Bác tài Grab kể chuyện chở khách Tây

Những lần chở khách quốc tế là cơ hội để bác tài dịch vụ GrabBike tiếng Anh rèn phản xạ ngoại ngữ và có thêm chuyện nghề thú vị.

Với bác tài Grab, điểm chung của những cuốc xe với khách quốc tế không chỉ nằm ở việc được dùng tiếng Anh nhiều hơn, mà còn là trải nghiệm thú vị. Có chuyến xe chỉ là vài câu chào hỏi, có chuyến đòi hỏi xử lý tình huống nhanh, cũng có chuyến là những tâm sự đáng nhớ.

Mỗi hành trình mở ra một cuộc gặp thú vị

Trần Đăng Khoa (22 tuổi, TP.HCM), sinh viên, đã gắn bó với Grab gần một năm. Vốn có nền tảng tiếng Anh, khi biết đến dịch vụ GrabBike tiếng Anh, Khoa đăng ký ngay vì muốn có thêm cơ hội trò chuyện với khách nước ngoài và luyện phản xạ giao tiếp thực tế.

Khoa kể không phải cuộc trò chuyện nào với khách quốc tế cũng bắt đầu bằng những chủ đề phức tạp. Nhiều khi, chỉ vài câu đơn giản như "How are you?", "Where are you from?" hay "How old are you?" đã đủ để hành trình thoải mái hơn.

"Khi nói tiếng Anh, nếu thiếu vốn từ, mình sẽ bắt đầu bằng những câu hỏi cơ bản trước. Như vậy vừa duy trì giao tiếp, vừa giúp bản thân tự tin hơn", Khoa chia sẻ.

Chạy xe với khách quốc tế đôi khi cũng mang đến tình huống bất ngờ. Khoa nhớ nhất lần đón một vị khách Ấn Độ đặt sai điểm đón. Khó khăn hơn, vị khách này nói tiếng Anh không rõ. Khoa đã chủ động kết bạn qua Zalo, nhờ khách chụp hình khu vực xung quanh và bảng địa chỉ gần nhất để lần theo vị trí.

Với Khoa, những tình huống như vậy giúp cậu rèn phản xạ giao tiếp thực tế, phải nhanh chóng tìm từ, diễn đạt rõ ý và xử lý sao cho khách được hỗ trợ nhanh nhất.

Việc chở khách nước ngoài cho Khoa thêm cơ hội rèn luyện giao tiếp tiếng Anh.

Không chỉ với tài xế trẻ như Khoa, GrabBike tiếng Anh cũng là cơ hội để nhiều bác tài dùng lại vốn ngoại ngữ từng có.

Đơn cử như chị T.N.C. Thủy, một tài xế tại TP.HCM, đã gắn bó với Grab gần 3 năm. Trước đây, chị Thủy từng có nền tảng tiếng Anh khá tốt, nhưng ít sử dụng nên dần quên. Thỉnh thoảng chở khách nước ngoài, chị có dịp sử dụng lại ngoại ngữ. Đến khi biết có GrabBike tiếng Anh, chị đăng ký ngay. "Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để mình vừa ôn lại tiếng Anh, vừa có thêm thu nhập", chị nói.

Dịch vụ GrabBike tiếng Anh giúp bác tài có thêm cơ hội nhận cuốc.

Nếu Khoa thường bắt đầu bằng những câu hỏi ngắn để tạo không khí thoải mái, chị Thủy lại chọn cách trò chuyện gần gũi với khách. Khi chở du khách mới đến Việt Nam, chị thường tranh thủ giới thiệu vài điều về địa điểm đi qua.

Chẳng hạn, khi ngang qua Dinh Độc Lập, chị kể ngắn gọn về di tích này. Qua những khu vực quen thuộc của TP.HCM, chị giải thích để khách hiểu hơn về thành phố. Đôi khi, chị còn dặn khách nếu gặp khó khăn thì nên tìm đến công an để được hỗ trợ.

Thêm môi trường rèn luyện, thêm thu nhập và thêm kết nối

Khoa cho biết càng gặp nhiều khách, cậu càng nhận ra tiếng Anh trên đường khác nhiều so với tiếng Anh trong lớp học. Khách đến từ nhiều quốc gia, có cách phát âm khác nhau, tốc độ nói khác nhau và cách diễn đạt cũng khác. Điều đó khiến việc nghe, hiểu ban đầu khó hơn, nhưng cũng giúp cậu quen dần với giao tiếp thực tế.

Dịch vụ GrabBike tiếng Anh thu hút nhiều bác tài đăng ký tham gia.

Còn với chị Thủy, cuốc xe với khách nước ngoài đôi khi mang đến nhiều câu chuyện đời thường thú vị. Chị nhớ nhất chuyến xe đi vào tối muộn từ khu vực Nguyễn Hữu Cảnh sang quận 2 cũ. Trên đường, vị khách nước ngoài hỏi thăm về công việc và cuộc sống. Bằng tiếng Anh, chị Thủy kể lại chuyện mình từng làm nhiều công việc khác nhau, nhưng hiện tại chạy Grab để vừa có thời gian chăm con, vừa có thu nhập trang trải cuộc sống.

Vị khách lắng nghe và động viên. Khi cuốc xe kết thúc, ông gửi thêm cho chị 200.000 đồng như một lời khích lệ. Với chị Thủy, điều khiến chị nhớ không chỉ là khoản tiền tip, mà là cảm giác được người xa lạ lắng nghe và thấu hiểu.

Trên cung đường quen thuộc, dịch vụ mới mở ra cho bác tài Grab nhiều trải nghiệm khác biệt. Từ lời chào chủ động, những câu chuyện nhỏ đến tinh thần sẵn sàng hỗ trợ khách khi cần, bác tài GrabBike tiếng Anh ngày càng tự tin hơn khi phục vụ khách quốc tế.