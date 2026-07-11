Bất chấp 'sống ảo' trên mỏm đá cheo leo tại Mũi Điện, Phú Yên

Bất chấp biển cảnh báo, một nam du khách trèo lên mỏm đá dựng đứng sát biển tại Mũi Điện (Phú Yên cũ) để chụp ảnh, khiến nhiều người chứng kiến lo ngại về nguy cơ mất an toàn.

Nam du khách trèo ra mỏm đá ở Mũi Điện chụp ảnh Ngày 10/7, một nam du khách bất chấp biển cảnh báo, rời khỏi khu vực tham quan để leo lên mỏm đá sát biển tại Mũi Điện (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) chụp ảnh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Ban Quản lý Di tích Mũi Điện (trước đây thuộc tỉnh Phú Yên cũ, nay là xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) cho biết sự việc nam du khách trèo lên mỏm đá cheo leo sát biển để chụp ảnh xảy ra vào sáng 10/7. Dù khu vực này đã được cắm nhiều biển cảnh báo nguy hiểm, người này vẫn vượt khỏi phạm vi tham quan, tiến ra mỏm đá dựng đứng để tạo dáng.

Theo đó, vị trí nam du khách đứng chụp ảnh có địa hình dốc, đá trơn trượt, không có điểm bám chắc và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng nếu trượt ngã.

Cùng ngày, tài khoản Việt Nguyễn đăng tải lên các hội nhóm du lịch đoạn video ghi lại sự việc. Theo người đăng, anh cùng nhiều du khách có mặt đã liên tục nhắc nam du khách quay trở lại khu vực an toàn, song người này vẫn tiếp tục tạo dáng chụp ảnh.

Du khách chờ đón bình minh tại Mũi Điện vào tháng 7/2025. Ảnh: Quang Anh.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều ý kiến. Phần lớn bình luận cho rằng việc đánh đổi sự an toàn để có những bức ảnh "check-in" là hành động thiếu ý thức, đồng thời khuyến cáo du khách tuân thủ các quy định tại những điểm tham quan có địa hình hiểm trở.

Đại diện Ban Quản lý Di tích Mũi Điện cho biết khu vực này thường đón đông du khách từ sáng sớm để ngắm bình minh. Tuy nhiên, phạm vi tham quan rộng, có nhiều mỏm đá và góc khuất nên lực lượng quản lý khó có thể kiểm soát, nhắc nhở toàn bộ du khách. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn phụ thuộc rất lớn vào ý thức của mỗi cá nhân.

Thời gian tới, Ban Quản lý sẽ rà soát, bổ sung rào chắn và biển cảnh báo tại các vị trí xung yếu, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu các biện pháp xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Mũi Điện (hay mũi Đại Lãnh) là một trong hai điểm đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền tại Việt Nam, cùng với mũi Đôi của tỉnh Khánh Hòa. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh trong 6 tháng đầu năm đạt 5,33 triệu lượt, bằng 56,11% kế hoạch tăng trưởng năm, tăng 37,19% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 78.500 lượt, tăng 34,65% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 9.600 tỷ đồng , bằng 51% kế hoạch tăng trưởng năm.