G-DRAGON mang loạt hit thanh xuân khiến fan Việt đứng ngồi không yên

Concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank diễn trong 2 đêm 8/11 và 9/11 tại 8Wonder Ocean City - Vinhomes Ocean Park 3 đã khuấy động bầu không cuối tuần vừa qua. Đúng thời khắc concert bắt đầu, G-DRAGON hiện diện trên sân khấu và mở màn bằng ca khúc Power. Nam ca sĩ xuất hiện với outfit áo khoác hoa hồng lộng lẫy, chiếc vương miện đá quý quyền lực cùng thần thái đúng chuẩn của “ông hoàng Kpop” khiến khán giả reo hò không ngớt. Không để cho sự phấn khích của FAM (cộng đồng người hâm mộ G-DRAGON) lắng xuống, nam nghệ sĩ tiếp tục trình diễn Home Sweet Home - đĩa đơn nằm trong album phòng thu thứ ba Übermensch. Điểm nhấn của màn trình diễn này chính là sự xuất hiện của Taeyang và Daesung trên màn LED khiến khán giả vỡ òa. Chắc hẳn, các VIP (người hâm mộ BigBang) rất mong chờ một ngày được thấy G-DRAGON xuất hiện trên sân khấu Việt Nam cùng 2 người đồng đội của mình.
Một trong những điều khiến khán giả “lưu luyến” G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank chính là sân khấu đa dạng concept, visual đỉnh cao cùng những màn thay đổi phục trang ấn tượng từ ngôi sao Hàn Quốc. Sau khi kết thúc phần đầu tiên của concert bằng các ca khúc như MichiGO, One of a Kind hay bản hit Crayon, nam ca sĩ chuyển sang những khúc tình ca nhẹ nhàng như Butterfly, Bonamana. Lúc này “anh Long” diện chiếc áo choàng trench coat dài màu trắng đính ngọc trai. Dưới ánh đèn sân khấu, bộ trang phục càng trở nên lung linh.
G-DRAGON sau đó biến hóa với suit cùng mũ rộng vành lịch lãm, lãng tử. Trong đêm concert đầu tiên, anh chọn suit màu be thanh lịch nhưng sang đêm thứ hai, thủ lĩnh BingBang diện nguyên cây đen đầy bí ẩn cuốn hút. “Giao diện” này của G-DRAGON lập tức hút hồn khán giả, càng chứng minh cho sự biến hóa và đa dạng phong cách của “ông hoàng Kpop”. Trong phần này, Heartbreaker, một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại của Hàn Quốc, tiếp tục khiến fan “quẩy” nhiệt tình và có màn fanchant cuồng nhiệt. Mỗi khi đến phần điệp khúc, người hâm mộ cùng hát “You're my heart, heart, heart, heart, heart breaker" khiến ký ức thanh xuân như ùa về, bởi thời điểm ca khúc này ra mắt và khuấy đảo các bảng xếp hạng cũng đã cách nay gần 20 năm. Trên sân khấu, G-DRAGON vừa hát vừa thể hiện vũ đạo uyển chuyển kết hợp cùng tiếng beatbox điêu luyện từ beatboxer WING.
Bắt đầu phần encore, G-DRAGON xuất hiện trên chiếc xe hoa cúc đi vòng quanh sân khấu và các khán đài, vừa hát vừa giao lưu, tặng quà người hâm mộ. 2 đêm concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank sau đó khép lại bằng bản ballad Untitled, 2014. Dưới ánh đèn nhẹ dịu và tiếng piano du dương, nam nghệ sĩ hòa giọng đầy cảm xúc cùng khán giả. Bản tình ca khép lại concert được G-DRAGON trình diễn rất tối giản: Không vũ đạo, không trang phục cầu kỳ, anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, đứng bên micro và hát cùng tiếng đàn.
2 đêm concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank đã khép lại trong sự thỏa mãn của người hâm mộ. Cả biển người hòa giọng theo những ca khúc kinh điển của BigBang nói chung, G-DRAGON nói riêng cùng biển lightstick lung linh là minh chứng cho thành công của sự kiện. Điều này không chỉ một lần nữa khẳng định năng lực và tầm vóc của Tập đoàn Vingroup trên bản đồ sự kiện toàn cầu, mà còn góp phần định hình chuẩn mực mới cho ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam. Để đưa world tour của “biểu tượng châu Á” G-DRAGON cập bến Việt Nam, 8Wonder - thương hiệu đại nhạc hội do Vingroup sáng lập - đã đóng vai trò cầu nối chiến lược, chinh phục hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe nhất của nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Cùng với đó, dưới sự dẫn dắt của V-Spirit, thành viên mới trong trụ cột Văn hoá Vingroup, toàn bộ khâu vận hành - từ kỹ thuật, đón tiếp nghệ sĩ đến trải nghiệm khán giả - đều diễn ra trơn tru theo đúng chuẩn world tour quốc tế.
Trước đó, rất đông khán giả đã có mặt tại 8Wonder Ocean City - Vinhomes Ocean Park 3 ngay từ sớm để xếp hàng nhận vòng cũng như check-in. Theo ghi nhận, đã có gần 100.000 khán giả tham dự 2 đêm concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank. Điều này chứng minh sức hút to lớn từ thủ lĩnh của BigBang.
8Wonder Ocean City - Vinhomes Ocean Park ngập tràn không khí lễ hội trong 2 ngày từ 8/11 và 9/11. Không ít người hâm mộ diện trang phục hay phối đồ dựa theo nguồn cảm hứng từ chính G-DRAGON.