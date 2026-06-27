6 thuyền buồm đỏ ba vách chính thức đón khách trên vịnh Hạ Long

Sau nhiều lần tạm dừng hoạt động, tour trải nghiệm trên những chiếc thuyền buồm đỏ ba vách sẽ chính thức đón khách từ ngày 29/6.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện đơn vị quản lý thuyền buồm đỏ ba vách trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết từ 29/6, sản phẩm du lịch mới sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Trong giai đoạn đầu, 6 thuyền buồm ba vách được đưa vào khai thác, mỗi thuyền chở tối đa 12 khách. Các chuyến khởi hành từ 8h hàng ngày, trung bình khoảng một giờ có 1 chuyến.

Lộ trình bắt đầu từ bến vận tải của đơn vị vận hành tại khu vực chợ Hạ Long 1 (phường Hồng Gai), đi qua khu vực bãi tắm Cột 5, gần cung Cá Heo (phường Hạ Long) trước khi quay trở lại điểm xuất phát. Tổng chiều dài hành trình khoảng 12 km, đưa du khách ngắm vịnh từ góc nhìn của những chiếc thuyền buồm truyền thống.

Theo đơn vị vận hành, nếu lượng khách khả quan, số lượng thuyền sẽ tiếp tục được mở rộng lên 10-12 chiếc để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm.

Thuyền buồm ba vách chạy ven vịnh Hạ Long đầu tháng 2. Ảnh: Nam Hoàng/Quảng Ninh Trending.

Trước đó, sản phẩm này dự kiến đưa vào khai thác từ 25/4. Tuy nhiên, kế hoạch phải lùi lại để hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, quy trình vận hành và các điều kiện cần thiết trước khi chính thức đón khách.

Thuyền buồm ba vách là phương tiện truyền thống gắn liền với đời sống ngư dân Quảng Ninh, nổi bật với khả năng vận hành bằng sức gió, kể cả khi đi ngược chiều gió. Đây từng là phương tiện mưu sinh quen thuộc của ngư dân trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, nhưng dần mai một theo thời gian.

Những chiếc thuyền đưa vào khai thác lần này thuộc dự án đóng mới 10 thuyền buồm ba vách nhằm khôi phục một di sản hàng hải truyền thống, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng cho Hạ Long.

Tham gia dự án có Nghệ nhân Nhân dân Lê Đức Chắn, truyền nhân đời thứ 17 của nghề đóng tàu, thuyền ba vách truyền thống ở Quảng Ninh. Theo chia sẻ từ nghệ nhân, ông trực tiếp tham gia nhiều công đoạn quan trọng như tư vấn kỹ thuật, giám sát quá trình đóng thuyền và hoàn thiện các chi tiết để bảo đảm những chiếc thuyền giữ được đúng kết cấu, kỹ thuật truyền thống. Hiện nay, con cháu trong gia đình ông vẫn tiếp nối nghề đóng tàu gỗ, góp phần gìn giữ nghề thủ công lâu đời của địa phương.

Du khách chụp ảnh "sống ảo" với thuyền buồm đỏ. Ảnh: Phương Dung.

Đơn vị khai thác kỳ vọng những cánh buồm đỏ sẽ không chỉ mang đến một hành trình ngắm vịnh mới lạ mà còn góp phần kể câu chuyện về văn hóa biển của Quảng Ninh. Sản phẩm được kỳ vọng sẽ đa dạng hóa dịch vụ trên vịnh Hạ Long, tạo thêm lựa chọn cho du khách và kéo dài thời gian lưu trú.

Trước khi chính thức vận hành, hình ảnh những chiếc thuyền buồm đỏ ba vách đã nhiều lần thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Từ trước Tết Bính Ngọ, khi những con thuyền bắt đầu chạy thử ven bờ, cánh buồm đỏ nổi bật trên nền núi đá vôi và mặt nước xanh của vịnh Hạ Long nhanh chóng trở thành điểm check-in mới. Mỗi lần xuất hiện, đoàn thuyền đều thu hút đông người dân và du khách đứng dọc bờ vịnh chụp ảnh, ghi hình.

Việc chính thức đưa đội thuyền vào khai thác được kỳ vọng sẽ biến hình ảnh từng "gây sốt" trên mạng xã hội thành một trải nghiệm thực tế, giúp du khách có cơ hội khám phá vịnh Hạ Long theo một cách gần gũi với lịch sử và văn hóa bản địa hơn.