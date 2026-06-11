Ai vẫn tìm quán theo Michelin?

Sau 4 năm hiện diện tại Việt Nam, sức ảnh hưởng của Michelin Guide dần thay đổi trước sự bùng nổ của mạng xã hội và các nền tảng review.

Chủ quán bánh cuốn gia truyền Thanh Vân (Hà Nội) được Michelin Guide 2026 vinh danh ở hạng mục Bib Gourmand. Ảnh: Trần Hiền.

Orion Grove (quốc tịch Mỹ) khó quên những món bình dân được người địa phương giới thiệu trong vài lần ghé Việt Nam. Michelin Guide là chỉ dẫn đáng tham khảo khi anh ở Mỹ, Hy Lạp hay cả Việt Nam. Nhưng tấm biểu tượng đỏ gắn trước mỗi cơ sở ăn uống không bảo chứng cho một bữa ăn đáng nhớ.

"Đôi khi những món ngon nhất không nằm trong nhà hàng Michelin, mà ở con hẻm nhỏ hoặc trong căn bếp một gia đình", anh nói với Tri Thức - Znews.

Orion không phải trường hợp cá biệt. Ngày càng nhiều du khách tìm đến ẩm thực Việt Nam thông qua mạng xã hội và những gợi ý từ người địa phương, thay vì chỉ dựa vào các cẩm nang hay bảng xếp hạng quốc tế như Michelin Guide.

Michelin dẫn dắt thực khách đến đâu?

Khác với Orion, Kanishchev Maksim (31 tuổi, quốc tịch Nga) không phải du khách, mà đã có 4 năm sinh sống, làm việc ở Hà Nội. Anh từng trải nghiệm nhiều quán ăn nằm trong danh sách Michelin, nhưng dần dần không còn xem đây là tiêu chí quan trọng khi lựa chọn địa điểm ăn uống.

Kanishchev Maksim chụp ảnh phía trước Nhà Hát Lớn (Hà Nội). Ảnh: NVCC.

Maksim thừa nhận các quán được Michelin ghi nhận thường có nguyên liệu tốt và cách trình bày chỉn chu hơn. Song về hương vị, anh không cảm nhận khác biệt quá lớn so với nhiều quán ăn địa phương.

"Michelin không phải ưu tiên của tôi khi tìm một nơi để ăn", anh chia sẻ.

Hay với Với Lee Kwang Soo (quốc tịch Hàn Quốc), Michelin có giá trị lớn khi anh tìm kiếm nhà hàng tại Hàn Quốc, Nhật Bản hay châu Âu. Tuy nhiên ở Việt Nam, anh lại ưu tiên gợi ý từ những gia đình người bản địa và các cộng đồng ẩm thực địa phương trên mạng xã hội.

Sau khi trải nghiệm nhiều địa chỉ được Michelin vinh danh như Phở 10 Lý Quốc Sư, Phở Khôi Hói hay Bánh cuốn Bà Hoành, Kwang Soo đánh giá các quán này có chất lượng ổn định và phù hợp với du khách quốc tế. Tuy nhiên, những trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ nhất của anh vẫn thường đến từ các quán ăn địa phương ít được biết đến hơn.

Lee Kwang Soo tại một tiệm bánh mì heo quay tại Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Không chỉ du khách quốc tế, nhiều thực khách Việt cũng dần thay đổi cách tiếp cận Michelin sau những năm đầu tò mò về cẩm nang ẩm thực danh tiếng này.

Những ngày Michelin mới xuất hiện tại Việt Nam, Nguyễn Quỳnh Anh (29 tuổi, ngụ Hà Nội) thường theo dõi sát các danh sách được công bố. Vài năm sau, sự háo hức ấy nhường chỗ cho những lựa chọn gần gũi hơn: một quán ăn được bạn bè giới thiệu, một địa chỉ tình cờ bắt gặp trên đường, hay những hàng quán bình dân nằm trong danh sách Michelin Selected.

Qua nhiều lần trải nghiệm, Quỳnh Anh nhận ra Michelin không chỉ đánh giá món ăn dựa trên việc ngon hay không ngon, mà còn dựa trên nhiều tiêu chí khác. Dẫu vậy, thứ khiến cô bước vào một quán ăn vẫn là danh tiếng về hương vị hơn là các biểu tượng gắn trước cửa.

"Michelin có thể khiến tôi tò mò hơn, nhưng không phải yếu tố quyết định", cô nói.

