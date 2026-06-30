Du khách quốc tế 'vét sạch' bằng mọi giá sữa chuối Hàn Quốc

Từ cửa hàng tiện lợi, siêu thị đến các cửa hàng quần áo và mỹ phẩm ở khu du lịch Hàn Quốc, sữa chuối được bày bán khắp nơi để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách quốc tế.

Bảng quảng cáo sữa chuối tại một siêu thị ở Myeongdong, Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/6. Ảnh: Yonhap.

"Thấy trên mạng xã hội rất nhiều, không ngờ ở đây cũng bán. Tuyệt quá!", một du khách nước ngoài thốt lên khi nhìn thấy sữa chuối được bày bán trong một cửa hàng quần áo ở khu Myeongdong, Seoul, Hàn Quốc hôm 24/6. Vị khách lập tức cầm chai sữa chuối, liên tục chụp ảnh cùng bạn bè như thể vừa gặp lại một "người quen" ở nơi không ngờ tới.

Theo một nhân viên cửa hàng, sữa chuối đang rất được khách quốc tế yêu thích nên cửa hàng đã lắp thêm tủ lạnh để bán mặt hàng này. Có thời điểm khoảng 90% khách trong cửa hàng là người nước ngoài, theo Yonhap.

Sữa chuối khắp mọi nơi

Trước đó, một bài đăng trên Threads với nội dung: "Biết sữa chuối rất nổi tiếng với khách du lịch rồi, nhưng không ngờ một cửa hàng quần áo ở Myeongdong cũng bày bán" đã thu hút hơn 560.000 lượt xem. Bên dưới bài đăng, nhiều người cho biết gần đây thường xuyên bắt gặp du khách mua sữa chuối rồi pha cùng cà phê.

Tháng trước, một video ghi cảnh khách nước ngoài liên tục lấy sữa chuối từ quầy và các thùng hàng trong cửa hàng tiện lợi cũng trở thành chủ đề được bàn tán.

Tương tự cơn sốt socola Dubai khiến nhiều cửa hàng thuộc các lĩnh vực khác nhau cũng nhập hàng để bán, sữa chuối hiện được nhiều doanh nghiệp tại Hàn Quốc kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách quốc tế.

Du khách quốc tế "vét sạch" sữa chuối tại các cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc. Ảnh: @zero_view0630.

Không chỉ xuất hiện ở các điểm bán lẻ, sữa chuối còn trở thành đồ uống chào mừng được nhiều chủ nhà Airbnb lựa chọn. Một chủ nhà cho thuê tại Myeongdong cho biết từ đầu năm đã chuẩn bị sữa chuối thay cho nước lọc và nước trái cây để đón khách quốc tế.

"Thấy rất nhiều video trên mạng xã hội ghi cảnh du khách uống sữa chuối trong các cửa hàng tiện lợi ở Hàn Quốc nên tôi muốn tặng họ một trải nghiệm mang đậm nét văn hóa Hàn Quốc", người này nói.

Nhiều du khách tại Myeongdong biết đến sữa chuối thông qua mạng xã hội hoặc phim truyền hình Hàn Quốc. Gần đây, chuyến thăm Hàn Quốc của CEO Nvidia Jensen Huang cũng góp phần làm tăng sự chú ý đối với sữa chuối khi ông phát những chai sữa cho người dân và sinh viên đến chào đón mình, sau hành động tương tự trong chuyến công tác hồi tháng 10 năm ngoái.

Một nữ du khách Trung Quốc, 24 tuổi, đến cửa hàng để mua phụ kiện nhưng ngay khi nhìn thấy hộp sữa chuối màu vàng quen thuộc trên nền tảng Xiaohongshu đã lập tức cho vào giỏ hàng. "Tôi uống thử và thấy thực sự rất ngon", cô nói.

Irina Damov, 32 tuổi, đến từ Romania, cho biết quyết định thử món Americano đá pha với sữa chuối sau khi thấy nhiều du khách khác giới thiệu. "Sữa chuối có thể mua ở khắp nơi, giá rẻ và liên tục xuất hiện trong các video du lịch nên ngày càng được khách quốc tế yêu thích", cô nói.

CEO Nvidia Jensen Huang phát sữa chuối và đồ ăn nhẹ cho công chúng tập trung bên ngoài nhà hàng thịt ba chỉ nướng ở quận Hongdae, Seoul, Hàn Quốc ngày 5/6. Ảnh: The Korea Herald.

Sữa chuối vừa bày lên đã hết

Sức hút của sữa chuối cũng thể hiện rõ tại các điểm mua sắm ở Myeongdong. Tại một chuỗi cửa hàng mỹ phẩm lớn, giữa dòng khách đông kín, nhiều người sau khi chọn mỹ phẩm tiếp tục lấy thêm vài chai sữa chuối từ tủ lạnh trước khi thanh toán.

Trong khi đó, tại nhiều siêu thị và cửa hàng tiện lợi ở Myeongdong, hàng chục đến hàng trăm hộp sữa chuối được đặt ở những vị trí nổi bật nhất. Nhân viên liên tục phải bổ sung hàng vì sản phẩm bán hết rất nhanh. Theo một nhân viên cửa hàng tiện lợi họ Choi, sữa chuối, cơm nắm tam giác và sandwich là những mặt hàng "vừa bày lên đã hết".

"Khoảng 80-90% khách là người nước ngoài. Nhiều người sau khi thanh toán còn chụp ảnh hoặc quay video để đăng mạng xã hội", người này nói.

Sữa chuối được bày bán bên trong cửa hàng mỹ phẩm Olive Young ở Myeong-dong, Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/6. Ảnh: Yonhap.

Herbie, 27 tuổi, đến từ Hong Kong (Trung Quốc), cho rằng sức hút của sữa chuối Hàn Quốc không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở thiết kế chai. "Tôi nghĩ đa số mọi người thích sữa chuối Hàn Quốc vì thiết kế chai rất dễ thương. Ở Hong Kong cũng có bán sữa chuối nhưng chủ yếu đóng hộp giấy, hiếm khi có kiểu dáng như thế này", anh nói.

Grace, 34 tuổi, đến từ Australia, tự mua nguyên liệu tại cửa hàng tiện lợi rồi pha đồ uống giúp trải nghiệm trở nên thú vị hơn. "Chai sữa chuối đáng yêu cũng biến trải nghiệm ấy trở nên đặc biệt", cô nói.

Theo nhà phê bình văn hóa Kim Heon-sik, chuối là hương vị quen thuộc với người nước ngoài nên dễ tiếp cận, trong khi sữa chuối lại là thức uống mang tính biểu tượng trong đời sống của người Hàn suốt nhiều thập kỷ.

"Điều này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của du khách quốc tế muốn trải nghiệm lối sống thực sự của người Hàn như một người bản địa", ông nhận định.

Ông cho rằng nếu trước đây đồ ăn Hàn Quốc chủ yếu được biết đến qua các món ăn chính như kim chi hay thịt nướng, thì hiện nay du khách trẻ lại hứng thú hơn với các món ăn nhẹ, đồ tráng miệng và thức ăn đường phố. Đây là những trải nghiệm đời thường giúp họ cảm nhận văn hóa Hàn Quốc gần gũi hơn.

Sữa chuối được quảng cáo trong một cửa hàng tổng hợp lớn ở Myeongdong, Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/6. Ảnh: Yonhap.