Một ngày tự hẹn hò, không rời khách sạn ở TP.HCM

Kỳ nghỉ riêng tư ở khách sạn giữa lòng thành phố đủ để sửa soạn lại tinh thần, làm mới bản thân sau thời gian dài chạy theo guồng quay công việc.

TP.HCM có những ngày trôi qua nhanh đến mức người ta gần như quên mất cảm giác nghỉ ngơi. Sáng đi làm, tối về nhà, cuối tuần lại dành cho những công việc dang dở. Đi du lịch trở thành kế hoạch cần chuẩn bị, còn nghỉ ngơi đôi khi bị xếp xuống cuối cùng danh sách.

Staycation (du lịch tại chỗ) vì thế không mới, nhưng luôn là một cách nghỉ ngơi nhanh được nhiều người trẻ lựa chọn. Đó là khi bạn dành trọn một ngày ở lại thành phố, nhưng sống theo một nhịp khác.

Trước đây, những resort ven sông Sài Gòn gần như mặc nhiên trở thành lựa chọn đầu tiên khi bất cứ ai chọn staycation nhờ lợi thế thiên nhiên. Nhưng hiện tại, với mức giá dễ tiếp cận hơn cùng khoảng xanh vẫn hiện hữu giữa nhịp sống dày đặc của khu trung tâm, những khách sạn boutique cũng là một ưu tiên tiện lợi, đáng cân nhắc.

Mô hình thịnh hành này mang lại cảm giác thân mật. Mọi chi tiết đều đặt để vừa đủ, không gian chăm chút, để người ở cảm thấy được thấu hiểu và thực sự thuộc về.

Ẩn náu giữa trung tâm thành phố

Bước vào khách sạn sau một buổi chiều oi và nhiều giờ nhìn màn hình liên tục, cảm giác đầu tiên không phải là ấn tượng về thiết kế, mà là cơ thể tự nhiên chậm lại. Một ly trà lạnh được đưa ngay lúc nhận phòng. Ngụm đầu tiên mát đến mức khiến người ta nhận ra mình đã khát và mệt hơn tưởng tượng.

Lên đến phòng, việc đầu tiên không phải mở vali hay kiểm tra tiện ích. Chỉ là đứng yên vài phút. Có mùi thơm rất nhẹ của ga giường mới thay, ánh đèn vàng dịu khiến căn phòng bớt cảm giác xa lạ. Không gian không quá lớn nhưng vừa đủ để ở một mình mà không thấy trống trải.

Từ trên cao nhìn xuống, thành phố vẫn đang chuyển động như mọi ngày, nhưng khoảng cách ấy khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Công viên Lê Văn Tám phía dưới không còn cảm giác đông đúc quen thuộc, chỉ còn những mảng xanh và dòng xe lướt qua như một thước phim nền. Có những khoảnh khắc rất ngắn nhưng đủ để nhận ra lâu rồi mình chưa thật sự ngồi nhìn thành phố mà không làm gì cả.

Sau đó là một buổi tắm dài hơn thường lệ. Nước ấm chảy xuống kéo theo cảm giác mệt mỏi tích tụ nhiều ngày. Dù khu vực phòng tắm chưa thật sự rộng rãi và vẫn còn vài chi tiết nhỏ khiến trải nghiệm chưa hoàn toàn trọn vẹn, khoảng thời gian ấy vẫn đủ để cơ thể chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi.

Buổi chiều trôi tiếp trên giường với một bộ phim mở dang dở. Không phải vì phim quá cuốn, mà vì lần đầu sau khá lâu không cần vừa xem vừa trả lời tin nhắn hay nghĩ đến việc tiếp theo phải làm gì.

Khi nắng dịu xuống, bạn có thể đi dạo một vòng quanh khuôn viên. Không có mục tiêu cụ thể, chỉ đơn giản là đi chậm. Tuy vậy, việc di chuyển giữa các khu vực đôi lúc hơi mất nhịp vì phải đổi thang máy giữa hai tòa nhà liền kề.

Hẹn hò với chính mình

Khoảng thời gian được chờ đợi nhất trong cả kỳ nghỉ lại không phải lúc nhận phòng hay bữa tối, mà là lúc lên rooftop của khách sạn khi trời bắt đầu dịu nắng. Hồ jacuzzi không quá đông người, đủ để mỗi người giữ một khoảng riêng. Ngâm chân xuống làn nước ấm, bật playlist vẫn nghe mỗi ngày nhưng lần này không còn mở trong lúc làm việc hay di chuyển, cảm giác hoàn toàn khác. Những tia nước chạm vào bắp chân khiến cơ thể như chậm lại sau nhiều ngày liên tục ngồi máy tính, chạy lịch và đi lại.

Ngồi thêm một lúc, khoác áo choàng rồi tựa người trên ghế, nhìn bầu trời từ xanh nhạt chuyển sang màu chạng vạng. Không có gì quá đặc biệt xảy ra, nhưng cũng chính vì thế mà khoảnh khắc ấy dễ chịu. Hiếm khi ở giữa TP.HCM mà người ta cho phép mình ngồi yên lâu đến vậy mà không thấy sốt ruột.

Khi trời tối hẳn, không khí bên dưới bắt đầu thay đổi. Nhà hàng đông hơn, khách ra vào nhiều hơn. Có người ăn tối rồi trở về phòng nghỉ sớm, có người chỉ dừng lại dùng đồ uống trước khi tiếp tục ra ngoài. Quan sát mọi người cũng khá thú vị, ai cũng đang ở cùng một nơi nhưng mỗi người lại theo một nhịp nghỉ khác nhau.

Đến bữa tối, các món được mang lên lần lượt, vừa đủ để kéo dài buổi tối thêm một chút. Xúc xích Đức và khoai tây mang cảm giác quen thuộc, dễ ăn nhưng không quá nhiều bất ngờ. Mực xào nước mắm đậm vị hơn, hợp với những ai thích cảm giác món ăn rõ nét.

Điều đáng nhớ nhất lại là đĩa trái cây ăn cùng phô mai burrata, vị chua nhẹ của dâu, độ ngọt vừa phải của nho và cảm giác mọng nước của việt quất làm tổng thể trở nên cân bằng hơn mong đợi. Kết thúc bằng ly nước mát, bữa ăn không quá xuất sắc nhưng đủ khiến buổi tối trôi chậm lại.

Quay về phòng khi thành phố ngoài kia vẫn còn sáng đèn.

Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hòa chạy đều và nhịp thở của chính mình. Không còn cảm giác phải tranh thủ làm thêm việc gì trước khi ngủ. Đặt lưng xuống giường, mở điện thoại thêm vài phút rồi tắt đi. Giấc ngủ đến nhanh hơn bình thường.

Sáng hôm sau bắt đầu nhẹ nhàng hơn những buổi sáng đi làm quen thuộc. Ánh sáng len qua rèm cửa, không có tiếng chuông báo thức hay lịch họp nào chờ phía trước. Một ly cà phê nóng đủ để đầu óc tỉnh táo dần.

Bạn có thể quyết định dành khoảng nửa tiếng cho vận động. Không phải để tập luyện nghiêm túc, mà như một cách đánh thức cơ thể. Chạy bộ vài phút, nâng tạ ở mức vừa sức rồi dừng lại khi bắt đầu thấy người nóng lên. Không gian phòng gym không lớn, thiên về tiện ích hơn là nơi dành cho những người tập chuyên sâu, nhưng với một buổi sáng nghỉ ngơi như vậy thì cũng vừa đủ.

Đến giờ ăn sáng, khu vực buffet đông hơn. Mọi người chậm rãi chọn món, trò chuyện nhỏ hoặc ngồi một mình bên cửa sổ. Thực đơn có cả món Việt lẫn món kiểu Âu, không quá nhiều lựa chọn nhưng đủ để mỗi người tìm được thứ mình muốn. Dù đông khách, không khí vẫn khá nhẹ, không có cảm giác vội vàng thường thấy ở những buổi sáng trong tuần.

Trước khi trả phòng, bạn có thể ngồi thêm vài phút ngoài ban công. Không làm việc, cũng không chụp ảnh. Chỉ nhìn xuống dòng người bên dưới, hít một hơi dài rồi nhận ra mình đã lâu không thật sự quan sát thành phố theo cách này.

Kết thúc một ngày một đêm, điều còn lại không phải cảm giác vừa đi du lịch về. Mọi thứ bên ngoài vẫn như cũ. Chỉ là đầu óc nhẹ hơn một chút, cơ thể đỡ căng hơn một chút.

Có lẽ đó cũng là điều staycation mang lại không phải sự mới mẻ hay những trải nghiệm để kể thật nhiều, mà là một khoảng nghỉ vừa đủ ngay giữa nơi mình đang sống. Ngủ đủ, vận động nhẹ, ăn chậm và dành thời gian ở cùng chính mình.

Dù vậy, kiểu nghỉ này có lẽ hợp hơn với những người thích sự yên tĩnh và không đặt nặng lịch trình. Bởi phần lớn trải nghiệm không đến từ việc làm thêm điều gì, mà đến từ việc cho phép bản thân làm ít đi.