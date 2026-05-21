Đêm 'mất kết nối' tại hang động lớn thứ 3 thế giới ở Quảng Trị

Hành trình trekking hang Én đưa du khách rời xa nhịp sống thường nhật để bước vào không gian nguyên sơ giữa vùng lõi Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi điện và sóng di động không hiện diện.

Cung trekking vào vùng lõi Phong Nha - Kẻ Bàng

Là hang động lớn thứ ba thế giới, hang Én nằm sâu trong vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và được nhiều du khách xem như một trong những cung trekking đáng thử nhất tại Quảng Trị. Để vào được hang, du khách phải đi bộ khoảng 10 km từ điểm tập kết ở bìa rừng, băng qua nhiều đoạn dốc đất đá, lội suối và những quãng đường mòn len giữa tán cây rậm. Cung đường không quá hiểm trở nhưng vẫn đủ thử thách trong mùa hè miền Trung, khi nền nhiệt cao dễ khiến người ít vận động nhanh xuống sức. Các hướng dẫn viên thường khuyến nghị người tham gia chuẩn bị thể lực ổn định, mang giày bám tốt, quần áo nhanh khô và bổ sung nước liên tục trong suốt hành trình. Trên đường vào hang, đoàn thường dừng chân tại bản Đoòng của người Vân Kiều nằm nép mình dưới chân núi. Những ngôi nhà nhỏ đơn sơ, tiếng trẻ con ríu rít cùng sự niềm nở, dễ mến của người dân khiến hành trình dài trở nên mềm mại.

Một đêm như tách biệt thế giới

Một đêm ở Hang Én gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không sóng điện thoại, không điện sinh hoạt, ánh sáng trong hang chủ yếu đến từ đèn pin cá nhân và vài bóng đèn nhỏ do đơn vị tổ chức chuẩn bị. Khi trời tối dần, cả không gian khổng lồ bên trong hang trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nước chảy vọng từ xa và tiếng chim én bay liên tục trên vòm đá cao. Sau hành trình trekking kéo dài nhiều giờ, phần lớn du khách chọn ngâm mình ở hồ nước xanh nằm ngay gần khu cắm trại để hạ nhiệt trước bữa tối. Các lều ngủ được dựng thành hàng trên nền cát phẳng giữa hang, đủ gọn gàng nhưng vẫn giữ cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Bữa ăn do porter và đội dẫn tour chuẩn bị thường đơn giản nhưng đầy đủ năng lượng với món nướng, cơm nóng, rau xanh và trái cây. Không còn màn hình điện thoại hay những thông báo công việc liên tục hiện lên, nhiều người dành phần lớn buổi tối chỉ để trò chuyện, soi đèn khám phá lòng hang hoặc nằm nghe tiếng én vang vọng trong bóng tối. Đến sáng hôm sau, âm thanh ấy lại đánh thức cả đoàn theo cách rất khác với tiếng chuông báo thức thường ngày ở thành phố.