Trên thế giới, trong bài phân tích đăng năm 2025, tạp chí kinh tế The Economist nhận định Michelin Guide không còn là "người định hình khẩu vị duy nhất" khi thực khách ngày càng tìm kiếm gợi ý từ TikTok, Instagram, Yelp hay TripAdvisor thay vì chỉ dựa vào các cẩm nang truyền thống.

Trong khi đó, khảo sát năm 2025 của Belle Communication - công ty truyền thông và nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Mỹ - cho thấy 73% Gen Z và Millennials từng ghé một nhà hàng sau khi xem nội dung trên mạng xã hội. Điều này cho thấy Michelin vẫn là một dấu chứng nhận uy tín, nhưng đã trở thành một trong nhiều nguồn tham khảo của thực khách hiện đại.

Stephen Turban (đến từ Mỹ) trải nghiệm pha cà phê vợt ở TP.HCM, năm 2024. Ảnh: Phương Lâm.

Michelin không cam kết khả năng kinh doanh thành công

Về góc độ quan sát thị trường tại Việt Nam, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch F&B Investment, nhận định Michelin Guide vẫn là một trong những hệ thống đánh giá có sức ảnh hưởng nhất định đối với ngành ẩm thực.

Giai đoạn đầu khi Michelin xuất hiện, hiệu ứng truyền thông rất mạnh. Nhiều quán ăn trở thành điểm đến "phải thử" và ghi nhận lượng khách tăng đột biến sau khi được xướng tên.

Sau 4 năm, thị trường đã quen thuộc hơn với Michelin nên hiệu ứng không còn bùng nổ như trước.

"Dù vậy, Michelin vẫn là một bảo chứng quan trọng về chất lượng, giúp nhà hàng nâng cao uy tín thương hiệu, thu hút khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường", ông nêu quan điểm.

Việc xuất hiện trong Michelin Guide là sự ghi nhận về chất lượng ẩm thực tại một thời điểm nhất định, nhưng không đồng nghĩa với khả năng kinh doanh bền vững. Danh sách Michelin Việt Nam 2026 ghi nhận 10 địa chỉ từng được vinh danh năm trước bị loại khỏi hệ thống, trong đó có những nhà hàng đã ngừng hoạt động hoàn toàn.

Bát phở gà đặc biệt có giá 160.000 đồng tại quán phở gà Huyền Hương (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), nơi vừa được vinh danh ở hạng mục Michelin Selected (chất lượng xuất sắc) ngày 4/6. Ảnh: Trần Hiền.

Đáng chú ý, nhà hàng phở - lounge Chị Mơ tại TP.HCM thông báo đóng cửa chỉ một ngày trước khi được Michelin Guide xướng tên trong hạng mục Bib Gourmand. Những trường hợp này cho thấy đánh giá của Michelin phản ánh trải nghiệm ăn uống, nhưng không phải "tấm vé bảo đảm" cho doanh thu, lượng khách hay khả năng tồn tại lâu dài của một cơ sở kinh doanh.

Theo chuyên gia, hành vi lựa chọn quán ăn của người Việt hiện đã thay đổi đáng kể. Nếu trước đây chủ yếu dựa vào truyền miệng và báo chí, ngày nay quyết định của thực khách chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ mạng xã hội như TikTok, Facebook, Instagram, Google Maps hay các ứng dụng giao đồ ăn.

Trong khi đó, một bộ phận khách hàng có nhu cầu trải nghiệm ẩm thực hoặc khách du lịch quốc tế thường tham khảo các bảng xếp hạng uy tín như TripAdvisor hoặc Michelin Guide.

Sau khi quán lọt vào danh sách Bib Gourmand (nhà hàng ngon, giá phải chăng khách đến bánh canh cua Bà Ba (phường Chợ Quán, TP.HCM) đông nghẹt, trưa ngày 5/6. Ảnh: Hoài Bảo.

Tuy nhiên, ông Hoàng Tùng cho rằng việc ngày càng nhiều hàng quán Việt được Michelin vinh danh vẫn mang ý nghĩa tích cực đối với nền ẩm thực Việt Nam.

Theo ông, Michelin không chỉ giúp quảng bá món ăn mà còn góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với du khách quốc tế. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là có bao nhiêu nhà hàng đạt Michelin, mà là khả năng biến những món ăn ngon thành thương hiệu mạnh và những câu chuyện văn hóa đủ sức lan tỏa ra thế giới.

"Michelin có thể giúp một quán nổi tiếng hơn, nhưng chính khách hàng mới quyết định thương hiệu đó có tồn tại lâu dài hay không. Ngôi sao quan trọng nhất không phải ngôi sao Michelin, mà là ngôi sao trong lòng khách hàng", ông nói.