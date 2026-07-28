Nườm nượp 'sống ảo' tại điểm check-in mới nổi ở Quảng Ninh

Những ngày gần đây, công viên ngay dưới chân cầu Bãi Cháy thuộc phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh bỗng trở nên nổi tiếng. Ghi nhận của PV, hàng trăm bạn trẻ đổ về khu vực này để chụp ảnh check-in.

Đa số là các bạn trẻ, khách du lịch đến từ các địa phương lân cận như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên...

Minh Phương đến từ Hà Nội cho biết cùng nhóm bạn tới Quảng Ninh để du lịch dịp nghỉ cuối tuần. Ngoài thưởng thức các món ăn đặc sản, cả nhóm lên kế hoạch đi một số điểm thuộc Khu du lịch Bãi Cháy để chụp ảnh check-in.

"Trước khi đi cả nhóm đã tra trên mạng xã hội và được biết đây là địa điểm chụp ảnh nổi tiếng nên chúng tôi quyết định đến đây đầu tiên khi bước chân tới Quảng Ninh. Chỉ cần đưa máy ra phía biển chụp là có bức ảnh siêu đẹp để đăng lên mạng xã hội khoe bạn bè", Phương chia sẻ.

Nhóm của Thu Giang đến từ Hải Phòng biết đến địa điểm này qua các review trước đó của khách du lịch trên một số trang mạng xã hội. "Từ đây chụp ảnh sang bên phía bến tàu du lịch hay phía bờ bên kia cầu Bãi Cháy đều đẹp, mọi người đến đây rất đông, đây chắc chắn là địa điểm thu hút giới trẻ trong thời gian sắp tới", Giang chia sẻ.

Theo nhiều bạn trẻ, công viên này có từ lâu nhưng mới được cải tạo xây dựng lại, phần lan can phía bờ biển chưa lắp hàng rào khiến khu vực này trở nên thoáng đãng.

Thời điểm chụp ảnh đẹp nhất là khoảng từ ngoài 16h30 chiều khi nắng hoàng hôn buông xuống khiến khu vực này trở nên lung linh hơn.

Chỉ cần điện thoại hoặc máy ảnh nhỏ, chọn một góc bên bờ biển là sẽ có một bức ảnh đẹp.

Nhiều đoàn xe chở khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế đi qua cảm thấy thích thú với hình ảnh hàng trăm bạn trẻ cùng thả dáng chụp ảnh trước hoàng hôn.

Thời gian vừa qua, tỉnh Quảng Ninh không ngừng đầu tư nâng cấp các hạ tầng công cộng phục và giới thiệu đưa vào hàng chục sản phẩm du lịch mới nhằm đa dạng hóa và thu hút khách đến với địa phương.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình