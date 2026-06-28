Nhiều tỉnh thành đồng loạt cảnh báo về 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Trước chiêu trò lừa đảo của mô hình "sở hữu kỳ nghỉ", đặc biệt trong cao điểm hè, nhiều tỉnh thành đã phát đi cảnh báo, chỉ ra dấu hiệu cảnh giác với lời mời nghỉ dưỡng cao cấp.

Các đối tượng nhắm vào người già để lừa đảo hàng chục tỷ đồng. Ảnh: VTV Đặc biệt.

Đầu tháng 6, series phim tài liệu VTV Đặc biệt: Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ phản ánh những câu chuyện về mô hình "sở hữu kỳ nghỉ" thông qua lời hứa hẹn về nghỉ dưỡng cao cấp và đầu tư sinh lời khi không sử dụng thẻ kỳ nghỉ. Hàng loạt người đã sập bẫy, rơi vào cảnh mất tiền tỷ, nhưng không thấy quyền lợi.

Trong mùa cao điểm hè, khi nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng tăng cao, nhiều tỉnh thành đã chủ động chấn chỉnh, phát cảnh báo và chỉ ra những dấu hiệu cảnh giác trước biến tướng của mô hình này.

Ngày 27/6, Sở Du lịch TP.HCM cho biết các phản ánh liên quan "hợp đồng kỳ nghỉ", thẻ nghỉ dưỡng, thẻ tích điểm du lịch và các mô hình tương tự có xu hướng gia tăng, với cách tiếp cận ngày càng tinh vi.

Để hạn chế các rủi ro có thể phát sinh, Sở Du lịch TP đưa ra một số dấu hiệu nhận diện mô hình kinh doanh "sở hữu kỳ nghỉ".

Doanh nghiệp yêu cầu ký hợp đồng ngay tại hội nghị, sự kiện hoặc buổi tư vấn mà không cho thời gian nghiên cứu.

Nội dung giới thiệu tập trung vào quyền lợi, ưu đãi nhưng chưa cung cấp đầy đủ thông tin về nghĩa vụ tài chính, điều kiện sử dụng và các hạn chế của sản phẩm.

Các nội dung cam kết được giới thiệu bằng lời nói, không nêu rõ trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng.

Doanh nghiệp thúc giục thanh toán trong thời gian ngắn với lý do chương trình ưu đãi sắp kết thúc.

Không cung cấp đầy đủ thông tin pháp lý của doanh nghiệp, thông tin về sản phẩm, cơ sở lưu trú, đơn vị vận hành hoặc các tài liệu liên quan.

Điều khoản hợp đồng có nội dung phức tạp, khó hiểu hoặc quy định các điều kiện hạn chế quyền lợi của khách hàng.

TP.HCM thu hút đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch mỗi năm. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo đơn vị, trước khi quyết định giao dịch, người dân và du khách cần tìm hiểu đầy đủ thông tin pháp lý của doanh nghiệp và người đại diện ký kết hợp đồng, đối chiếu các nội dung quảng cáo với nội dung trong hợp đồng và không giao dịch chỉ vì quà tặng hoặc các chương trình ưu đãi ngắn hạn.

Trường hợp đã ký hợp đồng hoặc thanh toán, cần rà soát toàn bộ hợp đồng, thu thập đầy đủ chứng cứ và phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, hỗ trợ và xem xét xử lý theo quy định.

Trước đó, UBND Gia Lai cũng ghi nhận nhiều diễn biến phức tạp của mô hình "sở hữu kỳ nghỉ". Giữa tháng 6, tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng siết chặt quản lý hoạt động này trên địa bàn nhằm đảm bảo môi trường phát triển du lịch bền vững.

Các đơn vị liên quan cần phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc, đối tượng có dấu hiệu lừa dối khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức hội nghị, hội thảo để bán sản phẩm trái quy định, quảng cáo sai sự thật…

Bãi biển Đà Nẵng đông người tắm vào dịp hè. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Đầu tháng 6, Đà Nẵng cũng sớm cảnh báo thủ đoạn lừa đảo "sở hữu kỳ nghỉ" núp bóng du lịch sau khi series phim tài liệu này phát sóng.

