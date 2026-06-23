Grab tiếp tục nâng cấp các giải pháp phục vụ cho cả gia đình

Grab Việt Nam tiếp tục nâng cấp gói giải pháp “Grab cho cả nhà” nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu sử dụng các dịch vụ số chất lượng, an toàn và tiện lợi của gia đình Việt.

Dựa trên sự thấu hiểu người dùng sâu sắc và năng lực công nghệ mạnh mẽ, gói “Grab cho cả nhà” ngày càng hữu ích nhờ bổ sung các giải pháp mới bên cạnh những giải pháp sẵn có, giúp tối ưu hóa trải nghiệm đi lại, ăn uống, mua sắm của từng thành viên trong gia đình dù ở bất kỳ độ tuổi, điều kiện thể chất hay lịch trình bận rộn thế nào.

Thành công bước đầu của gói “Grab cho cả nhà”

Ra mắt giữa năm 2025, “Grab cho cả nhà” đánh dấu bước đi tiên phong của Grab trên thị trường khi mở rộng ra phục vụ phân khúc gia đình, bên cạnh cung cấp dịch vụ cho mỗi cá nhân và doanh nghiệp. Các tính năng dành cho gia đình được đón nhận tích cực và đạt tăng trưởng khả quan.

Giải pháp di chuyển được thiết kế riêng cho người dùng tuổi teen ngày càng được ưa chuộng.

Đơn cử, tài khoản “Grab cho cả nhà” mang đến sự thuận tiện tối ưu, giúp người dùng dễ dàng đặt xe, quản lý và thanh toán cho các chuyến xe của người thân, đồng thời an tâm hơn khi biết các chuyến xe Grab đều được áp dụng loạt tính năng an toàn, tiện lợi.

Giải pháp di chuyển được thiết kế riêng cho người dùng tuổi teen ngày càng được nhiều người dùng lựa chọn nhờ các tính năng an toàn tăng cường kết hợp phân bổ cuốc xe cho những tài xế có đánh giá 5 sao đáng tin cậy.

Bên cạnh đó, nhờ các bộ sưu tập sản phẩm được chọn lọc phù hợp nhu cầu gia đình và nhiều ưu đãi hấp dẫn kèm theo, ngành hàng chăm sóc sức khỏe trên GrabMart cũng tăng trưởng về giá trị đơn hàng hơn 150% (số liệu tháng 5/2026, so với cùng kỳ năm ngoái).

Những nâng cấp đáng chú ý

Tiếp đà tăng trưởng này, các giải pháp cải tiến mới đáng chú ý của Grab cho cả nhà gồm:Trợ lý mua sắm AI cho dịch vụ GrabMart, giúp việc mua sắm của cả gia đình trở nên đơn giản hơn bao giờ hết; Gói hội viên “GrabUnlimited for Mom” với quyền lợi đa dạng dành cho các bà mẹ; “GrabCar thú cưng” - giải pháp di chuyển an toàn, đáng tin cậy cho người dùng cùng “thành viên đặc biệt” của gia đình.

Đầu tiên, Grab đã tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc đi chợ online của người dùng, giúp tiết kiệm thời gian, công sức tìm kiếm món hàng và đặt đơn. Giờ đây, ngay cả những thành viên không rành việc “đi chợ online” vẫn có thể mua sắm cả giỏ hàng trên GrabMart một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn qua vài thao tác đơn giản:

Bước 1: Chọn cửa hàng muốn mua sắm. Tại mục tìm kiếm, nhấp vào danh sách đi chợ để gửi hình ảnh, ghi âm hoặc danh sách dạng văn bản của các món cần mua;

Bước 2: Hệ thống có tích hợp AI sẽ tự tìm kiếm và hiển thị tất cả món cần mua trong một lần;

Bước 3: Bấm chọn vào giỏ hàng và đặt đơn.

Trợ lý mua sắm AI giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi đi chợ online.

Trợ lý mua sắm AI cho dịch vụ GrabMart là một trong những giải pháp ứng dụng AI mới nhất được Grab ra mắt gần đây. Sản phẩm là minh chứng cho cách tiếp cận của Grab trong việc tận dụng năng lực công nghệ để hỗ trợ người dùng xử lý hiệu quả những tác vụ thủ công. Từ đây, người dùng có thể tập trung vào những điều quan trọng hơn như nâng cao trải nghiệm cho bản thân và chăm sóc gia đình.

Tiếp đến, được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu các nhu cầu đặc thù của người dùng là phụ nữ trong thai kỳ hoặc có con nhỏ, “GrabUnlimited for Mom” gồm ưu đãi bổ sung cho chuyến xe GrabCar Plus có điểm đón/trả là phòng khám, bệnh viện, bên cạnh những ưu đãi sẵn có của GrabUnlimited. Ngoài ra, Grab không ngừng mở rộng hợp tác các đối tác thương hiệu trong các ngành hàng chăm sóc sức khỏe, mẹ và bé để gia tăng ưu đãi cho người dùng là hội viên “GrabUnlimited for Mom”.

Thứ ba, “GrabCar thú cưng” là dịch vụ di chuyển mới của Grab, giúp người dùng chủ động đặt xe và có hành trình di chuyển thuận tiện khi đồng hành thú cưng. Dịch vụ hiện có mặt ở TP.HCM (không gồm khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu), Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa (không gồm khu vực Ninh Thuận), phù hợp xu hướng nuôi thú cưng ngày càng phổ biến.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, cho biết: “Grab luôn lắng nghe nhu cầu thực tế và nỗ lực thấu hiểu sâu hơn về những gì quan trọng nhất mà người dùng trải qua mỗi ngày. Từ đó, chúng tôi tận dụng thế mạnh công nghệ và quy mô của hệ sinh thái Grab để đưa ra những giải pháp thực sự có ý nghĩa. Chúng tôi xây dựng các sản phẩm, dịch vụ đáng tin cậy mà người dùng có thể an tâm để những người thân yêu của họ sử dụng ở bất kỳ thời điểm nào. Việc mở rộng theo cả chiều rộng và chiều sâu như vậy tạo ra các cơ hội kinh doanh mới, góp phần củng cố nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững của Grab tại thị trường Việt Nam”.