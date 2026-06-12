Hà Nội 'không còn bỡ ngỡ' trước thềm concert Big Bang

3 năm sau khi BlackPink tạo nên cơn sốt, Hà Nội đón nhiều chương trình và ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về khách du lịch. Concert Big Bang sắp tới là cơ hội phát huy thế mạnh này.

Trưởng nhóm Big Bang - G-Dragon - trên sân khấu concert ở Hưng Yên hồi tháng 11/2025. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp.

Ngày 11/6, Big Bang xác nhận đưa Hà Nội vào lịch trình Big Bang 2026 World Tour với hai đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10.

Đây là lần đầu Big Bang tái hợp đầy đủ thành viên sau gần một thập kỷ, khiến thông tin Hà Nội trở thành điểm dừng chân nhanh chóng tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội và trong cộng đồng người hâm mộ.

"Đây sẽ là cơ hội quảng bá lớn cho du lịch Hà Nội. Tuy nhiên, thành phố hiện không còn bỡ ngỡ như cách đây 3 năm khi BlackPink lần đầu tổ chức concert tại Việt Nam", một chuyên gia du lịch nói với Tri Thức - Znews.

Từ "phép thử" đầu tiên

Mùa hè 2023 được xem là cột mốc quan trọng đối với ngành tổ chức sự kiện và du lịch Hà Nội khi hai đêm diễn của BlackPink diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình.

Theo thống kê của thành phố, riêng doanh thu từ bán vé đã vượt 300 tỷ đồng . Trong hai ngày diễn ra chương trình, Hà Nội đón hơn 170.000 lượt khách, mang lại doanh thu du lịch khoảng 630 tỷ đồng . Trong đó có hơn 30.000 lượt khách quốc tế, gần 22.000 người lưu trú qua đêm.

Các khách sạn, điểm tham quan nổi tiếng và dịch vụ xe buýt hai tầng đều ghi nhận lượng khách tăng trưởng hai chữ số trong thời gian diễn ra sự kiện. Thống kê trong ba ngày (28-30/7/2025), Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón hơn 9.600 lượt khách, Hoàng Thành Thăng Long đón hơn 8.000 lượt khách, Thiên đường Bảo Sơn đón 7.000 lượt khách.

BlackPink trong đêm diễn đầu tiên (29/7/2023) tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: @BlackPink.

Những con số này cho thấy các concert quốc tế không chỉ tạo nguồn thu cho ngành biểu diễn mà còn kích hoạt hàng loạt lĩnh vực liên quan như lưu trú, vận tải, ăn uống, mua sắm và tham quan.

Đây cũng là mô hình đã được nhiều quốc gia như Thái Lan, Singapore hay Hàn Quốc khai thác như một phần trong chiến lược phát triển du lịch và kinh tế đêm.

Hai năm sau đó, hiệu ứng đó tiếp tục được nối dài với tour Übermensch của G-Dragon. Theo ban tổ chức, hai đêm diễn thu hút khoảng 100.000 lượt khán giả, trở thành chương trình của nghệ sĩ quốc tế có lượng người tham dự lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam.

Hà Nội cũng là điểm dừng có lượng khán giả đông thứ hai trong toàn bộ tour lưu diễn thế giới của nam nghệ sĩ, chỉ sau Tokyo Dome của Nhật Bản.

"Từ Hồ Gươm, phố cổ đến các khu ẩm thực đường phố, nhiều địa điểm của Hà Nội liên tục xuất hiện trong các nội dung do người hâm mộ tự sản xuất, tạo nên hiệu ứng truyền thông tự nhiên mà các chiến dịch quảng bá truyền thống khó đạt được", vị chuyên gia nhận định.

Người trẻ đổ về sân Mỹ Đình, Hà Nội chờ xem "ông hoàng" G-Dragon hồi tháng 6/2025. Ảnh: Trần Hiền.

Tiến sĩ Daisy Kanagasapapathy, giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn, Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng các đêm diễn của những nghệ sĩ nổi tiếng thường thu hút lượng lớn khán giả từ cả thị trường trong nước lẫn quốc tế đến địa điểm tổ chức. Đây là cơ hội lý tưởng để gia tăng doanh thu từ các dịch vụ du lịch liên quan.

