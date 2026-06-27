Cảnh đông nghịt trên biển Vũng Tàu

Lượng khách đổ về phường Vũng Tàu (TP.HCM) tăng mạnh trong dịp hè khiến nhiều bãi tắm đông đúc vào cuối tuần. Nhiều khách sạn, villa giáp biển kín phòng từ sớm.

Lượng khách tại khu vực Bãi Sau chiều ngày 27/6.

Theo ghi nhận ngày 27/6, hàng nghìn du khách từ TP.HCM (cũ) và các tỉnh lân cận đổ về khu vực Bãi Trước và Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TP.HCM) từ sáng sớm và đạt đỉnh điểm vào buổi chiều.

Nhiều đoàn xe đỗ kín các trục đường giáp biển, đặc biệt là Thùy Vân và Hạ Long, nhiều đoạn xe cộ di chuyển chậm vào giờ cao điểm. Nhà hàng, quán cà phê ven biển và điểm tham quan đông kín du khách.

Đặc biệt, ở khu vực Bãi Sau, từ 15h, bãi tắm trở nên nhộn nhịp với dòng người đổ xuống biển khi nắng dịu bớt.

Du khách xây lâu đài cát, tắm biển tại Bãi Sau vào khoảng 15h, ngày 27/6.

Phần lớn du khách từ TP.HCM (cũ) lựa chọn Vũng Tàu nhờ khoảng cách gần, càng thuận tiện di chuyển hơn khi có tuyến xe buýt 172 và tuyến phà Cần Giờ - Vũng Tàu rút ngắn 40 km so với quốc lộ 51.

Tranh thủ cuối tuần, Ngọc Trinh (29 tuổi, TP.HCM) cùng gia đình đến Vũng Tàu nghỉ dưỡng 2 ngày. Cả nhà đợi đến 15h, khi gió bắt đầu thổi mới ra biển, không ngờ bãi tắm đã chi chít người.

"Dù biết mùa cao điểm đông đúc, gia đình tôi vẫn đến Vũng Tàu vào kỳ nghỉ hè năm nay vì giá cả hợp lý, dễ đi ngắn ngày. So với trước đây, điểm du lịch đã có nhiều đầu tư về hạ tầng, cảnh quan. Biển cũng sạch và rất êm", Trinh nói với Tri Thức - Znews.

Cách đây một tuần, cô đã gọi 4 khách sạn nhưng đều kín phòng. Cuối cùng phải thuê villa gần tháp Tam Thắng với giá 4 triệu đồng/đêm.

Cùng với đà tăng lượng khách, nhu cầu lưu trú tại Vũng Tàu cũng trở nên sôi động hơn trong dịp cao điểm hè. Nhiều khách sạn ven biển, từ phân khúc bình dân đến cao cấp, ghi nhận tình trạng kín phòng vào cuối tuần. Thậm chí, một số cơ sở lưu trú không quá gần biển cũng treo bảng "hết phòng".

Nhiều khách sạn "cháy" phòng vào dịp cao điểm hè, ảnh chụp lúc 14h ngày 27/6.

Theo chủ khách sạn Hoài Anh (đường Thùy Vân), lượng khách thường đông đỉnh điểm vào cuối tuần, hiện toàn bộ 20 phòng đều kín vào những ngày này, cho đến hết tháng 7. Riêng những ngày trong tuần tháng 6-7, công suất phòng đạt 70-85%.

Giá phòng từ 250.000 đồng đến một triệu đồng/đêm, cuối tuần có thay đổi vì phải bổ sung nhân viên vệ sinh. Tuy nhiên, theo quy định của chính quyền địa phương, giá các dịch vụ từng thời điểm đều được niêm yết công khai.

Chủ khách sạn cho biết mùa hè là dịp đông khách nhất năm, đặc biệt từ cuối tháng 6 trở đi. Xu hướng lưu trú vẫn ở mức 1-2 ngày, khoảng 80% khách đến từ khu vực phía Nam và đi tự túc.

Tại khách sạn Thanh Xuân (đường Phan Chu Trinh), bảng thông báo hết phòng đã treo từ sáng sớm ngày 27/6, do lượng khách kín đến hết ngày 28/6, sau đó trống các ngày lẻ. Các ngày cuối tuần trong tháng 7 đã chạm mức đặt phòng 95%. Khách đã đặt dần dà từ đầu tháng 6.

"Do thời tiết những ngày qua có phần nắng nóng nên lượng khách càng đông hơn, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Khách đoàn và lẻ cân bằng nhau", quản lý khách sạn nói.

Cảnh kẹt xe nối dài trên đường Trần Phú, gần Bãi Trước vào khoảng 10h, ngày 27/6.

Ông Lê Anh Quỳnh, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu, cho biết lượng khách tăng mạnh trong dịp hè là diễn biến thường thấy hàng năm. Việc nhiều học sinh vừa hoàn thành các kỳ thi cũng góp phần gia tăng nhu cầu du lịch gia đình.

Từ khi chuẩn bị bước vào cao điểm hè, địa phương đã tăng cường kiểm tra niêm yết giá, chất lượng dịch vụ lưu trú, ăn uống và các hoạt động vui chơi giải trí. Các lực lượng chức năng cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý những hành vi chèo kéo, nâng giá để bảo vệ quyền lợi của du khách.

Lực lượng cứu hộ tại các bãi tắm được bố trí trực xuyên suốt, sẵn sàng hỗ trợ và xử lý kịp thời những tình huống phát sinh.

Theo đơn vị này, ngoài đưa thêm không gian công cộng vào phục vụ, Vũng Tàu cũng đa dạng hóa sản phẩm du lịch để tăng sức hút, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Đầu tháng 6, theo dữ liệu từ Booking.com, Vũng Tàu (TP.HCM) là một trong số 10 điểm đến nội địa, có biển được tìm kiếm nhiều giai đoạn 1/6-31/8. Không chỉ hấp dẫn các gia đình có trẻ nhỏ, điểm đến này còn được cặp đôi, nhóm bạn và khách du lịch một mình lựa chọn nhờ sự thuận tiện trong di chuyển và đa dạng trải nghiệm.

Khu vực tháp Tam Thắng đông người đến hóng mát, chụp ảnh vào 19h, ngày 26/6. Đến 21h, người đến càng nhiều, quảng trường gần như chật kín.

Trong quý I/2026, khoảng 1,5 triệu lượt khách đến phường Vũng Tàu, tăng 25% so với cùng kỳ, với doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt gần 1.970 tỷ đồng . Năm 2025, phường ước đón khoảng 4 triệu lượt khách, tương đương 70-75% so với tổng lượng khách trước đây của TP Vũng Tàu cũ.