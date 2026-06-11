Người sống sót duy nhất trong thảm kịch Air India lên tiếng sau 1 năm

Một năm sau thảm kịch Air India khiến 260 người chết, hành khách sống sót duy nhất Vishwash Kumar Ramesh vẫn phải đối mặt với những tổn thương tâm lý nặng nề và mất mát người thân.

Ramesh, 39 tuổi, mất em trai trong vụ tai nạn và sống với "những vết sẹo tâm lý". Ảnh: Jacob King/Press Association.

Vishwash Kumar Ramesh, công dân Anh, là người duy nhất sống sót trong vụ rơi máy bay Air India khiến 260 người thiệt mạng. Một năm sau thảm kịch, anh lên tiếng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, chia sẻ về những tổn thương tâm lý kéo dài và khó khăn tài chính mà anh vẫn phải đối mặt.

Ramesh từng mô tả việc mình sống sót là một "phép màu", thoát chết khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đâm vào một trường y chỉ ít phút sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ, ngày 12/6/2025. Thảm họa khiến 241 người trên chuyến bay đến London (Anh) thiệt mạng, trong đó có 169 công dân Ấn Độ và 52 công dân Anh. Ngoài ra, 19 người ở trong hoặc gần khu vực máy bay rơi cũng tử vong, 67 người khác bị thương nặng.

Ramesh mất em trai trong vụ tai nạn, cho biết "vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ các nhà điều tra". Đến nay, báo cáo điều tra cuối cùng vẫn chưa được công bố. Tháng trước, Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ấn Độ cho biết cuộc điều tra đã bước vào "giai đoạn cuối", báo cáo dự kiến cơ bản hoàn thành trước ngày giỗ đầu của thảm họa.

Theo quy trình thông thường, giới chức Ấn Độ đã công bố báo cáo sơ bộ sau đúng 30 ngày kể từ vụ tai nạn. Báo cáo cho thấy hai công tắc nhiên liệu của máy bay đã chuyển sang vị trí "ngắt" gần như ngay lập tức sau khi cất cánh, làm gián đoạn nguồn nhiên liệu cung cấp cho động cơ.

Vishwash là hành khách duy nhất sống sót trong thảm kịch Air India chiều 12/6/2025. Ảnh: Hisdustan Times.

Trả lời hãng tin Press Association, Ramesh cho biết vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp và nỗi đau của anh không kết thúc vào ngày xảy ra tai nạn. "Tôi vẫn sống cùng những vết sẹo tâm lý nặng nề, nỗi đau mất em trai và những câu hỏi dai dẳng về cách thức cũng như nguyên nhân khiến thảm kịch xảy ra", anh nói.

Theo Ramesh, những thắc mắc đó không chỉ của riêng anh mà còn là nỗi trăn trở của tất cả gia đình nạn nhân. Hơn bất cứ điều gì, họ cần sự trung thực, minh bạch và câu trả lời. Không gì có thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng các gia đình xứng đáng được biết sự thật.

Đại diện của Ramesh, ông Sanjiv Patel, cho biết Air India đã hỗ trợ 21.500 bảng Anh cho gia đình anh, gồm vợ và con trai 5 tuổi. Tuy nhiên, anh vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn về tài chính, tâm lý và cảm xúc. "Chúng tôi nhiều lần đề nghị được gặp giám đốc điều hành Air India nhưng không được", Patel cho biết.

Theo ông, gần đây Ramesh đã có cuộc gặp với các lãnh đạo Air India và đại diện Tập đoàn Tata - cổ đông kiểm soát hãng hàng không. Những cuộc trao đổi diễn ra "mang tính xây dựng", có một số tiến triển tích cực, dù vẫn còn nhiều vấn đề quan trọng đang được thảo luận.

Một phần thân máy bay Boeing 787 sau tai nạn ngày 12/6/2025. Ảnh: Bhupendra Rana/India Express.

Patel cho biết ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến Ramesh chưa thể trở lại công việc bình thường. Hiện gia đình anh phải sống với khoản thu nhập dưới 1.000 bảng Anh mỗi tháng. Ramesh cũng đang theo đuổi các thủ tục kiện tụng dân sự, bởi cả anh và nhiều gia đình nạn nhân khác vẫn chưa nhận được sự liên hệ trực tiếp hoặc hỗ trợ phù hợp từ Chính phủ Anh.

Người phát ngôn Air India xác nhận đại diện hãng cùng Tập đoàn Tata đã gặp Ramesh và duy trì liên lạc chặt chẽ với anh cũng như đội ngũ hỗ trợ pháp lý. Hãng cho biết đang "tích cực làm việc để đảm bảo các hỗ trợ cần thiết tiếp tục được cung cấp" cho người sống sót duy nhất của vụ tai nạn.

Paul McClorry, luật sư thuộc Hudgell Solicitors, cho biết các vụ kiện dân sự đang được xem xét đối với nhiều bên liên quan. "Chúng tôi đang chờ kết quả điều tra. Hy vọng những phát hiện cuối cùng sẽ làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến thảm họa này và quan trọng hơn là lý giải cách thức tai nạn đáng lẽ có thể được ngăn chặn", ông nói.

Bộ Ngoại giao Anh hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.