Mở rộng đường lên ngọn hải đăng 'sống ảo' 164 năm tuổi ở Vũng Tàu

Để phục vụ nhu cầu tham quan, ngắm cảnh ngày càng gia tăng, UBND phường Vũng Tàu đã mở rộng, chỉnh trang lại tuyến đường dẫn lên núi Nhỏ và ngọn hải đăng cổ.

Du khách check-in, ngắm biển trên đường dẫn lên núi Nhỏ. Ảnh: Nguyễn Hải.

Ngày 10/7, trao đổi với Tri Thức - Znews, lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết đã tiến hành cải tạo, mở rộng 220 m đoạn đầu của tuyến đường Hải Đăng dẫn lên đỉnh núi Nhỏ - nơi có ngọn hải đăng cổ 164 năm tuổi, được xem là biểu tượng du lịch của Vũng Tàu (cũ).

Tuyến đường này có nhiều điểm check-in nổi tiếng như bức tường có giàn hoa giấy, hàng cây bông gòn, khu rừng xanh được ví như bối cảnh trong phim Ghibli (Nhật Bản) và những đoạn nhìn trực diện ra biển. Đặc biệt, trải nghiệm ngắm bình minh, hoàng hôn từ ngọn hải đăng cũng thu hút đông đảo du khách.

"Ngoài mục đích chỉnh trang đô thị, đón thêm nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh, việc mở rộng tuyến đường còn hạn chế được tình trạng ùn tắc vào cuối tuần và lễ Tết, do tuyến đường cũ nhỏ hẹp, có nhiều đoạn cua và nút thắt cổ chai gây hạn chế lưu thông", vị lãnh đạo nói.

Đoạn đường được mở rộng để đảm bảo an toàn lưu thông. Ảnh cắt từ Google Maps.

Tổng tuyến đường Hải Đăng dài khoảng 2 km, uốn lượn theo sườn núi. Mức đầu tư mở rộng đoạn đầu đường hơn 25 tỷ đồng , bao gồm vỉa hè, hệ thống thoát nước, chiếu sáng... Dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2027. Trong thời gian thi công, du khách vẫn có thể di chuyển đến ngọn hải đăng.

Trước đó, vào tháng 2, UBND phường Vũng Tàu đã tổ chức lại giao thông ở khu vực núi Nhỏ bằng việc cấm ô tô lưu thông trên tuyến đường Hải Đăng từ 5h đến 20h. Đồng thời bố trí xe điện đưa khách lên ngọn hải đăng với giá 30.000 đồng/2 chiều.

Du khách check-in tại ngọn hải đăng và đoạn rừng được ví như bối cảnh phim Ghibli. Ảnh: Nguyễn Hải, Lê Na.

Núi Nhỏ (hay còn gọi núi Tao Phùng) là một trong 2 ngọn núi nổi tiếng nhất tại Vũng Tàu, cùng với núi Lớn, nằm sát Bãi Trước và có độ cao hơn 170 m.

Mỏm cực Nam của ngọn núi tọa lạc ngọn hải đăng xây dựng từ năm 1862, trùng tu năm 1913. Tháp có màu trắng, cao 18 m, sở hữu hệ thống đèn pha có khả năng chiếu sáng xa đến 63 km, vẫn đang hoạt động để giúp tàu thuyền đi lại an toàn trên biển. Đây cũng là một trong những ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam.

Toàn cảnh Bãi Trước nhìn từ đỉnh núi Nhỏ. Ảnh: Nguyễn Hải.

Trong quý I/2026, khoảng 1,5 triệu lượt khách đến phường Vũng Tàu, tăng 25% so với cùng kỳ, với doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt gần 1.970 tỷ đồng . Năm 2025, phường ước đón khoảng 4 triệu lượt khách, tương đương 70-75% so với tổng lượng khách trước đây của TP Vũng Tàu cũ.