Khách Tây đổ xô nằm vỉa hè giác hơi, massage ở TP.HCM

Trải nghiệm massage, giác hơi 45 phút "lộ thiên" giữa trung tâm TP.HCM được Laura Try (du khách Anh) cho là sảng khoái hơn những spa đắt tiền từng thử, dù ban đầu e ngại.

Giữa tháng 6, nhiều du khách quốc tế truyền tai nhau trên các hội, nhóm về dịch vụ giác hơi, massage vỉa hè trên đường Ký Con (phường Bến Thành, TP.HCM) và tìm đến trải nghiệm, trong đó có Laura Try (quốc tịch Anh). Đoạn video ghi lại lần đầu massage ngoài trời của nữ du khách thu hút 1,3 triệu lượt xem trên YouTube.

Laura Try cho biết mình chuyên khám phá các liệu pháp chăm sóc sức khỏe trên thế giới, nhưng đây là lần trải nghiệm thú vị nhất. Cô biết đến điểm massage này thông qua mạng xã hội.

Nữ du khách Anh đã trải nghiệm dịch vụ và trả 500.000 đồng để ủng hộ tinh thần của thợ. Ảnh: Laura Try.

"Lúc đầu, tôi khá 'choáng' vì chỉ có tấm thảm trải trên vỉa hè, xung quanh không che chắn. Hơn nữa, tôi lại là nữ giới. Nhưng người thợ rất nhiệt tình và tế nhị, tôi chọn gói 45 phút với giá 150.000 đồng, rẻ không tưởng", Laura nói với Tri Thức - Znews.

Buổi massage bắt đầu bằng việc xoa bóp, ấn huyệt lưng bằng cây lăn gai gỗ, sau đó người thợ dùng cốc thủy tinh đã hơ nóng để hút lên da, đó gọi là giác hơi. Cuối cùng sẽ massage chân và vai, kèm các động tác kéo giãn cơ thể, xoay người.

Việc giác hơi giúp các nhóm cơ thả lỏng. Do lần đầu thử phương pháp này, Laura cảm thấy hơi đau lúc cốc tháo ra, nhưng vùng lưng và đùi lập tức thư giãn, không còn mỏi như trước. Người thợ cũng nói rằng sau vài ngày, vùng da đỏ sẽ trở lại bình thường.

Cô nhận xét tay nghề thợ ổn, có thể khiến mình hoàn toàn tin tưởng, thậm chí mang đến cảm giác đang nằm trong spa, dù hơi ít động tác. Một số bước giãn người giống massage truyền thống Thái Lan.

"Những spa cao cấp tôi đi có cơ sở vật chất tốt hơn, nhưng ở đây đậm chất bản địa nhất. Khi nằm massage, tôi có thể ngắm đường phố và mỉm cười với những người qua lại nhìn mình", Laura nói.

Một du khách quốc tế khác trải nghiệm massage. Ảnh: Tino.

Trước Laura, Lee Ho Jun (quốc tịch Hàn Quốc) cũng từng tình cờ nhìn thấy người thợ này và ghé vào trải nghiệm. Anh đăng tải video kể rằng cảm thấy toàn bộ cơ thể nhẹ hơn sau khi massage, nhanh chóng đạt 2,5 triệu lượt xem.

Mô hình massage này rộ lên từ năm 2020. Buổi tối, nhiều người thợ trải chiếu dọc từ đoạn từ cầu vượt Quang Trung đến ngã 4 An Sương (quận 12 và Gò Vấp cũ) với giá chỉ 50.000 đồng/suất.

Nam du khách Lee Ho Jun chụp ảnh cùng thợ massage. Ảnh: Lee Ho Jun.

Nói với Tri Thức - Znews, ông Bảy, thợ massage, cho biết một tuần qua, du khách quốc tế tìm đến đông hơn. Tuy nhiên, ông không biết mình được chia sẻ trên mạng xã hội. Trước đây, lượng khách chỉ lai rai, giờ có thêm thu nhập.

Ông đã hành nghề được 42 năm. Mỗi ngày, từ 18h đến 0h đều trải thảm, xếp gọn cốc thủy tinh giác hơi, chai dầu, khăn sạch và vài dụng cụ massage. Các động tác được học từ một người thầy về trị liệu. Trong lúc làm, ông giữ nguyên tắc không trò chuyện để tập trung.

Những năm gần đây, khi đến Việt Nam, du khách quốc tế thường chuộng khám phá văn hóa, len lỏi vào cuộc sống người dân. Sau sáp nhập, Sở Du lịch TP HCM cũng định hướng phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng để tăng sức hút vốn có.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 8,8 triệu lượt lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của 4 tháng các năm từ trước đến nay. Năm 2025, du lịch Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục khi đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế.