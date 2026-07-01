Kéo đến chụp ảnh, cưỡi ngựa ở hồ nước 'hot' nhất Vũng Tàu

Hồ nước nhân tạo ở xã Long Mỹ, TP.HCM (Vũng Tàu cũ) mùa cạn để lộ thảm cỏ xanh mướt, đẹp như thảo nguyên. Mỗi ngày, địa điểm này thu hút nhiều du khách đến chụp ảnh, quay video.

Du khách check-in tại hồ Sở Bông vào mùa hè năm nay. Ảnh: Biển Nuôi Ta Lớn.

Cuối tháng 6, nhiều du khách đổ xô đến chụp ảnh, picnic và cắm trại tại hồ Sở Bông (xã Long Mỹ, TP.HCM). Đây là hồ nước nhân tạo tựa lưng vào núi Minh Đạm, có diện tích mặt nước hơn 32 ha và lưu vực 2,75 km2, chủ yếu phục vụ nước tưới tiêu cho hoạt động sản xuất nông nghiệp tại xã Long Mỹ và thị trấn Phước Hải (cũ).

Từ tháng 6 đến tháng 7, khi chưa bước vào mùa mưa đỉnh điểm, hồ cạn nước, chỉ còn một trũng nước nhỏ ở giữa và thảm cỏ xanh trải dài. Bốn bề phủ kín bởi cây cối và nhìn trực diện chân núi, gây liên tưởng đến các vùng thảo nguyên ở khu vực phía Bắc.

Ở xã Long Mỹ và thị trấn Phước Hải (cũ), hồ Sở Bông mùa cạn mang đến khoảng xanh hiếm hoi với không khí trong lành.

Một sốc góc chụp ảnh tại hồ Sở Bông. Ảnh: Trần Ngọc Dung, Nguyễn Hải, Tâm Như, Hoàng Sơn.

Du khách Tâm Như (đến từ TP.HCM) đã tìm đến hồ nước này chụp ảnh khi du lịch Vũng Tàu dịp hè, sau khi xem các video thích mắt trên mạng xã hội. Đến nơi, cô bất ngờ vì khung cảnh ngoài thực tế đẹp hơn nhiều.

"Nơi đây mang một màu sắc hoàn toàn khác so với những điểm tôi đi ở Vũng Tàu. Một bên là trũng nước phẳng lặng, thảm cỏ rộng thênh thang, một bên là núi và hàng cây xanh. Cảm giác như 'đi trốn' khỏi sự đông đúc, không khí rất thư giãn", Như miêu tả.

Nữ du khách cho biết đường đến hồ dễ đi, chỉ cách quảng trường Phước Hải 10-15 phút chạy xe theo hướng Long Mỹ - Minh Đạm.

Theo Tiến Trung, người dân địa phương, điều làm hồ Sở Bông trở nên đặc biệt trong mắt du khách là khung cảnh xanh mướt, ít xô bồ hơn khu biển trung tâm và chưa thương mại hóa.

Khung giờ đẹp để chụp ảnh khoảng 5h30-7h, khi còn sương nhẹ, ánh sáng mềm. Buổi chiều nên ghé vào 16h đến hoàng hôn, trời dần chuyển màu và mặt nước phản chiếu ánh sáng. Ngoài ra, vào các buổi chiều, du khách có thể thuê dịch vụ ngựa để chụp ảnh. Mức giá khoảng 50.000 đồng khi đứng tại chỗ, nếu cưỡi ngựa là 100.000 đồng.

Anh lưu ý du khách nên mang nước uống, đồ ăn nhẹ vì xung quanh chưa đa dạng dịch vụ, nhất là buổi sáng. Tuyệt đối không để lại rác thải để giữ vẻ đẹp nguyên bản cho hồ.

Dịch vụ cưỡi tại hồ Sở Bông vào buổi chiều mỗi ngày. Ảnh: Thảo Trương.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, lãnh đạo UBND xã Long Mỹ cho biết vào mùa cạn, du khách có thể đến chụp ảnh. Tuy nhiên, trũng nước có những điểm sình lầy khó quan sát, du khách không nên lội xuống. Nơi đây vẫn luôn gắn biển khuyến cáo.

Vào mùa nước dâng, xã sẽ đặt thêm bảng cảnh báo nước sâu nguy hiểm, đề phòng đuối nước ở đầu đường. Ngoài ra, xã khuyến cáo du khách hạn chế cắm trại qua đêm vì khu vực hồ còn vắng vẻ.

Trước đó, tháng 2/2025, nhiều du khách trẻ không ngần ngại đi xa đến Vũng Tàu để chụp ảnh với con dốc đường Thùy Vân, cạnh khu vực Bãi Sau theo "trend" Đại Lý.

Tuy nhiên, việc tập trung đông người tại tuyến đường lớn cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cán bộ phòng Văn hóa Thông tin TP Vũng Tàu (cũ) cũng đưa ra lưu ý về việc đỗ xe đúng nơi quy định, di chuyển trên vỉa hè, tránh cản trở và gây mất an toàn giao thông đến du khách.