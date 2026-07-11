Việt Nam vượt Thái Lan về lượng khách đến Trung Quốc

Việt Nam hiện là thị trường khách quốc tế lớn thứ 4 của Trung Quốc, vượt Thái Lan, Singapore, Mỹ và Nhật Bản. Chiều ngược lại, Trung Quốc giữ "ngôi vương" gửi khách đến Việt Nam.

Khách Việt khám phá Phượng Hoàng Cổ Trấn, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc tháng 5/2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Trung Quốc ghi nhận 369 triệu lượt xuất nhập cảnh trong 6 tháng đầu năm, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc (NIA) công bố ngày 10/7.

Trong đó, 22,914 triệu lượt khách nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc. 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất theo thứ tự gồm: Hàn Quốc, Nga, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Mỹ, Nhật Bản, Mông Cổ và Australia. Nhóm này chiếm 62% tổng lượng khách quốc tế đến Trung Quốc.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam trong nửa đầu năm với 2,7 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc với 2,16 triệu lượt. Hai thị trường này chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Top 10 thị trường nguồn gửi khách đến Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2026:

Thứ tự Quốc gia 1 Hàn Quốc 2 Nga 3 Malaysia 4 Việt Nam 5 Thái Lan 6 Singapore 7 Mỹ 8 Nhật Bản 9 Mông Cổ 10 Australia

"Cửa sổ chiến lược" của Trung Quốc

Một trong những động lực lớn nhất của sự tăng trưởng khách quốc tế đến Trung Quốc là chính sách miễn thị thực (visa). Theo NIA, trong 6 tháng đầu năm có 17,815 triệu lượt khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực, chiếm 77,7% tổng lượng khách nước ngoài và tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện Trung Quốc đơn phương miễn thị thực cho công dân 50 quốc gia. Ngoài ra, công dân của 55 quốc gia được nhập cảnh theo chương trình quá cảnh miễn thị thực 240 giờ thông qua 65 cửa khẩu trên cả nước.

Theo báo cáo của Trip.com, chính sách miễn thị thực là động lực quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng du lịch quốc tế, đồng thời mở ra "cửa sổ chiến lược" để Trung Quốc phát triển thị trường du lịch quốc tế quy mô nghìn tỷ nhân dân tệ.

Khách Việt khám phá Phượng Hoàng Cổ Trấn, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc tháng 5/2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Đối với Việt Nam, chính sách nhập cảnh cũng được nới lỏng đáng kể. Trung Quốc hiện miễn thị thực cho khách du lịch Việt Nam theo đoàn đến Vân Nam và Quảng Tây.

Từ ngày 17/6, người Việt xin visa du lịch tự túc không còn phải nộp giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tối thiểu 50 triệu đồng. Quyết định đơn giản hóa thủ tục được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy lượng khách Việt sang Trung Quốc trong nửa cuối năm.

Theo khảo sát từ các doanh nghiệp lữ hành, tour Trung Quốc hiện chiếm khoảng 30-40% tổng lượng tour bán ra. Tại một số đơn vị chuyên khai thác thị trường này, tỷ lệ khách đi Trung Quốc lên tới 70-80%.

Báo cáo Phát triển Du lịch Inbound Trung Quốc 2026 của Trip.com cũng xếp Việt Nam vào nhóm "thị trường tiềm năng", cùng Tây Ban Nha, Italy và Philippines. Đây là nhóm thị trường có quy mô chưa lớn nhưng tốc độ tăng trưởng cao.

Báo cáo khuyến nghị doanh nghiệp phát triển các sản phẩm khác biệt, chi phí hợp lý và từng bước chuyển đổi nhóm khách công vụ sang khách nghỉ dưỡng.

Khách Việt cưỡi lạc đà tại sa mạc Vọng Âm, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, năm 2024. Ảnh: Quỳnh Trang.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC lần thứ 13 hồi tháng 6, Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Trung Quốc Tôn Nghiệp Lễ nhận định lượng khách trao đổi giữa Việt Nam - Trung Quốc đang tăng nhanh, đóng góp tích cực cho hợp tác kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Quốc gia này đặt mục tiêu thu hút 190 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030, tạo ra 150 tỷ USD doanh thu từ chi tiêu du lịch.

"Trung Quốc sẵn sàng tăng cường phối hợp chính sách với các quốc gia, triển khai thêm các biện pháp như miễn thị thực song phương, thông quan nhanh, thanh toán xuyên biên giới và hoàn thuế nhằm tạo thuận lợi hơn cho khách quốc tế", ông Tôn Nghiệp Lễ nhấn mạnh.

Thị trường dẫn đầu

Nửa đầu năm, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam. Tại Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định Trung Quốc luôn là thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam.

Trên thực tế, xu hướng ngày càng nhiều du khách Trung Quốc lựa chọn Việt Nam thay thế một số điểm đến truyền thống trong khu vực.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam đang nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ dành cho khách Trung Quốc; đào tạo thêm hướng dẫn viên thành thạo tiếng Trung, am hiểu văn hóa và thị hiếu của du khách; cũng như đầu tư nâng cấp các sản phẩm du lịch biển - phân khúc được khách Trung Quốc đặc biệt yêu thích.

Khách Trung Quốc uống trà sữa bên trong một trung tâm TP.HCM hồi tháng 10/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Việt Nam cũng phát triển các sản phẩm du lịch đường sắt và mong muốn phối hợp với phía Trung Quốc để kết nối các tuyến du lịch bằng đường sắt giữa hai nước. Sau khi vận hành trở lại từ tháng 5/2025, tuyến tàu liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc MR1/MR2 ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực.

Tính đến tháng 4/2026, tuyến đã phục vụ gần 28.000 lượt khách, riêng hơn 3 tháng đầu năm đạt trên 13.000 lượt. Cơ cấu hành khách cho thấy khách Trung Quốc chiếm 78,1%, khách Việt Nam 15,2% và các quốc tịch khác 6,7%.

Trong các chương trình xúc tiến thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục ưu tiên thị trường Trung Quốc, tập trung quảng bá tại Thượng Hải, Trùng Khánh, Thành Đô và Hàng Châu.

Đoàn tàu liên vận Việt Nam - Trung Quốc khôi phục sau 5 năm gián đoạn do Covid-19. Ảnh: Đường sắt Việt Nam, Tân Hoa Xã.

Bộ trưởng đề xuất nghiên cứu kết nối Việt Nam vào các tuyến du lịch liên quốc gia trong khu vực nhằm mở rộng dòng khách quốc tế. Bà nhấn mạnh Việt Nam hiện miễn thị thực cho khách Trung Quốc đến Phú Quốc và sẽ tiếp tục nghiên cứu các chính sách thuận lợi hơn trong thời gian tới.

"Về hạ tầng, chúng tôi đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng các đường bay thẳng, tăng cường kết nối đường bộ và đường sắt nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đi lại của du khách giữa hai nước", Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nói.