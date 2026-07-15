Khách Mỹ chi 180 triệu đồng thử món ngon dọc Việt Nam

Thay vì chỉ tìm kiếm những món ăn ngon, nữ du khách cho biết mỗi bữa ăn ở Việt Nam đều mang theo câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người địa phương.

Du khách quốc tế trải nghiệm xích lô ở phố cổ Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Ngày 9/7, trên tạp chí du lịch Travel + Leisure, nữ du khách Susmita Baral (đến từ New York, Mỹ) chia sẻ hành trình khám phá Việt Nam trong tour văn hóa - ẩm thực kéo dài 8 ngày.

Với mức giá khởi điểm khoảng 6.995 USD /người (tương đương khoảng 180 triệu đồng), chuyến đi đưa du khách qua Hà Nội, vịnh Hạ Long, TP.HCM và đồng bằng sông Cửu Long, kết hợp giữa trải nghiệm ẩm thực với tìm hiểu văn hóa, lịch sử địa phương.

"Tôi từng lên kế hoạch cho những chuyến đi chỉ vì các nhà hàng nổi tiếng, nhưng hành trình ở Việt Nam đã thay đổi cách tôi nhìn về du lịch ẩm thực", Baral cho biết.

Theo nữ tác giả, cô từng thưởng thức món Việt tại nhiều nơi trên thế giới nhưng chưa có cơ hội trải nghiệm ngay tại nơi những món ăn ấy ra đời. Chính vì vậy, Việt Nam từ lâu đã nằm trong danh sách điểm đến cô mong muốn ghé thăm.

Điều khiến Baral ấn tượng không chỉ là hương vị món ăn, mà còn là những câu chuyện phía sau mỗi công thức nấu nướng. Cô cho biết điều kỳ vọng trong chuyến đi là được ăn ngon, nhưng cô bất ngờ hơn cả bởi "lịch sử hiện diện trong từng món ăn".

Trong chuyến đi, nữ du khách ghé tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Susmita Baral.

Chuyện ẩm thực Hà Nội

Điểm dừng chân đầu tiên là Hà Nội. Chỉ ít phút sau khi đặt chân đến phố cổ, nữ du khách đã bị cuốn hút bởi mùi nước dùng lan tỏa từ các quán ăn ven đường, dòng xe máy tấp nập và nhịp sống đặc trưng của thủ đô.

Trong những ngày ở Hà Nội, cô dùng bữa tại nhà hàng Tầm Vị được gắn sao Michelin, ghé quán Bún chả Hương Liên, nơi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và đầu bếp Anthony Bourdain từng dùng bữa cùng nhau, rồi hòa vào không khí sôi động trên phố bia Tạ Hiện. Nữ du khách cũng thưởng thức những món ăn Việt được biến tấu theo phong cách đương đại, kết hợp nguyên liệu truyền thống với cách chế biến hiện đại tại một nhà hàng.

Theo Baral, mỗi bữa ăn đều giúp cô hiểu thêm về văn hóa địa phương. Những công thức truyền thống vẫn được gìn giữ qua nhiều biến động lịch sử. Trong khi đó, nhiều hàng quán vẫn sử dụng nguyên liệu quen thuộc của ẩm thực Việt, như tinh dầu cà cuống dùng để tạo hương cho nước chấm bánh cuốn.

Ngay cả cà phê trứng cũng khiến cô có cái nhìn khác về Hà Nội. Thức uống được tạo nên từ lòng đỏ trứng, đường và sữa đặc vốn xuất hiện trong giai đoạn sữa tươi khan hiếm. Với Baral, hiểu được bối cảnh ra đời của món đồ uống khiến mỗi ngụm cà phê trở nên ý nghĩa hơn.

Bên cạnh ẩm thực, lịch trình còn đưa đoàn ghé thăm Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Một Cột, di tích Nhà tù Hỏa Lò, dạo phố cổ bằng xích lô, xem nghệ nhân làm bánh cuốn và thưởng thức múa rối nước.

Những cuộc trò chuyện trong suốt hành trình cũng mang đến cho Baral góc nhìn sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa và cuộc sống của người Việt.

Du thuyền đưa du khách trải nghiệm trên vịnh Hạ Long, ngày 26/4. Ảnh: Đinh Hà.

Vịnh Hạ Long từ trên cao

Rời Hà Nội, hành trình đưa Baral đến vịnh Hạ Long, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Từ trên thủy phi cơ, nữ du khách ngắm toàn cảnh hàng nghìn đảo đá vôi nhô lên giữa làn nước xanh ngọc trước khi xuống du thuyền để khám phá vịnh ở khoảng cách gần hơn.

Đêm hôm đó, du thuyền trở thành nơi lưu trú của cả đoàn. Theo Baral, nhịp sống ở Hạ Long chậm rãi hơn hẳn với các hoạt động như lớp học nấu ăn, thưởng trà chiều, spa hay đơn giản là ngắm cảnh vịnh trôi qua trước mắt. Thỉnh thoảng, những chiếc thuyền nhỏ của người dân địa phương chèo áp sát du thuyền để bán đồ uống, đồ ăn nhẹ và một số nhu yếu phẩm cho du khách. Nữ tác giả ví trải nghiệm này như "Uber Eats trên mặt nước", phản ánh sự thích nghi của cộng đồng sinh sống trên vịnh.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất là ngồi thuyền nan len lỏi giữa những dãy núi đá vôi phủ sương. Khung cảnh yên bình cùng màn sương lúc ẩn lúc hiện bao quanh các đảo đá để lại ấn tượng sâu sắc với nữ du khách.

Du khách quốc tế mua sắm tại chợ Bến Thành (TP.HCM). Ảnh: Linh Huỳnh.

TP.HCM và miền Tây sông nước

Điểm dừng tiếp theo là TP.HCM, nơi Baral cảm nhận bầu không khí hoàn toàn khác so với Hà Nội. Nếu Thủ đô mang đậm dấu ấn truyền thống, thành phố phía Nam lại sôi động và tràn đầy năng lượng.

Ngoài việc khám phá các quán ăn địa phương, cô còn tham gia tour ẩm thực bằng xe Vespa vào buổi tối, len lỏi qua những con phố và hẻm nhỏ để thưởng thức các món đặc sản.

"Đó là trải nghiệm khác biệt so với bất kỳ tour ẩm thực nào tôi từng tham gia", nữ tác giả nhận xét.

Từ TP.HCM, đoàn tiếp tục đến đồng bằng sông Cửu Long, nơi được mệnh danh là "vựa lúa" của Việt Nam. Chuyến đi bằng thuyền qua những vườn cây ăn trái, trang trại nuôi cá và trồng nấm giúp Baral hiểu rõ hơn về nguồn gốc của những nguyên liệu xuất hiện trong các bữa ăn suốt hành trình.

Hình ảnh một chiếc thuyền mà nữ du khách ghi lại ở đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Susmita Baral.

Khép lại chuyến đi, nữ du khách cho biết cô đến Việt Nam để tìm kiếm những món ăn đáng nhớ, nhưng điều đọng lại nhiều nhất lại là những câu chuyện về con người, lịch sử và truyền thống phía sau từng bữa ăn.

"Nhiều năm sau, có thể tôi sẽ không nhớ hết những món mình từng thưởng thức, nhưng chắc chắn vẫn nhớ những cuộc trò chuyện và những con người đã tạo nên chúng", Baral nói.