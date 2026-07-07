Những người con Huế làm mới trải nghiệm du lịch cố đô

Từ chủ nhà hàng, quán ăn, nhà sáng tạo nội dung đến các nền tảng công nghệ, tất cả đang cùng góp phần làm mới những trải nghiệm du lịch tại cố đô.

Những nỗ lực này góp phần giúp Huế trở nên gần gũi, sống động và đáng nhớ hơn với du khách.

Tích cực làm mới trải nghiệm du lịch quê hương

Hơn 10 năm gắn bó với ngành F&B, chị Nguyễn Thị Đông Phương, nhà sáng lập của hai thương hiệu cơm niêu Chạn và quán nhậu Tà Vẹt (Huế), cho rằng Huế sở hữu kho tàng di sản mà ít nơi nào có được. Thế nhưng, theo chị, điều du lịch Huế cần lúc này không chỉ là thu hút thêm du khách mà còn là tạo ra nhiều lý do để họ ở lại lâu hơn.

“Du khách đến Huế rất đông nhưng thời gian lưu trú vẫn còn ngắn, mức chi tiêu chưa cao. Cơ hội tiếp theo không nằm ở việc xây thêm điểm đến, mà ở việc giúp du khách trả lời những câu hỏi rất cụ thể: Ăn ở đâu, đi đâu, trải nghiệm gì và vì sao nên ở lại thêm một ngày", chị chia sẻ.

Từ suy nghĩ đó, Chạn và Tà Vẹt được xây dựng như hai mảnh ghép khác nhau của một hành trình khám phá Huế. Cơm niêu Chạn giữ lại cảm giác quen thuộc của một bữa cơm nhà, thơm mùi khói bếp và những món ăn trong không gian mộc mạc. Còn Tà Vẹt lại mang đến một Huế trẻ trung hơn - nơi du khách có thể gặp gỡ bạn bè, thưởng thức ẩm thực đường phố và tận hưởng không khí sôi động sau một ngày tham quan.

"Một nơi chậm, một nơi vui, nhưng cả hai đều hướng đến một mục tiêu chung là để mỗi chuyến đi Huế của du khách có thêm nhiều ký ức đẹp", chị nói.

Cơm niêu Chạn giữ chân du khách bằng bữa cơm nhà chuẩn vị Huế.

Cùng mong muốn góp phần tạo thêm những ký ức đẹp về Huế trong lòng du khách, nhà sáng tạo nội dung Ngọc Trân (chủ tài khoản kênh TikTok Trân Ơi) chọn một cách kể khác: Đưa cố đô đến gần hơn với cộng đồng qua những video đời thường, chân thực.

Trong các video của Trân, Huế hiện lên không chỉ với Đại Nội, chùa Thiên Mụ hay lăng tẩm, mà còn qua những quán cà phê nhỏ, con hẻm yên bình, nhịp sống thường ngày và những câu chuyện lịch sử được kể bằng ngôn ngữ gần gũi.

TikToker Trân Ơi chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo “Ứng dụng đổi mới sáng tạo trong quảng bá du lịch và di sản Huế”.

Công nghệ giúp nỗ lực quảng bá được lan toả

Với sự phát triển của công nghệ, các nền tảng số trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm du lịch hiện đại.

Theo chị Đông Phương, công nghệ không còn là khái niệm xa vời với những người làm dịch vụ. "Ngày xưa muốn tìm quán ăn ngon thì phải hỏi người địa phương. Còn bây giờ, ai cũng có điện thoại. Du khách có thể biết quán ở đâu, xem thực đơn, giá cả, đặt bàn hay ước tính chi phí di chuyển trước khi quyết định. Điều đó giúp họ lựa chọn dễ hơn, còn doanh nghiệp cũng có cơ hội tiếp cận đúng đối tượng hơn”, chị nói.

Thực tế, các sáng kiến kết nối ẩm thực địa phương với nền tảng số ngày càng mang đến hiệu quả tích cực. Những sáng kiến như danh mục “Quán Trứ danh”, “Hộ chiếu Ẩm thực Huế” hay các chương trình ưu đãi trên GrabFood đã giúp nhiều quán tiếp cận thêm khách hàng mới và có thêm đơn hàng.

Theo ghi nhận từ Grab, năm 2025, tổng giá trị giao dịch từ nhóm người dùng du khách trong và ngoài nước sử dụng các dịch vụ Grab tăng 56% so với năm 2024. Ứng dụng Hộ chiếu du lịch Huế cũng ghi nhận số lượt tải và tham gia chương trình tương tác tăng gấp 5,6 lần trong cùng kỳ. Đáng chú ý, số lượng đối tác thương nhân GrabFood mới tại Huế tăng 57% trong năm 2025 so với năm 2024 và các đối tác thuộc danh mục “Quán Trứ danh” đã đạt tăng trưởng số lượng đơn hàng trung bình gấp 3,3 lần.

Chị Lê Thị Di, chủ thương hiệu Bánh Ép Gia Di, cho biết: “Kể từ khi đưa quán lên GrabFood, đặc biệt là khi nhận danh hiệu ‘Quán Trứ danh’, lượng khách tìm đến quán đã tăng lên đáng kể. Doanh thu từ GrabFood hiện chiếm khoảng 75% doanh thu online của quán”.

Hợp tác với các nền tảng giao đồ ăn giúp nhiều quán tiếp cận thêm khách hàng mới và có thêm đơn hàng.

Còn với Trân Ơi, cô cho rằng mạng xã hội đang giúp việc quảng bá du lịch ngày càng hiệu quả hơn. "Trước đây phải in tờ rơi, phát tận tay khách. Còn bây giờ, một video được đầu tư chỉn chu có thể tiếp cận hàng trăm nghìn người chỉ sau vài cú chạm. Đó là cách những câu chuyện về Huế được lan tỏa nhanh hơn rất nhiều", cô chia sẻ.

Nét đẹp của Huế có thể được kể qua một bữa cơm nhà, một video ngắn hay một điểm chạm trên nền tảng số và những nỗ lực ấy đều cho thấy du lịch Huế đang được làm mới từ chính các giá trị bản địa. Khi những người con địa phương sáng tạo trong cách kể câu chuyện về quê hương, còn công nghệ giúp hành trình khám phá trở nên thuận tiện và hấp dẫn hơn, cố đô có thêm cơ hội giữ chân du khách bằng những dấu ấn gần gũi, chân thực và đáng nhớ.