Tiết lộ sốc về máy bay Air India khiến 260 người tử vong

Tổ chức An toàn Hàng không của Mỹ cáo buộc chiếc máy bay gặp nạn hồi tháng 6/2025 của hãng Air India từng gặp nhiều sự cố kỹ thuật và điện.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay của Air India hồi tháng 6/2025. Ảnh: New York Times.

Máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của Air India chở 242 người từ Ahmedabad đến London lao xuống đất chỉ vài giây sau khi cất cánh. 241 người trên chuyến bay cùng 19 người khác trên mặt đất đã thiệt mạng, khi máy bay đâm vào ký túc xá của một trường y trong giờ ăn trưa.

Theo cáo buộc của Tổ chức An toàn Hàng không Mỹ, chiếc máy bay này bắt đầu phục vụ cho Air India vào đầu năm 2014 và sau đó gặp hàng loạt sự cố hệ thống, trong đó có vụ chập điện năm 2022, Telegraph đưa tin ngày 23/1.

Nhóm vận động đã đệ trình báo cáo lên Tiểu ban Điều tra Thường trực Thượng viện Mỹ vào ngày 12/1, khẳng định máy bay Boeing gặp sự cố "ngay trong ngày đầu tiên đến Ấn Độ" vào ngày 1/2/2014.

Báo cáo nhấn mạnh về "hàng loạt vấn đề phức tạp và khó hiểu liên quan tới kỹ thuật, sản xuất, chất lượng và bảo trì trong suốt 11 năm hoạt động của sản phẩm". Máy bay gặp trục trặc về điện tử và phần mềm, hiện tượng ngắt mạch liên tục và đoản mạch, dẫn đến mất điện và quá nhiệt ở các thành phần quan trọng trong hệ thống.

Đáng chú ý, vào tháng 1/2022, báo cáo cho biết một vụ chập tại bảng phân phối điện P100 của máy bay khiến “cháy lan rộng xung quanh bộ ngắt mạch L2 Bus Tie Breaker và hệ thống dây điện xung quanh”. Bảng P100 nhận điện từ động cơ bên trái và phân phối đến nhiều hệ thống quan trọng của máy bay. Thiệt hại nghiêm trọng đến mức toàn bộ bảng điện bị thay thế.

Tháng 4 cùng năm, máy bay lại bị đình chỉ hoạt động do các "lỗi gây nhiễu" liên quan đến hệ thống hiển thị càng đáp. Báo cáo cho biết: “Air India đã thay thế một mô-đun bộ tập trung dữ liệu cảm biến tiệm cận (PSDC), bộ tập trung dữ liệu từ xa của Hệ thống lõi chung (CCS) phía bên trái tại khoang điện tử phía sau, và một mô-đun nguồn của Đơn vị phân phối điện từ xa (RPDU)”.

Ed Pierson - người đứng đầu Tổ chức An toàn Hàng không Mỹ - đã chỉ ra mối liên hệ giữa lịch sử của máy bay Boeing với những lo ngại ban đầu về chất lượng sản xuất của chương trình 787.

Nhóm này cho biết những lo ngại về dòng 787 không chỉ giới hạn ở chiếc máy bay Air India gặp nạn, mà còn xem xét 2.000 báo cáo sự cố liên quan đến hàng trăm máy bay khác ở Mỹ, Canada và Australia. Ông Pierson cho biết chiếc máy bay gặp nạn là chiếc Boeing 787 thứ 26 được sản xuất.

Cục Điều tra Tai nạn Hàng không Ấn Độ (AAIB) đang dẫn đầu cuộc điều tra vụ tai nạn với sự hỗ trợ từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, Chi nhánh Điều tra Tai nạn Hàng không của Vương quốc Anh và Boeing.

Báo cáo sơ bộ công bố hồi tháng 7/2025 làm dấy lên suy đoán về lỗi của phi công. Trong đoạn hội thoại ghi bằng thiết bị ghi âm buồng lái giữa hai phi công, cả hai công tắc điều khiển nhiên liệu động cơ chuyển từ chế độ “bật” sang “tắt” vài giây sau khi cất cánh. Một phi công đã thắc mắc và người kia đáp anh không làm vậy. Mặc dù hệ thống nguồn dự phòng tự động được kích hoạt và một trong hai động cơ hoạt động trở lại, máy bay vẫn không thể lấy lại độ cao và rơi vài giây sau đó.

Trong thông báo chính thức tháng 8/2025, Air India cho biết sự an toàn của hành khách, phi hành đoàn và máy bay là ưu tiên hàng đầu của hãng.

“Sau vụ tai nạn thương tâm liên quan đến chuyến bay AI171 hồi tháng 6, chúng tôi đã thực hiện loạt biện pháp chủ động và kiểm tra toàn diện để đảm bảo mọi chuyến bay tiếp tục đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và dịch vụ khách hàng cao nhất trên toàn cầu. Các biện pháp gồm kiểm tra đội bay, tạm dừng hoạt động với lý do an toàn và nâng cao hiệu quả vận hành, nâng cao quy trình và đào tạo về an toàn, và nối lại các chuyến bay quốc tế theo từng giai đoạn,...”, thông báo ghi.