một trong những vị trí tồi tệ nhất để đặt vali, vì có thể khiến chăn ga tiếp xúc với vi khuẩn, bụi bẩn và cả rệp giường.

Sau một chuyến đi, chiếc vali thường đã đi qua rất nhiều nơi, từ khoang hành lý máy bay, sảnh sân bay, băng chuyền, phương tiện công cộng cho đến những con phố đông người… Chính vì vậy, việc đặt ngay chiếc vali lên giường để lấy đồ hay sắp xếp hành lý lại tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn nhiều người vẫn nghĩ.

"Rất có khả năng chiếc vali đã từng tiếp xúc với nhiều khu vực không đảm bảo vệ sinh", ông Timothy Southern, Giám đốc Phòng thí nghiệm Y tế Công cộng bang Nevada và Phó giáo sư Vi sinh - Miễn dịch học tại Trường Y Đại học Nevada (Mỹ), cho biết.

Một du khách mở vali trên giường trong phòng khách sạn. Ảnh: Travel + Leisure.

Theo ông Southern, vấn đề không chỉ nằm ở lớp bụi bẩn bám trên bề mặt. Vali có thể đóng vai trò như một vật trung gian truyền nhiễm, mang theo và phát tán các tác nhân gây ô nhiễm từ nơi này sang nơi khác.

"Một số vi khuẩn và virus có thể tồn tại trên bề mặt vali, sau đó lây nhiễm sang chăn ga", ông nói.

Bên cạnh vi khuẩn và virus, các chuyên gia còn cảnh báo về nguy cơ từ rệp giường. Loài côn trùng nhỏ này có thể ẩn náu trong vali, quần áo, chăn ga hoặc các khe của đồ nội thất. Vì thường xuyên di chuyển qua nhiều địa điểm, vali cũng trở thành một trong những phương tiện dễ đưa rệp giường từ nơi này sang nơi khác.

Đặt vali vào nhà tắm khi mới nhận phòng được xem là một “mẹo lưu trú” khá phổ biến. Ảnh: Vlada Karpovich/Pexels.

Thay vì đặt vali lên giường, các chuyên gia khuyến nghị nên sử dụng giá để vali (luggage rack) - vật dụng vốn được trang bị trong nhiều phòng khách sạn. Cách này vừa giúp việc lấy đồ thuận tiện, vừa hạn chế nguy cơ đưa bụi bẩn và các tác nhân gây ô nhiễm lên chăn ga.

"Chỉ cần sử dụng giá để vali, du khách có thể ngăn những 'vị khách không mời' làm bẩn chăn ga, cả ở khách sạn lẫn khi mang hành lý về nhà", ông Southern nói.

Đồng quan điểm, Julie Durso, cố vấn du lịch của Travel + Leisure A-List tại công ty Scott Dunn, cho rằng nếu phòng không có giá để vali, hành lý có thể được đặt trên những bề mặt cứng như bàn làm việc, tủ hoặc ghế dài cuối giường.

Trong trường hợp không có những lựa chọn này, sàn phòng tắm được xem là phương án phù hợp hơn. Theo bà Durso, nền gạch cứng và không thấm nước ít tạo điều kiện cho rệp giường ẩn náu hơn so với thảm hoặc các đồ nội thất bọc nệm.