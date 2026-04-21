Phát hiện hang động có thác nước cao 350 m tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Các chuyên gia vừa phát hiện một hang động mới trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị bên trong có một thác nước cao tới 350m.

Theo đó, đội khảo sát của Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng bao gồm các chuyên gia phát hiện một hang động mới trong khu vực vườn, đặc biệt bên trong hang này có thác nước rất độc đáo. Hang có độ sâu khoảng 350 m theo phương thẳng đứng và xuất hiện dòng thác chảy bên trong lòng hang. Các chuyên gia đã bước đầu tiếp cận khảo sát bên trong, tuy nhiên việc khảo sát hiện vẫn chưa hoàn tất, còn nhiều khu vực trong hang chưa được tiếp cận, nên chưa thể đánh giá toàn diện.

Hang động mới vừa được phát hiện trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Dự kiến trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu, khảo sát chi tiết và công bố cụ thể về hang động cũng như thác nước vừa được phát hiện. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có 425 hang đã được phát hiện, trong đó có khoảng 50 hang được đưa vào khai thác du lịch.