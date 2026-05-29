Grab the Future Hackathon - cơ hội thử nghiệm công nghệ cho người trẻ

Grab the Future Hackathon là chương trình dành cho sinh viên yêu thích công nghệ, do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam và Grab Việt Nam khởi xướng.

Phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), chương trình có chủ đề “Đổi mới sáng tạo số vì đô thị bền vững” hướng đến thanh niên Việt Nam từ 18 tuổi đến 24 tuổi. Mục tiêu của chương trình là tạo điều kiện để người trẻ phát triển giải pháp số sáng tạo và thiết thực cho vấn đề đô thị hiện nay, như xây dựng thành phố xanh hơn, tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu và thúc đẩy dịch vụ đô thị thông minh.

Chương trình dự kiến thu hút 200 thí sinh được lựa chọn từ vòng tuyển chọn trên toàn quốc. Trong tháng 6, các đội thi sẽ tham gia chuỗi hoạt động nâng cao năng lực, bao gồm buổi thực hành và chia sẻ chuyên sâu với chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và phát triển sản phẩm.

Tổng kết chương trình là cuộc thi hackathon kéo dài 36 giờ, diễn ra vào cuối tháng 6. Tại đây, các đội thi sẽ phát triển giải pháp số cho vấn đề thực tiễn trong phát triển đô thị bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu, với sự đồng hành và góp ý trực tiếp từ cố vấn trong ngành.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, chương trình cũng mở ra cơ hội để thanh niên kết nối cố vấn, chuyên gia và bạn trẻ có cùng mối quan tâm trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Với sự tham gia của cố vấn từ Grab Việt Nam và nhiều chuyên gia trong hệ sinh thái, chương trình mang đến cho thanh niên góc nhìn thực tiễn về công nghệ, phát triển sản phẩm và dịch vụ số.

Thông qua quá trình tham gia, bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu thêm về môi trường làm việc trong khu vực tư nhân và tiếp cận cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp, bao gồm khả năng tham gia kỳ thực tập tại Grab Việt Nam. Đội thắng cuộc được tham gia diễn đàn đổi mới sáng tạo dành cho thanh niên trong khu vực, nơi các bạn có thể trao đổi ý tưởng và kết nối với nhà sáng tạo trẻ đến từ châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, chia sẻ: “Đồng hành và hỗ trợ bạn trẻ trong hành trình tiếp cận, ứng dụng và phát triển công nghệ là một trong những mục tiêu quan trọng của Grab. Chúng tôi hân hạnh được cùng UNDP khởi xướng và tham gia đóng góp chuyên môn cho chương trình ‘Grab the Future Hackathon’ nhằm tạo ra sân chơi thiết thực - nơi các bạn được học hỏi, kết nối và thử nghiệm ý tưởng công nghệ. Grab hy vọng chương trình mang đến ý tưởng giàu tính thực tiễn, góp phần tạo tác động tích cực cho cộng đồng và xã hội”.

Ông Dinh-Long Pham, Điều phối viên khu vực về Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Thanh niên, UNDP khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ: “Với UNDP, chúng tôi nhìn nhận thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng của chương trình phát triển. Các bạn còn là người đổi mới sáng tạo, nhà khởi nghiệp, người dẫn dắt trong cộng đồng và đối tác cùng tham gia giải quyết các thách thức phát triển”.

Grab the Future Hackathon cho thấy vai trò của hợp tác liên ngành trong việc hỗ trợ thanh niên tham gia đổi mới sáng tạo. Thông qua việc kết nối đối tác phát triển, khu vực tư nhân, đơn vị trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, cố vấn và thanh niên, chương trình tạo thêm không gian để các bạn trẻ thử nghiệm ý tưởng, phát triển kỹ năng và đóng góp cho tương lai đô thị bao trùm, bền vững hơn.

Thông tin về chương trình, vòng tuyển chọn và hoạt động tiếp theo sẽ được cập nhật trên kênh chính thức của UNDP tại Việt Nam và Grab Việt Nam.