Fanpage xin lỗi sau cảnh báo thời tiết tranh cãi về du lịch Quảng Ninh

Fanpage "Thời Tiết Hà Nội" thừa nhận cách diễn đạt trong bài cảnh báo thời tiết Quảng Ninh đã khiến nhiều người hiểu theo hướng tiêu cực, gây lo lắng cho người dân, du khách.

Du khách quốc tế khám phá vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, cuối tháng 4.

Ngày 14/7, fanpage có tên "Thời tiết Hà Nội" đăng thư xin lỗi gửi lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan chức năng, người dân và du khách liên quan bài đăng cảnh báo thời tiết gây tranh cãi.

Trước đó, khoảng 11h07 ngày 12/7, fanpage này đăng bài viết cảnh báo diễn biến thời tiết tại Quảng Ninh vào dịp cuối tuần. Trong bài có đoạn: "Nếu chưa xuống tiền book phòng, bà con hãy cân nhắc. Từ chiều tối 18/7, trời sẽ chuyển xấu. Lang thang ra đảo, lơ mơ mất cơ hội về bờ".

Trong thư xin lỗi, quản trị viên thừa nhận cách sử dụng ngôn từ mang tính cảnh báo mạnh khiến thông tin "bị hiểu theo hướng tiêu cực hơn so với ý định ban đầu".

"Sau khi bài viết được lan truyền, tôi nhận thấy nội dung và cách diễn đạt của mình đã gây lo lắng cho người dân, du khách và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Quảng Ninh. Tôi chân thành xin lỗi vì những ảnh hưởng không mong muốn mà bài viết đã gây ra", nội dung thư nêu.

Người này cũng gửi lời xin lỗi tới người dân Quảng Ninh, các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, đơn vị lữ hành cùng những cá nhân có thể bị ảnh hưởng bởi bài đăng. Fanpage cho biết tôn trọng các cơ quan quản lý nhà nước, sẵn sàng phối hợp, giải trình nếu được yêu cầu, đồng thời sẽ rà soát quy trình biên tập trước khi đăng tải những nội dung có khả năng tác động đến cộng đồng.

Du thuyền hoạt động tấp nập trên vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, cuối tháng 4.

Tối 13/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh có văn bản đề nghị Công an tỉnh phối hợp xác minh, xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật (nếu có) và xử lý theo thẩm quyền đối với fanpage "Thời tiết Hà Nội".

Theo Sở, fanpage có hơn 301.000 người theo dõi đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, không dẫn nguồn từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động du lịch trên địa bàn.

Qua rà soát ban đầu, cơ quan này nhận định bài viết sử dụng ngôn từ mang tính cảnh báo, suy diễn, có thể khiến người dân và du khách hiểu rằng thời tiết tại Quảng Ninh trong thời gian nêu trên sẽ diễn biến đặc biệt nguy hiểm. Sự hiểu lầm này có thể ảnh hưởng tâm lý du khách cũng như hoạt động du lịch của địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón hơn 12,4 triệu lượt khách, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế đạt hơn 2,6 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt gần 35.200 tỷ đồng , tăng 21%. Năm nay, tỉnh đặt mục tiêu đón 22,5 triệu lượt khách, với doanh thu du lịch trên 68.500 tỷ đồng .

Du khách quốc tế khám phá vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, cuối tháng 4.