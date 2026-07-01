Hàn Quốc miễn phí xin visa thêm 6 tháng cho khách Việt đi theo đoàn

Khách du lịch Việt Nam đi theo đoàn sẽ tiếp tục được miễn lệ phí xin visa Hàn Quốc đến hết ngày 31/12, trong bối cảnh nước này kéo dài chính sách nhằm thúc đẩy phục hồi du lịch.

Khách Việt khám phá Hàn Quốc vào mùa hè 2024. Ảnh: Hà Hiển.

Ngày 1/7, Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo gia hạn chính sách miễn lệ phí xin visa đối với khách du lịch theo đoàn đến từ Việt Nam và 5 quốc gia khác đến hết ngày 31/12 nhằm hỗ trợ phục hồi ngành du lịch quốc tế. Ngoài Việt Nam, chính sách áp dụng với khách du lịch theo đoàn từ Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Philippines, theo Korea Herald.

Trước đó, chương trình miễn lệ phí xin visa trị giá 15 USD (khoảng 23.000 won) dự kiến kết thúc vào cuối tháng 6. Bộ Tư pháp cho biết quyết định gia hạn được đưa ra nhằm tiếp tục thúc đẩy sự phục hồi của thị trường khách du lịch theo đoàn. Theo cơ quan này, nhu cầu xin visa du lịch theo đoàn đang tăng, đặc biệt từ Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

Số liệu của Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho thấy trong năm 2025 có hơn 790.000 lượt khách nhập cảnh theo diện visa du lịch theo đoàn, tăng 39% so với một năm trước. Trong đó, lượng khách theo đoàn từ Trung Quốc tăng 48%, còn khách từ Việt Nam tăng 5% so với năm 2024.

Ấn Độ là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất khi số khách theo đoàn tăng hơn gấp đôi, từ 573 người năm 2024 lên 1.120 người vào năm 2025.

Hai du khách Hàn Quốc chụp ảnh tại nhà thờ Tân Định, TP.HCM, năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bộ Tư pháp cũng cho biết tỷ lệ khách theo đoàn tự ý rời khỏi chương trình du lịch và trở thành người cư trú bất hợp pháp giảm xuống còn 0,07% trong năm 2025, thấp hơn một nửa so với mức 0,19% của năm trước. Theo cơ quan này, điều đó cho thấy chương trình đang được vận hành ổn định.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc nhận định chính sách miễn lệ phí visa, cùng với sự cải thiện trong quan hệ ngoại giao và sức lan tỏa của văn hóa Hàn Quốc, có thể đã góp phần thu hút thêm khách du lịch theo đoàn đến nước này.

Cơ quan này kỳ vọng việc gia hạn chính sách sẽ giúp giảm chi phí cho du khách quốc tế đi theo đoàn, góp phần thúc đẩy sự phục hồi của ngành du lịch và kinh tế địa phương.

5 tháng đầu năm, Việt Nam đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, ngành du lịch đã hoàn thành khoảng 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn thứ 2, đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.