Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới

Việc Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới giúp khẳng định vị thế của Việt Nam trong mạng lưới các danh hiệu quốc tế về bảo tồn thiên nhiên.

Du khách check-in tại hang Én, nằm sâu trong vùng lõi VQG Phong Nha - Kẻ Bàng vào tháng 5. Ảnh: Phan Nhật.

Ngày 5/6, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 38 Hội đồng Điều phối quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO (MAB-ICC 38) diễn ra tại Cộng hòa Paraguay, Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) chính thức được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới thứ 12 của Việt Nam được UNESCO công nhận.

Danh hiệu quốc tế này khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của Phong Nha - Kẻ Bàng về đa dạng sinh học, hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi, cảnh quan thiên nhiên cùng các giá trị địa chất, địa mạo đặc sắc. Đồng thời cũng thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực bền bỉ của Việt Nam trong bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ đa dạng sinh học và thúc đẩy phát triển bền vững.

Tài liệu công nhận Phong Nha - Kẻ Bàng là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Ảnh: Ban Quản lý VGQ Phong Nha - Kẻ Bàng.

Trước đó, Ủy ban Tư vấn quốc tế về Khu Dự trữ sinh quyển (IACBR) đã đồng thuận đánh giá cao giá trị nổi bật của hồ sơ Phong Nha - Kẻ Bàng và khuyến nghị Hội đồng MAB-ICC xem xét thông qua.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Phong Nha - Kẻ Bàng không chỉ là niềm tự hào của địa phương và Việt Nam, mà còn là trách nhiệm lớn lao trong việc bảo tồn các giá trị thiên nhiên quý giá cho các thế hệ.

Danh hiệu này xem như cột mốc để tăng cường hợp tác quốc tế, mở ra những cơ hội mới trong nghiên cứu khoa học, bảo tồn đa dạng sinh học, giáo dục môi trường, phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và kinh tế xanh.

Ban Quản lý VGQ Phong Nha - Kẻ Bàng cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các chương trình bảo tồn, nghiên cứu khoa học và phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên theo các tiêu chí của UNESCO.

Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng có tổng diện tích 515.830 ha, trải rộng trên 15 xã của Quảng Trị, bao gồm vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp.

Nơi đây có hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi tiêu biểu của Đông Nam Á và lưu giữ nguồn tài nguyên sinh học phong phú với hàng nghìn loài động, thực vật quý hiếm, trong đó có nhiều loại nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Hang Én là hang động lớn thứ 3 thế giới. Ảnh: Hoài Bảo.

Trước đó, Phong Nha - Kẻ Bàng còn nổi tiếng với hệ thống gần 500 hang động được phát hiện, sở hữu những giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo và cảnh quan thiên nhiên. Năm 2003 và 2015, khu vực này 2 lần được UNESCO ghi danh là Di sản Thiên nhiên Thế giới.

Ngoài ra, VGQ Phong Nha - Kẻ Bàng cùng với VGQ Hin Nậm Nô (Lào) đã hình thành Di sản Thiên nhiên Thế giới liên biên giới đầu tiên tại Đông Nam Á.