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Ẩm thực Địa điểm ăn uống

Thêm thương hiệu đồ uống mở cửa hàng trên đỉnh Fansipan

  • Thứ ba, 21/7/2026 18:09 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Sau Starbucks, đến lượt Phê La mở cửa hàng tại Fansipan, nối dài xu hướng các chuỗi F&B hiện diện ở những điểm đến giàu giá trị văn hóa và du lịch.

Hình ảnh 3D của cửa hàng Phê La sắp khai trương tại Fansipan. Ảnh: ĐVCC.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện thương hiệu Phê La cho biết sẽ khai trương cửa hàng mới tại khu du lịch Fansipan (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai) vào ngày 31/7.

Đây là cửa hàng lấy cảm hứng từ văn hóa Tây Bắc với các chi tiết cách điệu từ họa tiết thổ cẩm, chất liệu gỗ, đá và nghệ thuật chạm khắc truyền thống. Thực đơn sẽ có một số sản phẩm giới hạn chỉ phục vụ tại địa điểm này.

Việc hiện diện tại Fansipan tiếp tục cho thấy định hướng mở rộng của thương hiệu tại các không gian gắn với giá trị văn hóa và du lịch. Theo đại diện thương hiệu, đây cũng là một trong những bước đi nhằm hướng tới cột mốc 100 cửa hàng trên toàn quốc vào cuối năm 2026.

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Cửa hàng của chuỗi cà phê lớn nhất thế giới tại Fansipan. Ảnh: ĐVCC.

Fansipan gần đây trở thành "điểm hẹn" của nhiều thương hiệu F&B. Ngày 14/3, Starbucks Vietnam khai trương cửa hàng tại khu Sân Mây Fansipan và giới thiệu đây là cửa hàng có vị trí cao nhất châu Á của thương hiệu. Không gian được thiết kế theo phong cách kết hợp kiến trúc hiện đại với cảnh quan núi rừng Tây Bắc.

Trước đó, khu vực này đã có Du Soleil - quán cà phê gây ấn tượng với không gian bốn mặt kính hướng ra biển mây, kết hợp kiến trúc hiện đại cùng các chi tiết trang trí mang đậm dấu ấn vùng cao Tây Bắc.

Không chỉ tại Fansipan, các chuỗi đồ uống cũng đang mở rộng sự hiện diện tại nhiều địa điểm mang giá trị văn hóa và du lịch trên cả nước.

Tại Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình), Starbucks và Highlands Coffee đều có cửa hàng phục vụ du khách. Khu vực Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) quy tụ Starbucks, Every Half và Highlands Coffee, trong khi ngay trong khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) có sự hiện diện của Phê La, Every Half và Phiên.

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Mặt tiền của Every Half tại Bưu điện Hà Nội. Ảnh: Nhật Ánh.

Theo chuyên gia, việc lựa chọn các điểm đến có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc cảnh quan nổi tiếng đang trở thành xu hướng của nhiều thương hiệu F&B nhằm nâng cao hình ảnh thay vì chỉ mở rộng số lượng cửa hàng.

"Đây không phải là xu hướng nhất thời, mà là chiến lược tái định vị thương hiệu ở tầng cao hơn của các chuỗi F&B (đồ uống và ẩm thực)", ông Đỗ Duy Thanh, Giám đốc Công ty tư vấn F&B Director & Học viện Horeca Business School, chia sẻ.

Theo ông Thanh, khi đặt cửa hàng tại các không gian giàu giá trị văn hóa, doanh nghiệp không chỉ bán sản phẩm mà còn xây dựng hình ảnh và trải nghiệm thương hiệu. Những địa điểm này cũng dễ tạo hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội nhờ tính biểu tượng và giá trị cảnh quan.

Tuy nhiên, mô hình này đòi hỏi chi phí đầu tư lớn, đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo tồn trong thiết kế và vận hành.

"Đây cần được xem như khoản đầu tư chiến lược cho thương hiệu, thay vì kỳ vọng vào doanh thu thuần tại điểm bán", ông Thanh nói.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặtĂn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

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Nhật Ánh

Phê La Fansipan Fansipan thương hiệu Starbucks cà phê

  • Fansipan

    Fansipan

    Núi Fansipan cao 3.143 m, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn cách thị trấn Sa Pa khoảng 9 km về phía tây nam, giáp hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Đây là ngọn núi cao nhất trong ba nước Đông Dương nên được mệnh danh là "Nóc nhà Đông Dương". Fansipan được hình thành vào thời gian giáp ranh của hai kỷ Permi - Trias của đại Cổ sinh và đại Trung sinh cách nay 260-250 triệu năm. Mỗi một năm đỉnh núi này cao thêm 0,032m.

    Bạn có biết: Theo tiếng địa phương, núi tên là "Hủa Xi Pan" có nghĩa là phiến đá khổng lồ chênh vênh.

    • Độ cao: 3.143 m
    • Dãy núi: Hoàng Liên Sơn

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