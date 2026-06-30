Võng, ghế nhựa và buổi sáng 5h khiến khách ngoại 'mê' Việt Nam

Những điều quen thuộc với người Việt Nam như chiếc võng, ghế nhựa hay nhịp sống từ sáng sớm lại khiến nhiều du khách quốc tế đi từ ngạc nhiên đến thích thú.

Anya (23 tuổi, du khách Anh) đi săn đồ second-hand tại chợ Đông Tác, Hà Nội, ngày 24/5. Ảnh: Trần Hiền.

Một buổi trưa nắng giữa tháng 6, Lee Ho Jun (32 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) không giấu được sự ngạc nhiên khi lần đầu nằm võng. Trong lúc lang thang ở TP.HCM, anh cùng bạn ghé vào quán ăn kiêm cà phê võng. Bên trong mắc kín những chiếc võng đủ màu. Người ăn cơm xong nằm nghỉ, người nhâm nhi ly cà phê rồi chợp mắt giữa trưa. Không ai thấy kỳ lạ, bởi với người Việt, đó đơn giản là một nhịp sống quen thuộc.

Ho Jun cũng thử nằm xuống. Chiếc võng đung đưa nhẹ khiến anh nhanh chóng thả lỏng sau một buổi đi dưới cái nắng phương Nam.

"Tôi chưa từng thấy nơi nào mà mọi người có thể ăn, uống, nghỉ ngơi rồi ngủ ngay trong cùng một không gian như vậy. Ở Hàn Quốc hoàn toàn không có mô hình này", anh nói với Tri Thức - Znews.

Ho Jun trải nghiệm dịch vụ chụp ảnh, massage giác hơi tại TP.HCM. Ảnh: Lee Ho Jun.

Những thứ không có trong cẩm nang du lịch

Sinh ra ở Seoul, hiện sống và làm việc tại TP.HCM, Ho Jun cho biết anh biết đến quán cà phê võng nhờ một đồng nghiệp người Việt. Ban đầu, anh chỉ nghĩ đây là một quán cà phê có thêm vài chiếc võng cho vui. Nhưng khi trực tiếp trải nghiệm, anh nhận ra đó là một nét sinh hoạt rất riêng.

Điều khiến anh ấn tượng không nằm ở chiếc võng, mà ở cách người Việt tận hưởng cuộc sống. Một không gian vừa có thể ăn uống, uống cà phê, nghỉ ngơi, ngủ trưa với mức giá rất bình dân. Theo Ho Jun, trong thời tiết nóng ẩm của TP.HCM, đây là một cách thích nghi rất thực tế, đồng thời phản ánh lối sống thư thái của người Việt.

Nick Guillory ngồi sau xe máy ngắm cảnh trên những cung đường đèo tại Việt Nam. Ảnh: Nick Guillory.

Nếu quán cà phê võng khiến Ho Jun bất ngờ, nhịp sống từ lúc 5h sáng lại là điều khiến nhiều du khách nước ngoài "mắt tròn mắt dẹt".

Là nhà sáng tạo nội dung du lịch đến từ Mỹ, Nick Guillory (39 tuổi) quyết định thức dậy từ rất sớm để ngắm một buổi sáng ở Đà Nẵng. Anh không ngờ khi trời còn chưa sáng hẳn, bãi biển đã đông kín người. Người chạy bộ, tập thể dục, bơi lội, chơi bóng chuyền… Ngoài đường, nhiều người lao động đã bắt đầu buôn bán từ rất sớm.

"Tôi chưa từng thấy bãi biển nào đông như vậy vào giờ này. Thật tuyệt khi mọi người cùng nhau tập thể dục, tận hưởng biển trước khi bắt đầu một ngày mới", anh chia sẻ.

Nick thừa nhận bản thân không phải người có thói quen dậy sớm. Ở Mỹ, ít nhất là với anh, việc thức dậy từ 4-5h sáng để ra biển không phổ biến. Chính vì thế, trải nghiệm này nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại Việt Nam. Không chỉ riêng Nick, trào lưu "dậy từ 5h sáng ở Việt Nam" lan truyền trên mạng xã hội với hàng loạt du khách quốc tế hào hứng thử sức.

Một "mẹo du lịch" khác cũng được nhiều khách nước ngoài truyền tai nhau: cứ thấy quán đông người ngồi ghế nhựa thấp là mạnh dạn bước vào. Những chiếc ghế nhựa đủ màu trên vỉa hè dần trở thành dấu hiệu nhận biết các quán ăn bình dân ngon, giá phải chăng. Dù nhiều người thú nhận bị tê chân chỉ sau vài phút ngồi, họ vẫn cho rằng chính trải nghiệm rất "đời" ấy mới tạo nên cảm giác chân thực khi khám phá ẩm thực Việt.

Vị khách đến từ Croatia thích ghế nhựa Việt Nam đến mức đưa vào quán cà phê của mình ở châu Âu. Ảnh: Matko Kmezic.

Người dân địa phương "quá nhiệt tình"

Đầu tháng 6, trong lúc đi ngang một con đường ở Vĩnh Long, Ngô Quốc Minh (27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bất ngờ được một người đàn ông địa phương hỏi: "Có ăn xoài không?".

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã thấy người đàn ông bước đến cây xoài ven đường, tự tay hái một quả thật to rồi đưa tận tay mình.

"Người dân ở Việt Nam quá nhiệt tình", Quốc Minh thốt lên.

Anh cho biết đây là lần đầu gặp tình huống như vậy. Ban đầu khá bất ngờ, nhưng rồi nhận ra sự cởi mở ấy là điều rất tự nhiên với nhiều người Việt. Không chỉ người lạ ven đường, các đồng nghiệp của anh cũng thường xuyên chia sẻ trái cây, đồ ăn và giới thiệu những món ngon địa phương.

Theo Quốc Minh, người Việt hiền lành, chân thành và luôn sẵn sàng chia sẻ những điều mình có với người khác.

Hai du khách nước ngoài được mời vào đám cưới ở Đắk Lắk ngày 5/3. Ảnh: Nguyễn Thị Thanh Thảo.

Không ít du khách cũng từng có trải nghiệm tương tự khi chỉ vô tình đi ngang một đám cưới liền được gia chủ nhiệt tình mời vào ăn cỗ, nâng ly chung vui như người quen lâu năm.

Không có trong những cuốn cẩm nang du lịch, những “đặc sản vô hình” này đã và đang khiến du khách quốc tế “phải lòng”. Điều khiến nhiều người nhớ Việt Nam nhất không hẳn là một danh lam thắng cảnh hay món ăn nổi tiếng. Đôi khi đó chỉ là chiếc võng đung đưa giữa trưa, chiếc ghế nhựa trên vỉa hè, một buổi sáng nhộn nhịp từ lúc bình minh chưa lên, hay một quả xoài được hái vội từ bên đường.