Vì sao bật đèn phòng tắm khách sạn suốt đêm?

Bật đèn phòng tắm khách sạn suốt đêm là mẹo được nhiều du khách và nhân viên khách sạn lâu năm chia sẻ. Thói quen này giúp tăng độ an toàn, giảm lo lắng và thuận tiện di chuyển.

Nhân viên khách sạn chuẩn bị khăn mới trong phòng tắm. Ảnh: Andrea Piacquadio/Pexels.

Khi nhận phòng khách sạn, nhiều người thường kéo rèm và tắt toàn bộ đèn để có giấc ngủ ngon. Tuy nhiên, không ít du khách giàu kinh nghiệm, nhân viên lễ tân lâu năm và một số chuyên gia an toàn lại khuyên nên bật đèn phòng tắm suốt đêm. Theo họ, đây là một thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích, giúp di chuyển thuận tiện hơn trong đêm, hỗ trợ xử lý các tình huống khẩn cấp.

Phòng khách sạn thường được trang bị rèm cản sáng khiến không gian gần như tối hoàn toàn vào ban đêm. Nếu thức giấc để đi vệ sinh, nhiều người dễ mất phương hướng trong căn phòng lạ. Việc bật đèn phòng tắm và khép hờ cửa giúp ánh sáng hắt nhẹ ra ngoài, đủ để nhìn thấy lối đi mà không làm sáng cả căn phòng.

Nhờ đó, du khách có thể tránh va vào đồ nội thất, vali hoặc cạnh giường, giảm nguy cơ vấp ngã, đồng thời dễ dàng trở lại giường ngủ mà không cần bật đèn chính hay làm phiền người ngủ cùng phòng.

Theo nhiều du khách, đây cũng là cách giúp họ phản ứng nhanh hơn khi xảy ra các tình huống khẩn cấp như động đất, báo cháy, mất điện hoặc có người lạ đột nhập vào phòng.

Trong không gian xa lạ, ánh sáng từ phòng tắm giúp nhanh chóng xác định lối đi, thay vì phải mò tìm công tắc hoặc điện thoại trong bóng tối. Nếu khách sạn mất điện, đèn phòng tắm đột ngột tắt cũng giúp du khách sớm nhận ra sự cố để chuẩn bị đèn pin hoặc liên hệ lễ tân khi cần.

Du khách thư giãn trong phòng tắm khách sạn. Ảnh: Vlada Karpovich/Pexels.

Một số người còn xem đây là mẹo tăng cảm giác an toàn. Nhiều du khách kết hợp mẹo này với cài chốt cửa, khóa an toàn và treo biển "không làm phiền" để tăng sự yên tâm.

Bên cạnh đó, ánh sáng dịu từ phòng tắm cũng giúp giảm cảm giác bất an khi ngủ ở nơi xa lạ. Khi thức giấc giữa đêm, du khách dễ xác định vị trí của mình hơn, hạn chế cảm giác hoang mang trong không gian không quen thuộc. Mẹo này được cho là đặc biệt hữu ích với trẻ em, khách đi du lịch một mình hoặc những người đang thích nghi với múi giờ mới.

So với việc bật đèn ngủ hoặc để tivi sáng, ánh sáng hắt ra từ phòng tắm được đánh giá ít gây chói hơn nếu khép cửa gần kín, vừa giữ được không gian nghỉ ngơi tối và yên tĩnh, vừa đủ ánh sáng để quan sát và di chuyển.

Tuy nhiên, các chuyên gia về giấc ngủ cũng lưu ý không nên để ánh sáng quá mạnh chiếu trực tiếp vào khu vực ngủ vì có thể ảnh hưởng đến chất lượng nghỉ ngơi. Nếu áp dụng mẹo này, du khách nên khép hờ cửa phòng tắm để ánh sáng chỉ hắt nhẹ ra ngoài, vừa đủ hỗ trợ việc di chuyển mà không gây khó ngủ.

Du khách nghỉ ngơi trong phòng khách sạn. Ảnh: Andrea Piacquadio/Pexels.