Sự thật khách sạn không còn dọn phòng mỗi ngày

Dịch vụ dọn phòng hàng ngày, một trong những tiện ích đặc trưng của khách sạn, đang dần biến mất tại nhiều cơ sở lưu trú sau đại dịch Covid-19.

Nhân viên buồng phòng khách sạn sắp xếp khăn tắm cho khách hàng.

Thay vì trở về khách sạn với chiếc giường được dọn phẳng phiu, khăn tắm mới hay thùng rác đã được đổ, nhiều du khách nay phải chủ động yêu cầu nhân viên buồng phòng nếu muốn được vệ sinh trong thời gian lưu trú. Xu hướng cắt giảm dịch vụ dọn phòng bắt đầu từ giai đoạn Covid-19 nhằm hạn chế tiếp xúc giữa nhân viên và khách. Đến nay, nhiều khách sạn vẫn chưa khôi phục việc dọn phòng hàng ngày.

Jason Reader, Phó chủ tịch phụ trách vận hành của Remington Hospitality, đơn vị quản lý 26 thương hiệu khách sạn tại hơn 30 bang của Mỹ, cho biết các khu nghỉ dưỡng và khách sạn hạng sang gần như đã khôi phục hoàn toàn dịch vụ dọn phòng như trước đại dịch. Tuy nhiên, tại các khách sạn tầm trung hoặc khách sạn độc lập, quy trình dọn phòng không còn đồng nhất.

"Nếu lưu trú tại khu nghỉ dưỡng hoặc khách sạn cao cấp, hầu như không có gì thay đổi. Phòng vẫn được dọn hàng ngày mà khách không cần yêu cầu", ông nói.

Theo Reader, tại các khách sạn thuộc các thương hiệu lớn như Marriott, Hilton hay Hyatt, khách lưu trú nhiều đêm vẫn được dọn phòng nhưng mức độ vệ sinh thường đơn giản hơn trước đại dịch.

Thông thường, vào ngày thứ 2 hoặc thứ 3, nhân viên chỉ thực hiện các công việc như đổ rác, hút bụi và trải lại giường thay vì vệ sinh toàn diện như khi khách trả phòng. Đối với các khách sạn độc lập, chính sách dọn phòng hoàn toàn phụ thuộc vào từng cơ sở.

Nhân viên buồng phòng dọn dẹp giường khách sạn.

Gary Leff, cây viết của blog du lịch View From the Wing, người dành khoảng 100 đêm mỗi năm tại các khách sạn, cho rằng nhìn chung du khách không nên kỳ vọng dịch vụ dọn phòng hàng ngày phổ biến như trước Covid-19.

Trên thực tế, mỗi chuỗi khách sạn lại áp dụng một quy định riêng. Tần suất dọn phòng phụ thuộc vào từng phân khúc khách sạn và khách có thể lựa chọn dịch vụ phù hợp ngay trong quá trình đặt phòng.

Tracy Ripa, Phó chủ tịch phụ trách vận hành nhượng quyền của Wyndham Hotels & Resorts, cho biết tiêu chuẩn của tập đoàn là dọn phòng 3 ngày một lần đối với khách lưu trú dài ngày. Tuy nhiên, khách hoàn toàn có thể yêu cầu dọn phòng với tần suất nhiều hơn nếu có nhu cầu.

Theo các chuyên gia, việc cắt giảm dịch vụ dọn phòng không chỉ xuất phát từ các biện pháp phòng dịch mà còn liên quan đến chi phí vận hành. Ngành khách sạn vẫn thiếu lao động sau đại dịch, trong khi lạm phát và đứt gãy chuỗi cung ứng khiến chi phí hoạt động tăng mạnh.

Khi khách sạn mặc định không dọn phòng nếu khách không đề nghị, số lượng yêu cầu sẽ giảm đáng kể, qua đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhân công.

Du khách nghỉ ngơi trong phòng khách sạn.

Gary Leff nhận định dịch vụ dọn phòng đang dần quay trở lại, dù chưa khôi phục hoàn toàn như trước đại dịch. Số lượng khách sạn cung cấp dịch vụ này hiện đã nhiều hơn so với một năm trước, dù các doanh nghiệp vẫn cố gắng duy trì những biện pháp tiết giảm chi phí được áp dụng từ thời Covid-19.

Các chuyên gia khuyến nghị nếu muốn được dọn phòng hàng ngày, du khách nên tìm hiểu chính sách của khách sạn ngay khi đặt phòng hoặc làm thủ tục nhận phòng. Khách có thể đề nghị nhân viên lễ tân bổ sung dịch vụ dọn phòng mỗi ngày hoặc ngược lại, thông báo nếu không muốn nhân viên vào phòng trong suốt thời gian lưu trú.

Sau đại dịch, ngày càng nhiều du khách chủ động treo biển "Do Not Disturb" (Không làm phiền) hơn trước. Họ không muốn nhân viên khách sạn vào phòng trong thời gian lưu trú. Tuy nhiên, tại các khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình, nhu cầu dọn phòng hàng ngày vẫn cao hơn do khách thường đi cùng trẻ nhỏ.