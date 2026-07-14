Tăng 4 lần lượt tìm kiếm du lịch Hà Nội nhờ concert Big Bang

Concert vào tháng 10 của Big Bang tại Hà Nội đẩy lượng tìm kiếm du lịch địa phương tăng gấp 4 lần so với thông thường, theo dữ liệu từ Traveloka.

Khán giả đổ về sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) chờ xem đêm nhạc có G-Dragon, ngày 21/6. Ảnh: Trần Hiền.

Các buổi biểu diễn của nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam và khu vực đang tác động rõ rệt đến hành vi du lịch của người Việt. Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch Traveloka, lượng tìm kiếm du lịch nội địa và quốc tế đều tăng mạnh trước thời điểm diễn ra các concert lớn, cho thấy âm nhạc ngày càng trở thành động lực để nhiều người lên kế hoạch cho một chuyến đi.

Theo đó, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến đáng chú ý trên bản đồ du lịch âm nhạc (music tourism) của châu Á khi liên tục chào đón các nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng. Sau thành công của concert BlackPink tại Hà Nội năm 2024, người hâm mộ tiếp tục chờ đón các buổi biểu diễn trong thời gian tới. Những sự kiện này không chỉ thu hút khán giả mà còn kéo theo nhu cầu lưu trú, di chuyển và trải nghiệm tại điểm đến.

Dữ liệu của nền tảng này cho thấy, khi các nghệ sĩ quốc tế biểu diễn tại Việt Nam, nhu cầu du lịch nội địa tăng đáng kể. Cụ thể, concert của Big Bang vào tháng 10 tại Hà Nội khiến lượng tìm kiếm du lịch nội địa tăng hơn 4 lần so với mức thông thường.

G-Dragon biểu diễn dưới cơn mưa lớn ở Hà Nội hồi tháng 6/2025. Ảnh: Fansite.

Xu hướng này cũng được ghi nhận ở các chuyến đi ra nước ngoài. Khi BTS mang Arirang World Tour đến Bangkok, lượng tìm kiếm từ Việt Nam đến Thái Lan tăng gần gấp 8 lần so với thông thường. Một tuần sau đó, các đêm diễn tại Kuala Lumpur tiếp tục tạo nên làn sóng du lịch mới khi lượng tìm kiếm từ Việt Nam đến Malaysia tăng khoảng 4 lần.

Tương tự, tour diễn After Hours Til Dawn của The Weeknd tại Singapore và Bangkok giúp lượng tìm kiếm từ Việt Nam đến cả hai điểm đến tăng gần gấp 4 lần. Các chặng lưu diễn của Post Malone (Big Ass World Tour) và My Chemical Romance (Long Live The Black Parade) cũng ghi nhận mô hình tăng trưởng tương tự.

Theo báo cáo của Grand View Research, quy mô thị trường du lịch âm nhạc thế giới dự kiến đạt hơn 330 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 15,8% trong giai đoạn 2026-2033. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự thay đổi trong hành vi của Millennials và Gen Z, những nhóm khách ưu tiên các trải nghiệm mang tính cá nhân hóa và kết nối văn hóa hơn so với các chuyến tham quan truyền thống.

"Chúng tôi đang chứng kiến du lịch âm nhạc trở thành một trong những động lực quan trọng định hình cách du khách trẻ Việt Nam lên kế hoạch cho các chuyến đi. Ngày càng nhiều người sẵn sàng xây dựng cả một hành trình xoay quanh các sự kiện âm nhạc trực tiếp diễn ra trong khu vực", bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Quốc gia Traveloka, cho biết.

Theo doanh nghiệp, khi trải nghiệm ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong quyết định của du khách, du lịch âm nhạc đang dần chuyển từ một xu hướng ngắn hạn thành động lực tăng trưởng cho ngành du lịch khu vực.

Với lợi thế về kết nối hàng không cùng lịch sự kiện ngày càng sôi động, Đông Nam Á được đánh giá có nhiều cơ hội đón làn sóng này, trong đó du khách Việt là một trong những nhóm khách tích cực thúc đẩy các chuyến du lịch xuyên biên giới gắn với các sự kiện âm nhạc.