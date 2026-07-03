Hàn Quốc muốn đưa khách Việt đến nông thôn

Trong nỗ lực đưa du khách quốc tế rời khỏi những con phố đông đúc của Seoul, Hàn Quốc muốn xây dựng tuyến du lịch mới, hướng khách Việt Nam đến các vùng nông thôn.

Không gian xanh bên trong Vườn thực vật quốc gia Baekdudaegan thuộc huyện Bonghwa, tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc). Ảnh: Maeil Business Newspaper.

Việt Nam, một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của Hàn Quốc, đang trở thành mục tiêu của chiến lược phát triển du lịch mới, theo Korea Times.

Ngày 26/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố sáng kiến xây dựng các tuyến du lịch lịch sử tại huyện Bonghwa, tỉnh Bắc Gyeongsang, với kỳ vọng đưa du khách Việt đến nhiều địa phương hơn.

Dù không phải điểm đến quen thuộc với khách quốc tế, Bonghwa lại mang ý nghĩa đặc biệt trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Nơi đây được cho là nơi an nghỉ cuối cùng của Hoàng tử Lý Long Tường, hậu duệ triều Lý.

Sau hội nghị thượng đỉnh Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra vào tháng 4, trong đó phía Việt Nam nhấn mạnh Bonghwa là biểu tượng cho lịch sử chung giữa hai quốc gia, Seoul bắt đầu hiện thực hóa câu chuyện này thành một sản phẩm du lịch.

Toàn cảnh Vườn thực vật quốc gia Baekdudaegan ở huyện Bonghwa, tỉnh Bắc Gyeongsang. Ảnh: Korea Times.

Theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ xây dựng tuyến du lịch kết nối K-Vietnam Valley (làng Việt Nam tại huyện Bonghwa) với các điểm đến nổi tiếng gần đó như chùa gỗ cổ Buseoksa và làng truyền thống Hahoe ở Andong. Thông qua hành trình này, nước này kỳ vọng thu hút thêm du khách Việt đến khám phá những địa phương ngoài Seoul.

Để quảng bá tuyến du lịch mới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc sẽ tổ chức một chuyến famtrip dành cho các công ty lữ hành lớn của Việt Nam, đại diện Vietnam Airlines và ê-kíp Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Tham gia đoàn còn có ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc và là hậu duệ đời thứ 26 của Hoàng tử Lý Long Tường.

"Dự án này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc mở rộng du lịch Hàn Quốc đến các khu vực nông thôn quy mô nhỏ. Bằng cách khai thác những câu chuyện lịch sử địa phương có sức hấp dẫn với du khách quốc tế, chúng tôi hy vọng sẽ phân bổ lại dòng khách và mang đến sức sống mới cho kinh tế địa phương", đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết.

Khách Việt bên bờ sông Hàn tại Seoul, Hàn Quốc, năm 2024. Ảnh: Hà Hiển.

Trước đó, cuối tháng 4, theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, hơn 80% du khách quốc tế không rời khỏi vùng thủ đô Seoul trong suốt chuyến đi. Trong khi nước này đặt mục tiêu đón 23 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 và 30 triệu lượt vào năm 2029, mô hình phát triển phụ thuộc vào Seoul được cho là không còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Không chỉ đối mặt tình trạng quá tải tại thủ đô, nhiều địa phương của Hàn Quốc còn chịu áp lực già hóa và suy giảm dân số. Vì vậy, giới chức kỳ vọng những sản phẩm du lịch gắn với lịch sử, văn hóa và các câu chuyện bản địa sẽ khuyến khích du khách khám phá nhiều vùng nông thôn hơn, qua đó góp phần tạo thêm nguồn thu và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Vì vậy, Hàn Quốc quyết định đẩy mạnh chiến lược đưa khách quốc tế đến nhiều địa phương thay vì chỉ tập trung ở khu vực thủ đô Seoul như nhiều năm qua. Để thực hiện mục tiêu này, cơ quan này đã tổ chức các cuộc tham vấn với chính quyền địa phương và xây dựng kế hoạch phát triển du lịch theo 8 cụm, gồm 5 trung tâm lớn và 3 khu tự trị đặc biệt.