Bộ nhận diện mới sau khi 'xóa sổ' tên biển Quất Lâm

Sau khi chính thức mang tên Giao Ninh, khu du lịch biển nổi tiếng của Ninh Bình công bố bộ nhận diện thương hiệu mới với thông điệp hướng đến du lịch xanh và phát triển bền vững.

Tối 10/7, tại Trung tâm Khu du lịch Giao Ninh (xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình công bố bộ nhận diện thương hiệu Khu du lịch Giao Ninh cùng bộ sản phẩm du lịch cộng đồng các xã ven biển của tỉnh.

Sự kiện đánh dấu bước hoàn thiện hình ảnh mới của khu du lịch biển từng được nhiều người biết đến với tên gọi Quất Lâm, sau khi địa phương thực hiện việc đổi tên theo đơn vị hành chính mới.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, bộ nhận diện thương hiệu được xây dựng trên nền tảng những giá trị đặc trưng của vùng biển Ninh Bình, kết hợp giữa thiên nhiên sinh thái, văn hóa làng biển và sức sống của cộng đồng địa phương.

Chương trình nghệ thuật trong lễ công bố. Ảnh: Sở Du lịch Ninh Bình.

Logo được cách điệu từ hình ảnh sóng biển, đường chân trời, dòng chảy và cánh buồm, thể hiện sự giao hòa giữa biển và đất liền, truyền thống và hiện đại. Bộ nhận diện mang thông điệp "Giao Ninh - Nơi biển gọi bình yên", hướng tới xây dựng hình ảnh một điểm đến xanh, thân thiện và giàu bản sắc.

Tên gọi Giao Ninh gợi sự giao thoa giữa biển, văn hóa và con người, trong khi hệ thống màu sắc lấy cảm hứng từ biển, cát và hệ sinh thái ven bờ. Bộ nhận diện được thiết kế đồng bộ từ logo đến các ấn phẩm truyền thông nhằm nâng cao khả năng quảng bá hình ảnh khu du lịch.

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết việc công bố bộ nhận diện thương hiệu và bộ sản phẩm du lịch cộng đồng là dấu mốc quan trọng trong quá trình định vị du lịch biển Ninh Bình theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng và doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm đặc trưng, hướng tới một điểm đến xanh, an toàn và thân thiện.

Sở Du lịch Ninh Bình đánh giá sự kiện là một phần trong chiến lược xây dựng thương hiệu du lịch biển của tỉnh, góp phần quảng bá tiềm năng vùng ven biển, thu hút du khách và nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa.

Hình ảnh logo được đặt tại địa điểm diễn ra lễ công bố. Ảnh: UBND Xã Giao Ninh.

Trước đó, giữa tháng 6, UBND tỉnh Ninh Bình quyết định đổi tên Khu du lịch Quất Lâm thành Khu du lịch Giao Ninh, thuộc xã Giao Ninh. Theo địa phương, việc đổi tên nhằm tái định vị thương hiệu điểm đến, gắn khu du lịch với không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính và tạo thuận lợi cho công tác quảng bá, thu hút đầu tư.

Khu du lịch Giao Ninh (Quất Lâm trước đây) có bãi biển dài khoảng 3,5 km, bắt đầu khai thác du lịch từ năm 1997. Từ năm 2012, khu vực này xuất hiện hơn 100 ki ốt dạng lều quán san sát dọc bờ biển, kéo theo nhiều dịch vụ bị đánh giá là thiếu lành mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Ninh Bình đón gần 17,6 triệu lượt khách, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch ước đạt gần 17.840 tỷ đồng , tăng hơn 20%, trong khi các lĩnh vực lưu trú, ăn uống và vận chuyển đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, kết quả này có sự đóng góp của nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn được tổ chức trong năm như Lễ hội Hoa Lư, chương trình nghệ thuật thực cảnh Đông A Khải Hoàn hay Tuần Du lịch Ninh Bình 2026, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và thu hút du khách.