Thời gian qua, cơ quan chức năng thành phố nhận nhiều phản ánh về các công ty kinh doanh mô hình này tư vấn sai sự thật, không thực hiện đúng hợp đồng, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường đưa ra lời mời nghỉ dưỡng tiết kiệm, dài hạn hoặc chuyển nhượng thẻ nghỉ dưỡng sau một năm với mức lợi nhuận khoảng 30%.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo cần trình báo Công an Đà Nẵng để được hỗ trợ, xử lý theo quy định pháp luật.

Phía Ninh Bình cũng đưa ra những khuyến cáo phòng tránh các hành vi lừa đảo liên quan đến thẻ kỳ nghỉ.

Người dân, du khách cần cảnh giác cao độ với các cuộc gọi, tin nhắn mời tham gia sự kiện nhận quà, voucher du lịch miễn phí; không vội vàng ký hợp đồng khi chưa đọc kỹ toàn bộ nội dung; không tin vào các cam kết bất thường; thận trọng với các lời mời chào thanh lý, mua lại thẻ kỳ nghỉ hoặc hỗ trợ thu hồi vốn.

Du khách xếp hàng chờ đi thuyền tham quan Tràng An sáng 2/5. Ảnh: Việt Hà.

Tại Lâm Đồng, mô hình "sở hữu kỳ nghỉ" đã xuất hiện từ cuối năm 2025 khiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải phát đi cảnh báo.

Cụ thể, tháng 11/2025, bà Đ.T.P (TP.HCM) được nhân viên một công ty du lịch tư vấn về "sở hữu kỳ nghỉ" dài hạn với nhiều ưu đãi hấp dẫn tại một cơ sở lưu trú trên địa bàn xã Hòa Thắng (Lâm Đồng). Vì tin tưởng, bà đã thanh toán hơn 375 triệu đồng. Tuy nhiên, từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 3 năm nay, phía công ty du lịch biến mất.

Để đảm bảo quyền lợi của người dân và du khách, đơn vị đã đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tăng cường tuyên truyền, cảnh giác về các nguy cơ, rủi ro có thể gặp phải tham gia mô hình này.

Cơ quan chức năng cũng tiến hành rà soát, lập danh sách các cơ sở, doanh nghiệp có tổ chức hoạt động kinh doanh "sở hữu kỳ nghỉ" trên địa bàn để kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu trục lợi.

Một nữ nhân viên đánh vào tâm lý cô đơn của bà Tín để mời chào các "hợp đồng kỳ nghỉ". Ảnh: VTV Đặc biệt.

"Sở hữu kỳ nghỉ" (tên tiếng Anh là timeshare) là mô hình mà khách hàng chỉ cần chi trả một lần để được sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng tại các khu resort trong nhiều năm. Nhiều đơn vị còn quảng bá sản phẩm có thể cho thuê, chuyển nhượng hoặc gia tăng giá trị theo thời gian.

Mô hình này có tại châu Âu từ năm 1960 với ý tưởng giúp tiết kiệm chi phí cho các kỳ nghỉ dài hạn, sau đó lan ra toàn cầu. Tại Việt Nam, mô hình này râm ran khoảng 10 năm gần đây, đặc biệt sau Covid-19.

Theo Công an Hà Nội, từ năm 2023-2025, các nghi phạm đã thành lập 27 công ty để bán và môi giới các sản phẩm sở hữu kỳ nghỉ. Nhóm này chủ yếu nhắm đến người cao tuổi, sử dụng chiêu tặng quà, voucher du lịch miễn phí để dụ dỗ ký hợp đồng trị giá 200-900 triệu đồng. Sau khi khách hàng mua sản phẩm, nhân viên tiếp tục cam kết bằng miệng sẽ hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng với giá cao, nhưng thực tế không có trường hợp nào chuyển nhượng thành công. Khi khách khiếu nại, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty, người đại diện pháp luật hoặc lập doanh nghiệp mới để né tránh trách nhiệm.