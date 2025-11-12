G-DRAGON mang loạt hit thanh xuân khiến fan Việt đứng ngồi không yên

2 đêm concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank đã khép lại trong sự thỏa mãn của người hâm mộ. Cả biển người hòa giọng theo những ca khúc kinh điển của BigBang nói chung, G-DRAGON nói riêng cùng biển lightstick lung linh là minh chứng cho thành công của sự kiện. Điều này không chỉ một lần nữa khẳng định năng lực và tầm vóc của Tập đoàn Vingroup trên bản đồ sự kiện toàn cầu, mà còn góp phần định hình chuẩn mực mới cho ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam. Để đưa world tour của “biểu tượng châu Á” G-DRAGON cập bến Việt Nam, 8Wonder - thương hiệu đại nhạc hội do Vingroup sáng lập - đã đóng vai trò cầu nối chiến lược, chinh phục hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe nhất của nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Cùng với đó, dưới sự dẫn dắt của V-Spirit, thành viên mới trong trụ cột Văn hoá Vingroup, toàn bộ khâu vận hành - từ kỹ thuật, đón tiếp nghệ sĩ đến trải nghiệm khán giả - đều diễn ra trơn tru theo đúng chuẩn world tour quốc tế.