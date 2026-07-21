Việt Nam xếp thứ 2 về lượng khách Hàn Quốc du lịch

Lượng khách Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài phục hồi sau 4 tháng giảm liên tiếp. Việt Nam tiếp tục là điểm đến được lựa chọn nhiều thứ hai, chỉ sau Nhật Bản.

Hai du khách Hàn Quốc chụp ảnh tại nhà thờ Tân Định, TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo số liệu Tổ chức Du lịch Hàn Quốc công bố ngày 19/7, có 2,34 triệu lượt người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài trong tháng 5, tăng 2,4% so với tháng trước. Đây là tháng đầu tiên lượng khách phục hồi sau 4 tháng liên tiếp giảm.

Nhật Bản tiếp tục là điểm đến được yêu thích nhất với khoảng 951.000 lượt khách, chiếm 40,6% tổng lượng khách xuất ngoại trong tháng 5. Việt Nam đứng thứ hai với 278.000 lượt, cao hơn Mỹ (100.000), Đài Loan (Trung Quốc) (79.000), Thái Lan (64.000), Philippines (61.000) và Hong Kong (Trung Quốc) (59.000).

So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách Hàn Quốc đến hầu hết điểm đến phổ biến đều giảm. Thái Lan ghi nhận mức giảm mạnh nhất với 29,9%, tiếp đến là Philippines (28,3%), Mỹ (23,1%), Hong Kong (20,1%), Đài Loan (13,2%) và Việt Nam (12,8%). Riêng Nhật Bản là điểm đến lớn duy nhất vẫn duy trì tăng trưởng.

Xét theo độ tuổi, nhóm du khách 30-39 tuổi chiếm tỷ trọng lớn nhất với 21,8% tổng lượng khách đi nước ngoài, tiếp đến là nhóm 40-49 tuổi (18,7%), 50-59 tuổi (16,7%) và từ 60 tuổi trở lên (16%).

Chi tiêu du lịch của người Hàn Quốc cũng tăng nhẹ. Bình quân mỗi người chi khoảng 1.007 USD trong tháng 5, cao hơn mức 982 USD của tháng trước, đưa tổng chi tiêu cho các chuyến du lịch nước ngoài lên khoảng 2,36 tỷ USD .

Khách Hàn Quốc thăm thú Đà Nẵng, TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm, Linh Huỳnh.

Theo giới phân tích Hàn Quốc, dù chi phí đi lại và biến động tỷ giá gây áp lực, nhu cầu du lịch quốc tế của người dân nước này vẫn duy trì ở mức cao.

Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc cũng luôn nằm trong nhóm thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam. Số liệu từ Cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm, Trung Quốc tiếp tục là nguồn khách lớn nhất của Việt Nam với 2,7 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc với 2,16 triệu lượt. Hai thị trường này chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, sức hút nổi bật của Việt Nam đối với du khách Hàn Quốc đến từ nhiều lợi thế mang tính dài hạn.

Trước hết là vị trí địa lý gần và kết nối hàng không thuận lợi. Thời gian bay ngắn cùng mạng lưới đường bay thẳng dày đặc kết nối Seoul, Busan với Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc giúp Việt Nam phù hợp với xu hướng du lịch ngắn ngày và nghỉ dưỡng linh hoạt.

Hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch, ẩm thực và mua sắm cũng liên tục được mở rộng và nâng cấp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm khách như gia đình, giới trẻ, người cao tuổi và khách công vụ.

Việt Nam phát triển nhiều sản phẩm phù hợp thị hiếu thị trường Hàn Quốc như nghỉ dưỡng biển, golf, chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE (kết hợp hội nghị, hội thảo) và mô hình kết hợp công tác - nghỉ dưỡng (bleisure).

Các điểm đến như Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc hiện là lựa chọn quen thuộc của du khách Hàn Quốc, dần hình thành điểm đến "mặc định" trong tâm trí du khách Hàn Quốc, với sức lan tỏa mạnh trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội.