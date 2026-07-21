Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Kinh nghiệm du lịch

Vì sao bật đèn phòng tắm khách sạn suốt đêm?

  • Thứ ba, 21/7/2026 20:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bật đèn phòng tắm khách sạn suốt đêm là mẹo được nhiều du khách và nhân viên khách sạn lâu năm chia sẻ. Thói quen này giúp tăng độ an toàn, giảm lo lắng và thuận tiện di chuyển.

Nhân viên khách sạn chuẩn bị khăn mới trong phòng tắm. Ảnh: Andrea Piacquadio/Pexels.

Khi nhận phòng khách sạn, nhiều người thường kéo rèm và tắt toàn bộ đèn để có giấc ngủ ngon. Tuy nhiên, không ít du khách giàu kinh nghiệm, nhân viên lễ tân lâu năm và một số chuyên gia an toàn lại khuyên nên bật đèn phòng tắm suốt đêm. Theo họ, đây là một thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích, giúp di chuyển thuận tiện hơn trong đêm, hỗ trợ xử lý các tình huống khẩn cấp.

Phòng khách sạn thường được trang bị rèm cản sáng khiến không gian gần như tối hoàn toàn vào ban đêm. Nếu thức giấc để đi vệ sinh, nhiều người dễ mất phương hướng trong căn phòng lạ. Việc bật đèn phòng tắm và khép hờ cửa giúp ánh sáng hắt nhẹ ra ngoài, đủ để nhìn thấy lối đi mà không làm sáng cả căn phòng.

Nhờ đó, du khách có thể tránh va vào đồ nội thất, vali hoặc cạnh giường, giảm nguy cơ vấp ngã, đồng thời dễ dàng trở lại giường ngủ mà không cần bật đèn chính hay làm phiền người ngủ cùng phòng.

Theo nhiều du khách, đây cũng là cách giúp họ phản ứng nhanh hơn khi xảy ra các tình huống khẩn cấp như động đất, báo cháy, mất điện hoặc có người lạ đột nhập vào phòng.

Trong không gian xa lạ, ánh sáng từ phòng tắm giúp nhanh chóng xác định lối đi, thay vì phải mò tìm công tắc hoặc điện thoại trong bóng tối. Nếu khách sạn mất điện, đèn phòng tắm đột ngột tắt cũng giúp du khách sớm nhận ra sự cố để chuẩn bị đèn pin hoặc liên hệ lễ tân khi cần.

phòng tắm, khách sạn ảnh 1

Du khách thư giãn trong phòng tắm khách sạn. Ảnh: Vlada Karpovich/Pexels.

Một số người còn xem đây là mẹo tăng cảm giác an toàn. Nhiều du khách kết hợp mẹo này với cài chốt cửa, khóa an toàn và treo biển "không làm phiền" để tăng sự yên tâm.

Bên cạnh đó, ánh sáng dịu từ phòng tắm cũng giúp giảm cảm giác bất an khi ngủ ở nơi xa lạ. Khi thức giấc giữa đêm, du khách dễ xác định vị trí của mình hơn, hạn chế cảm giác hoang mang trong không gian không quen thuộc. Mẹo này được cho là đặc biệt hữu ích với trẻ em, khách đi du lịch một mình hoặc những người đang thích nghi với múi giờ mới.

So với việc bật đèn ngủ hoặc để tivi sáng, ánh sáng hắt ra từ phòng tắm được đánh giá ít gây chói hơn nếu khép cửa gần kín, vừa giữ được không gian nghỉ ngơi tối và yên tĩnh, vừa đủ ánh sáng để quan sát và di chuyển.

Tuy nhiên, các chuyên gia về giấc ngủ cũng lưu ý không nên để ánh sáng quá mạnh chiếu trực tiếp vào khu vực ngủ vì có thể ảnh hưởng đến chất lượng nghỉ ngơi. Nếu áp dụng mẹo này, du khách nên khép hờ cửa phòng tắm để ánh sáng chỉ hắt nhẹ ra ngoài, vừa đủ hỗ trợ việc di chuyển mà không gây khó ngủ.

phòng tắm, khách sạn ảnh 2

Du khách nghỉ ngơi trong phòng khách sạn. Ảnh: Andrea Piacquadio/Pexels.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Sự thật khách sạn không còn dọn phòng mỗi ngày

Dịch vụ dọn phòng hàng ngày, một trong những tiện ích đặc trưng của khách sạn, đang dần biến mất tại nhiều cơ sở lưu trú sau đại dịch Covid-19.

11:44 16/7/2026

Sự thật về nếp gấp hình tam giác trên giấy vệ sinh khách sạn

Nếp gấp hình tam giác ở đầu cuộn giấy vệ sinh không đơn thuần để trang trí. Theo các chuyên gia, đây là cách khách sạn ngầm thông báo phòng tắm đã được dọn dẹp.

19:19 15/7/2026

Sự thật về tấm vải vắt cuối giường khách sạn

Nhiều du khách cho rằng tấm vải đặt ngang cuối giường khách sạn chỉ có tác dụng trang trí. Thực tế, "bed runner" còn giúp giữ vệ sinh chăn ga và tạo thuận tiện cho du khách.

19:45 14/7/2026

Đan Châu

phòng tắm khách sạn phòng tắm khách sạn bật đèn phòng tắm ánh sáng vàng phòng tắm khách sạn bật đèn suốt đêm nhân viên khách sạn du khách kinh nghiệm tình huống khẩn cấp không gian xa lạ sự cố cảm giác an toàn

    Đọc tiếp

    Hà Nội thời vắng khách Tây và nay qua cùng góc ảnh

    Hà Nội thời vắng khách Tây và nay qua cùng góc ảnh

    13:44 18/7/2026 13:44 18/7/2026

    0

    Đầu thập niên 1990, sự xuất hiện của một du khách phương Tây còn là điều lạ lẫm. Sau 35 năm, Hà Nội thay đổi mạnh mẽ, trở thành điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý