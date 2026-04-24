Phát hiện 26 hang động mới ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Đợt khảo sát từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4 ghi nhận 26 hang động mới cùng phần mở rộng của 3 hang cũ tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đoàn khảo sát tại hang Chả Nghéo, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị.

Chiều 24/4, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (VQG) phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cùng đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt Nam công bố kết quả khảo sát hang động tại khu vực.

Từ ngày 21/3-11/4, đoàn thám hiểm gồm 10 chuyên gia người Anh, cùng đội ngũ hướng dẫn viên, porter và người dân địa phương, đã tiến hành khảo sát tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và các xã: Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành, Tuyên Lâm và Trường Sơn.

Đoàn khảo sát tổng cộng 29 hang, trong đó có 26 hang mới và phần mở rộng của 3 hang cũ, với tổng chiều dài đo vẽ đạt 13.643 m. Nhiều hang động có quy mô lớn, giá trị khoa học cao được ghi nhận, gồm:

Hang Thiên Cung dài 4.206 m (trong VQG Phong Nha - Kẻ Bàng), là hang dài nhất trong đợt khảo sát, có ý nghĩa đặc biệt về khoa học và tiềm năng khai thác

Hang Nước Lặn (xã Tân Thành, xã Tuyên Lâm) dài 2.721 m

Hang Má Dơm (xã Kim Điền) dài 1.257 m

Hang Chả Nghéo (trong VQG Phong Nha - Kẻ Bàng) dài 583 m

Đoàn khảo sát tại hang Chả Nghéo (bên trái) và hang Má Dơm.

Đoàn nhận định kết quả khảo sát cho thấy hệ thống hang động trong khu vực phát triển mạnh theo địa hình karst (dạng địa hình có hệ thống thủy văn và địa mạo đặc trưng, ​​hình thành khi đá nền dễ hòa tan), thể hiện qua sự tồn tại đồng thời của các hang sâu dạng thẳng đứng và các hang quy mô lớn phát triển theo chiều ngang.

Đáng chú ý, tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 2 thuộc địa giới hành chính xã Kim Điền, hang Chả Nghéo có cửa dạng giếng đứng sâu, có thác nước và cấu trúc phức tạp, dẫn xuống dòng suối ngầm phía dưới. Hang này vẫn tiếp tục phát triển và chưa được khảo sát hết, cho thấy tiềm năng hình thành hệ thống hang động quy mô lớn trong khu vực.

Đại diện BQL VQG đánh giá kết quả khảo sát lần này bổ sung quan trọng vào cơ sở dữ liệu hang động, tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo và hệ thống karst của khu vực.

Các phát hiện mới không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn mở ra tiềm năng trong bảo tồn, nghiên cứu và phát triển du lịch bền vững, góp phần nâng cao vị thế của di sản.

Đoàn khảo sát tại hang Thiên Cung.

Trong 3 tháng đầu năm, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đón hơn 155.000 lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách trong nước đạt hơn 89.000 lượt (tăng 2%), khách quốc tế đạt hơn 65.000 lượt (tăng 11%).

Trước dự báo lượng khách tăng mạnh trong cao điểm mùa hè, nhất là vào các dịp lễ như Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, BQL yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch đón khách cụ thể; rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; đa dạng hóa sản phẩm du lịch gắn với tài nguyên thiên nhiên.

Các đơn vị hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các khu vực có nguy cơ ùn tắc như Sông Chày - Hang Tối, Suối Nước Moọc, động Thiên Đường. BQL cũng yêu cầu niêm yết giá công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng chèo kéo khách.