Theo bà, tác động dễ nhận thấy nhất là sự gia tăng nhu cầu lưu trú, vận chuyển, ăn uống và mua sắm, qua đó tạo việc làm và đóng góp cho kinh tế địa phương.

Các concert cũng góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội như một điểm đến sôi động, hấp dẫn đối với du khách yêu âm nhạc, tạo tiền đề cho những sự kiện tương tự trong tương lai và khuyến khích đầu tư vào các sản phẩm du lịch mới.

"Du lịch âm nhạc đang ngày càng trở thành xu hướng được nhiều quốc gia quan tâm phát triển", TS Daisy nói, cho biết thêm những tour lưu diễn thành công không chỉ mang lại nguồn thu trước mắt mà còn góp phần xây dựng hình ảnh về một điểm đến năng động, giàu sức sống văn hóa, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch.

G-Dragon biểu diễn dưới cơn mưa lớn ở Hà Nội hồi tháng 6/2025. Ảnh: Fansite.

Hà Nội đã khác?

Nếu BlackPink từng được xem là "phép thử đầu tiên" đối với năng lực đón khách của Hà Nội, thì thời điểm Big Bang đến Việt Nam, thành phố đang sở hữu nền tảng du lịch vững chắc hơn đáng kể.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm, Thủ đô đón khoảng 14,98 triệu lượt khách, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 4,06 triệu lượt, khách nội địa đạt 10,92 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 62,77 nghìn tỷ đồng , tăng 20,6%.

Tăng trưởng liên tục của thị trường du lịch cho thấy hệ thống dịch vụ của Hà Nội đang vận hành ở quy mô lớn hơn nhiều so với giai đoạn 2023. Tính đến tháng 5, thành phố có 3.761 cơ sở lưu trú với hơn 71.200 phòng. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt 65,7%.

LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN HÀ NỘI 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Sở Du lịch Hà Nội Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Lượt khách Triệu lượt 2.59 3.18 3.05 3.09 3

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu đánh giá với đà tăng trưởng tích cực từ đầu năm, xung đột tại Trung Đông sớm hạ nhiệt và các giải pháp điều hành phát huy hiệu quả, ngành du lịch Thủ đô có thể vượt mục tiêu đề ra, đạt 9,04 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 27,27 triệu lượt khách nội địa trong năm nay.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch mới. Trong năm 2026, thành phố xây dựng, hoàn thiện các mô hình du lịch cộng đồng; mở rộng tuyến tàu hỏa chất lượng cao Hà Nội - Thái Nguyên, tuyến du lịch đường sông kết nối Sơn Tây và Việt Trì, nghiên cứu phát triển sản phẩm dù lượn tại khu vực đồi Bù, xã Xuân Mai.

Phố cà phê đường tàu, phố đi bộ hồ Gươm, Nhà thờ Lớn, phố cổ Hà Nội thu hút đông du khách. Ảnh: Đinh Hà, Trần Hiền, Châu Sa.

Nhiều sản phẩm hiện có cũng được nâng cấp như tour đêm "Đêm thiêng liêng" tại Nhà tù Hỏa Lò, tour "Giải mã Hoàng thành", chương trình nghệ thuật "Tinh hoa Bắc Bộ", các tuyến du lịch đường sông và tuyến đường sắt chủ đề "Hà Nội - 5 cửa ô".

Ngoài ra, thành phố phát triển thêm các tuyến phố đi bộ và phố ẩm thực, dự kiến triển khai 16 chương trình, lễ hội du lịch trọng điểm góp phần tạo thêm sức hút cho điểm đến.

"Hà Nội đã quen với việc tổ chức các sự kiện quy mô lớn, các concert diễn ra thường xuyên hơn và hệ thống dịch vụ cũng dần thích nghi với nhịp vận hành mới. Concert sắp tới của Big Bang được kỳ vọng tiếp tục tạo cú hích cho ngành du lịch địa phương", chuyên gia nhận định.

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