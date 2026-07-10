Chủ tịch Lý Sơn trực tiếp lặn giám sát rạn san hô

Để đánh giá thực tế hiện trạng hệ sinh thái biển, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy trực tiếp lặn khảo sát tại vùng lõi Khu bảo tồn biển Lý Sơn.

Ông Huy lặn biển, trực tiếp kiểm tra rạn san hô trong khu bảo tồn biển Lý Sơn. Ảnh: Huy Huy.

Sáng 9/7, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) cùng lực lượng chuyên môn thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đặc khu Lý Sơn triển khai hoạt động lặn giám sát rạn san hô kết hợp thu gom rác thải đại dương. Chương trình góp phần bảo vệ hệ sinh thái biển, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý tài nguyên biển tại địa phương.

Điểm khảo sát nằm tại trạm Lạch Chùa Hang (trạm 1), cách bờ phía Bắc khoảng 500 m, ở độ sâu từ 6 đến 10 m. Đây là một trong 8 trạm giám sát rạn san hô của Khu bảo tồn biển Lý Sơn, thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo ông Huy, chuyến lặn kéo dài khoảng 45 phút. Qua quan sát trực tiếp, hệ sinh thái biển tại khu vực này vẫn duy trì trạng thái ổn định. Độ phủ rạn san hô, thành phần nền đáy cùng sự đa dạng của các loài sinh vật biển phù hợp với các kết quả đánh giá trước đó từ cơ quan chuyên môn.

Đội khảo sát áp dụng các phương pháp khoa học như kỹ thuật chụp ảnh Phototransect và Reef Check để ghi nhận, phân tích, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu.

Từ những ghi nhận tại trạm Lạch Chùa Hang cùng dữ liệu, hình ảnh do lực lượng chuyên môn thu thập ở các trạm giám sát còn lại, UBND đặc khu Lý Sơn sẽ tổ chức họp, đánh giá toàn diện để xây dựng các giải pháp phù hợp, hướng tới nâng cao hiệu quả bảo vệ Khu bảo tồn biển Lý Sơn.

Kết quả giám sát cho thấy các rạn san hô tại Khu bảo tồn biển Lý Sơn tiếp tục phát triển tích cực, nhiều tập đoàn san hô non đã xuất hiện. Dù vậy, rác thải nhựa, đặc biệt là lưới ma, dây cước, dây thừng và các loại ống nhựa, vẫn là mối đe dọa đáng lo ngại do có nguy cơ quấn phủ hoặc làm gãy san hô, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái biển.

Thống kê của ngành du lịch Quảng Ngãi, lượng du khách đến Lý Sơn tăng cao ngay từ đầu mùa hè, không khí tại cảng Sa Kỳ trở nên nhộn nhịp chưa từng thấy, kéo theo nhu cầu đi lại trên tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn tăng cao, tới 129,1% so với cùng kỳ năm 2025. Có những ngày cao điểm, lượng khách ra đảo Lý Sơn lên tới hơn 2000 người cùng lúc. Ban quản lý Cảng Sa Kỳ phải tăng các chuyến tàu thủy ra đảo lên 14 chuyến/ngày, tần suất hơn 30 phút/chuyến để đảm bảo vận chuyển hết lượng hành khách có nhu cầu ra đảo tham quan, du lịch.