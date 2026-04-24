Huynh Hoa, Pew Pew kín khách tại Lễ hội Bánh mì ở TP.HCM

Lễ hội Bánh mì đang diễn ra tại TP.HCM, thu hút đông đảo người dân và du khách. Không gian sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu quen thuộc, từ những tiệm lâu năm đến các mô hình mới.

Lễ hội Bánh mì lần thứ 4 diễn ra ngày 23-26/4, tiếp tục trở thành điểm hẹn ẩm thực thu hút tại TP.HCM. Ngay từ những ngày đầu, khu vực các gian hàng đã đông kín người, nhiều thời điểm phải xếp hàng chờ khá lâu.

Không chỉ đơn thuần là nơi ăn uống, lễ hội còn là dịp để các thương hiệu giới thiệu cách làm, nguyên liệu và câu chuyện phía sau từng ổ bánh mì, món ăn tưởng quen nhưng luôn có nhiều biến tấu.

Dưới đây là một số thương hiệu nổi bật góp mặt tại lễ hội năm nay.

Bánh mì Huynh Hoa

Địa chỉ: 23-26 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, TP.HCM.

Huynh Hoa từ lâu được xem là một trong những tiệm bánh mì "đắt khách nhất TP.HCM", nổi tiếng với ổ bánh đầy đặn, nhiều lớp nhân xếp dày như pate, thịt nguội, chả lụa, jambon cùng nước xốt béo. Mỗi ổ bánh có kích thước lớn, phần nhân gần như chiếm trọn, tạo cảm giác "nặng tay" so với mặt bằng chung.

Không chỉ gây ấn tượng ở lượng nhân, tiệm còn giữ công thức làm pate và xốt riêng trong nhiều năm, tạo nên hương vị khó nhầm lẫn. Tại lễ hội, gian hàng Huynh Hoa luôn trong tình trạng đông khách bậc nhất. Dòng người xếp hàng kéo dài, nhiều thực khách cho biết phải chờ từ 15-30 phút mới mua được bánh.

Bánh mì PewPew

Địa chỉ: Chi nhánh 1: 66 Út Tịch, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Chi nhánh 2: 84 đường D5, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Chi nhánh 3: 609 Phan Văn Trị, phường Gò Vấp, TP.HCM.

Chi nhánh 4: Số 1 Ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng, Hà Nội.

Ra đời từ mô hình kinh doanh của streamer PewPew, thương hiệu này hướng đến phân khúc trẻ với tiêu chí nhanh, gọn và giá hợp lý. Các loại bánh mì tại đây được biến tấu đa dạng, từ bò, gà, heo quay đến những phiên bản xốt riêng, phù hợp khẩu vị nhiều người.

Không gian quán và cách xây dựng thương hiệu mang tính hiện đại, dễ tiếp cận với khách trẻ và dân văn phòng. Tại lễ hội, gian hàng PewPew thu hút đông đảo bạn trẻ ghé thử, không khí luôn nhộn nhịp, khách ra vào liên tục, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Bánh mì Chấn Nghiệp

Địa chỉ: Chi nhánh 1: 178 Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, TP.HCM.

Chi nhánh 2: 66 Tô Ngọc Vân, phường Linh Xuân, TP.HCM.

Chấn Nghiệp là một trong những tiệm bánh mì lâu đời, gắn với phong cách truyền thống của TP.HCM. Bánh ở đây không quá nhiều nhân nhưng chú trọng sự cân bằng, với pate béo, thịt nguội vừa vị, kết hợp cùng rau và đồ chua.

Trong khuôn khổ lễ hội, bên trong quầy, nhân viên làm việc liên tục. Bánh mì được chuẩn bị không ngừng nghỉ nhưng vẫn khó đáp ứng kịp nhu cầu tăng cao từ lượng khách đổ về.

Bánh mì Trạng

Địa chỉ: Chi nhánh 1: 250 Lê Quang Sung, phường Bình Tây, TP.HCM.

Chi nhánh 2: 188 Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng, TP.HCM.

Bánh mì Trạng là thương hiệu mới hơn, mang hướng đi hiện đại với nhiều biến tấu về nguyên liệu và cách trình bày. Ngoài các loại nhân quen thuộc, tiệm còn thử nghiệm thêm các loại xốt và cách kết hợp mới, tạo sự khác biệt.

Không gian và hình ảnh thương hiệu được đầu tư theo hướng trẻ trung, dễ nhận diện. Tại lễ hội, gian hàng Trạng nổi bật với cách bài trí bắt mắt, menu đa dạng, thu hút lượng lớn khách trẻ.

Bánh mì Cụ Lý

Địa chỉ: 189 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hoà, TP.HCM.

Gắn liền với hình ảnh mẹt bánh mì vỉa hè, Cụ Lý là một trong những thương hiệu mang đậm dấu ấn xưa. Bánh thường chỉ gồm giò chả, hành tây, dưa leo và đồ chua, bán trong khung giờ buổi sáng với số lượng có hạn.

Sự đơn giản trong nguyên liệu lại là điểm khiến nhiều người nhớ đến. Tại lễ hội, gian hàng tái hiện phần nào phong cách bán hàng quen thuộc. Nhiều người ghé mua không chỉ để ăn mà còn để tìm lại một phần ký ức về TP.HCM thời xưa.

Bánh mì Tuấn 7 Kẹo

Địa chỉ: 149 Đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Xuân, TP.HCM.

Tiệm bánh mì này được biết đến nhờ cái tên đặc biệt và phong cách bán hàng gần gũi. Menu đa dạng với các loại nhân phổ biến như thịt, chả, pate, phù hợp với khẩu vị số đông.

Giá cả bình dân là một trong những yếu tố giúp tiệm thu hút khách. Tại lễ hội, gian hàng Tuấn 7 Kẹo luôn có lượng khách ổn định, nhiều người lựa chọn vì dễ ăn, dễ mua và không cần chờ quá lâu.

Bánh mì Tăng

Địa chỉ: 822 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TP.HCM.

Bắt đầu từ một xe bánh mì của người Hoa vào năm 1950, đến nay tiệm đã có hơn 70 năm hoạt động. Sau nhiều năm bán rong, cửa hàng được chuyển vào vị trí cố định gần khu chợ sầm uất, thuận tiện cho khách ghé mua suốt cả ngày.

Bánh mì Tăng nổi bật với các loại nhân như pate nướng và xíu mại nước, phần nhân đậm vị, ăn kèm chút nước xốt chan riêng tạo cảm giác khác biệt. Bên cạnh đó, tiệm vẫn duy trì các loại bánh mì truyền thống quen thuộc. Tại lễ hội, gian hàng thu hút đông khách nhờ hương vị đậm đà và cách phục vụ nhanh, phù hợp với lượng khách lớn.